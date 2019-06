L'Oroscopo del giorno 22 giugno 2019 apre in bellezza questo nuovo articolo sulle previsioni zodiacali mettendo in evidenza una bella notizia che, quasi certamente, farà la felicità di voi lettori e degli appassionati di Astrologia in generale.

Diciamo subito che a rendere questo nuovo sabato d'inizio weekend favoloso sarà l'ingresso della Luna in Pesci. Dunque alla grande sentimenti e affetti ma solo per pochi segni: pronti a mettere le mani sulle nostre nuove previsioni?

Pubblicità

Pubblicità

Oltre a coloro nativi in Pesci ai quali gli astri hanno riservato la posizione al 'top del giorno'. Questo inizio di weekend altresì darà grosse soddisfazioni anche a coloro appartenenti a Bilancia, Scorpione e Capricorno, tutti sottoscritti con cinque fortunatissime stelline. La giornata intanto, lascerà senz'altro un po' d'amaro in bocca a coloro nativi del Sagittario: secondo le previsioni di sabato 22 giugno ai nati nel sopracitato segno di Fuoco hanno riservato le poco positive tre stelline relative ai periodi 'sottotono'. Vediamo di dare un senso compiuto alla giornata messa in conto agli altri segni partendo con l'analisi della classifica di sabato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Classifica stelline 22 giugno 2019

Chi cercasse risposta alla solita (scontata) domanda su cosa riserveranno gli astri, ovviamente in merito giornata prossima, è nel posto giusto al momento giusto. La nuova classifica stelline interessante il giorno 22 giugno 2019 è pronta per essere analizzata da voi lettori. In apertura abbiamo già parlato dei due segni più fortunati nel periodo, come pure abbiamo messo in rilievo le scarse possibilità di successo attribuite agli amici del Sagittario.

Pubblicità

Quindi adesso non resta altro che passare direttamente al responso generale:

Top del giorno : Pesci;

: Pesci; ★★★★★: Bilancia, Scorpione, Capricorno;

★★★★: Acquario;

★★★: Sagittario.

Oroscopo 22 giugno, previsioni d'inizio weekend

Bilancia - In programma, prevista dagli astri del momento, una giornata semplicemente meravigliosa per voi Bilancia. Sarete consapevoli del vostro valore e questa è un’ottima cosa; fate attenzione però, perché potreste sconfinare nella presunzione e pagarne le conseguenze.

Ricordate che la troppa sicurezza in se stessi potrebbe suscitare antipatie. Parlando delle situazioni relative all'amore, la serata si prospetta piacevole, arricchita da incontri stimolanti; i vostri progetti e le vostre aspirazioni non verranno deluse. In coppia, se state vivendo un rapporto sincero avrete buone prospettive di continuare senza interruzioni. Siate amici prima che amanti e tutto andrà per il meglio con il vostro lui o la vostra lei.

Pubblicità

Single, la vita sentimentale probabilmente si incanalerà su una strada spianata con un ritmo tranquillo e languido. il periodo pertanto vi permetterà di concentrarvi di nuovo su voi stessi e sui vostri progetti. Fate il punto sui dettagli pratici e procedete: le previsioni del giorno invitano voi Bilancia a godersi di più la vita. Nel lavoro, prendete in mano la situazione, qualunque essa sia e con un pizzico di fortuna sarà possibile scovare l’idea vincente.

Pubblicità

Giornata importante anche per risolvere questioni del passato e guardate positivamente al futuro.

Scorpione - Il sesto giorno della settimana per voi del Leone si presume possa essere positivo al 98%, con ottime probabilità di mettere a segno qualche buon colpo in campo sentimentale o nel lavoro. In tanti avrete tanta voglia di fare regali, regali, regali! Fate attenzione però a non perdere il controllo e non spendere troppo! Il vostro sabato sarà comunque molto movimentato e anche divertente: ritroverete tanta energia in grado di far cominciare il weekend nel migliore dei modi. In amore, sarà senz'altro un ottimo periodo da vivere in coppia. Chi avesse una eventuale relazione 'nascosta', potrà portarla finalmente alla luce del sole, a patto però di esserne pienamente convinti. Grazie ai sentimenti che provate per la dolce metà, tutto vi sembrerà magico e ideale per mettere su qualcosa di concreto e duraturo. Single, gli scambi con le persone a voi vicine saranno chiaramente di buon auspicio. Sarà il momento di concentrarvi sulla vita privata di una persona che vi piace alla follia, di chiarire la comunicazione e parlare delle vostre speranze e aspettative. Nel lavoro, sorridete perché i vostri astri in aspetto positivo potranno portarvi molto lontano, fisicamente e spiritualmente: saprete infatti destreggiarvi nel migliore dei modi, come se un istinto infallibile vi guidasse verso il traguardo tanto desiderato.

Sagittario - Questo sabato sarà da tenere bene a mente: gli astri vi chiederanno qualche sacrificio in più da mettere sul piatto della bilancia, buono per poter tirare somme a vostro favore a fine giornata. Visto il periodo in questi giorni vi converrà sventolare bandiera bianca! Mettete da parte i problemi, i motivi di preoccupazioni, anche eventuali tensioni in famiglia. Concedetevi qualche sacrosanta distrazione e il massimo relax: sarà la soluzione migliore, questo è poco ma sicuro. In amore, non sarà questo un giorno molto fortunato, perché si creeranno delle incomprensioni fastidiose. Cercate di stare tranquilli e di risolvere positivamente il tutto con il vostro partner. Single, le attuali effemeridi vi condizioneranno negativamente tanto da farvi sopraffare dalla pigrizia: dai, smuovetevi! State all'aria aperta e fate un po' di moto, vi farà bene e potrà portare di certo buone occasioni di incontro, sia in termini di nuove amicizie che di amore... Nel lavoro, se ultimamente le vostre finanze sono stata lì lì per precipitare, finalmente potrebbe essere arrivato il momento in cui quest'ultime si risolleveranno. Potreste quindi tornare molto presto a essere tranquilli sul fronte economico e, magari, sistemare una volta per tutte alcuni vecchi conti rimasti in sospeso.

Capricorno - Questo finale di settimana farà davvero 'un baffo' a voi del Capricorno. Infatti, secondo le predizioni di sabato il periodo sarà da considerare buono, in questo caso valutato a quattro stelle. Nel periodo saranno favoriti gli affari e gli investimenti: se c’è qualche progetto in campo, approfittatene. La giornata in generale sarà caratterizzata dalla buona sorte: anche questo ci vuole! In serata potrete godere di una buona compagnia nel relax più totale staccando finalmente la spina dalle ansie quotidiane. In amore, sarete un po' più testardi del solito: quando vi fissate su qualcosa niente e nessuno può contraddirvi, anche perché al vostro fianco avete un partner davvero premuroso, pronto all'occasione ad esaudire ogni vostra richiesta d'aiuto. Single, siate ottimisti e intraprendenti cercando di mettere a segno un gran numero di successi. In generale tutti apprezzeranno questa vostra insolita radiosità e ne gioiranno insieme a voi. Nel lavoro, sarete liberi di agire come meglio credete. Le azioni finanziarie saranno molto favorevoli e la vostra mente sarà spumeggiante e pronta a svolgere tutti i vostri impegni. Una situazione che sembrava destinata a finire male evolverà in positivo!

Acquario - Partirà leggermente in sordina questo vostro primo giorno di weekend, per poi riprendersi a mattinata inoltrata. Probabili piccole sorpresine dal gusto piccante. In generale consolatevi con le piccole gioie quotidiane che la vita senz'altro non mancherà di regalarvi. Sarete alle prese con qualche tensione familiare: non caricatela di ulteriori nervosismi ma mantenete il massimo autocontrollo: in serata tutto si appianerà. Organizzate qualcosa che vi consenta di distrarvi o che vi possa restituire vigore dal punto di vista psicologico. In campo sentimentale avrete bisogno di tempo per comprendere la persona per la quale avete un forte sentimento; le stelle per questo vi consigliano di dare pieno sfogo alla vostra fantasia liberando tutta la felicità che è in voi. Vivete pure sereni e tranquilli la vostra storia, senza esasperare eventuali punti eventualmente di disaccordo: il tempo e la pazienza aggiusteranno tutto... Single, approfittate della maggior parte delle cose belle della vita che l'oggi e il domani senz'altro vi offriranno. Ciò vi consentirà di consolidare alcuni rapporti in via di definizione in pace ed in armonia, realizzando così i vostri sogni più intimi. Nel lavoro invece, avrete conferme che i sacrifici che avete fatto ultimamente non sono stati vani. Finalmente riceverete delle gratificazioni per il lavoro svolto, cosa che vi renderà particolarmente raggianti.

Pesci 'top del giorno' - Giornata di fine settimana perfettamente in linea con quanto da voi sperato. A qualcuno di voi appartenente al segno dei Pesci, una situazione intrigante stuzzicherà la curiosità spingendo ad approfondire una nuova conoscenza: non vorrete mica fare troppo sul serio? Diciamo che sabato tutto procederà nel verso che vi aggrada: bene sia i sentimenti che le attività lavorative; mettete in conto, però, la presenza di qualcuno che non è del tutto in buona fede e che cercherà di provocare: un falso amico? Concludete la serata con un po' di sacrosanto svago, ci starà davvero tutto! Secondo l'oroscopo del giorno 22 giugno, riguardo l'amore, la tenerezza degli affetti familiari vi renderanno socievoli, facendovi comunicare con spontaneità i vostri sentimenti. Sarà una giornata all'insegna della distensione e del dialogo, sentirete più che mai il bisogno di coccole e di stimoli da parte del partner rilassandovi insieme. Se single invece, le stelle prevedono l'arrivo di un invito molto intrigante al quale non dovrete assolutamente mancare: aprite il vostro cuore e buttatevi in questa nuova interessante avventura. Nel lavoro, le combinazioni planetarie sembrano essere a vostro favore ed avrete la possibilità di prendervi delle rivincite e finalmente ritrovare l'equilibrio economico.