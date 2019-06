L'Oroscopo del giorno 27 giugno 2019 riapre questo giro di consultazioni astrologiche analizzando la giornata di giovedì. In primo piano dunque, il giro di boa di metà settimana sviscerato dal punto di vista dell'amore e del lavoro. Ad essere sottoposti ad analisi approfondita, come si evince anche dal titolo, saranno in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Allora, vogliosi di sapere quali saranno i segni avvantaggiati in campo sentimentale questo o passaggio settimanale?

Bene, è facilmente intuibile capire quale sarà uno tra i segni fortunati di oggi: a poter contare sul favorevole appoggio delle stelle sarà il geniale Sagittario accompagnato alla testa della classifica provvisoria da Pesci. Invece a soffrire un po' di più il periodo rispetto a tutti gli altri saranno Capricorno e Bilancia: secondo le previsioni di giovedì 27 giugno il prestigioso segno di Terra potrebbe avere a che fare con una giornata decisamente "sottotono" mentre al segno d'Aria toccherà probabilmente sorte peggiore espressa dal 'ko'. Andiamo a scoprire qualcosa di più analizzando la scaletta con le stelline e poi le valutazioni dei singoli segni.

Classifica stelline 27 giugno

Curiosi quindi di sapere come sarà l'Astrologia nei confronti del vostro segno? Come al solito, a soddisfare la sete di curiosità sarà la nostra classifica stelline interessante il giorno 27 giugno 2019. Bene, dopo aver svelato già in anticipo il migliore tra i sei segni sotto analisi quest'oggi: in questo caso ad essere supportati da astri positivi (Luna in Toro, Sole in Cancro e Saturno in Capricorno) saranno coloro nativi in Sagittario e Pesci, meritatamente previsti a cinque stelle. Invece cosa dovranno aspettarsi gli altri segni?

Andiamo a svelare passo passo la scaletta di oggi:

★★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★: Capricorno;

★★: Bilancia.

Oroscopo giovedì 27 giugno, la giornata

Bilancia - Il prossimo giovedì sarà negativo per voi appartenenti al segno della Bilancia. In amore, la giornata 'sottotono' si farà sentire eccome: se non chiarirete subito ciò che vi passa per la testa, potreste avere qualche tensione passeggera con il partner. Il cielo sopra di voi sarà denso di nuvole già da fine mattinata, schiarendosi solamente a fine pomeriggio.

Diciamo che se saprete gestire correttamente alcune situazioni non scatenerete la solita tempesta di parole e paroloni in ambito di coppia: pronti a dribblare spiacevoli conseguenze? Single, sentirete il bisogno di staccare dalla quotidianità, da tutto e tutti e preferirete quindi trascorrere delle ore in solitaria. In questo caso prendetevi cura della vostra persona, sia dal punto di vista fisico che mentale: le previsioni del giorno invogliano al riposo...

Nel lavoro, purtroppo per voi sarete chiamati a risolvere delle situazioni poco piacevoli e questo rovinerà qualche momento del giorno. Le stelle vi consigliano di smetterla di inseguire traguardi impossibili ma di attenervi alle vostre reali possibilità, rischiate altrimenti di compromettere tutti gli sforzi fatti finora.

Scorpione - Partirà e chiuderà in modo accettabile questo vostro giovedì di metà settimana. Considerate il periodo a quattro stelle (solita routine) e regolatevi.

In amore, forse il cuore non vibrerà ai massimi livelli ma a pelle decisamente sì: cogliete ogni opportunità a livello di coppia, soprattutto se il vostro rapporto amoroso è di vecchia data. La cosa da fare in questi casi è quella di non pensate a niente buttando (momentaneamente) dietro le spalle problemi e problemini in attesa di tempi migliori. Single, si profila una giornata tranquilla. Potrete finalmente concedervi qualche ora di svago con amici e persone che vi piacciono, giusto il tempo per riprendervi completamente di morale. Comunque, sappiate che non sarete proprio del tutto liberi di fare ciò che desiderate, ma il bilancio a fine della giornata, in ogni caso, sarà sufficientemente positivo. Nel lavoro infine, comincerete a cogliere i vostri frutti dei vostri precedenti sforzi e arriveranno anche delle soddisfazioni. Di sicuro questo non vi basta: il vostro obbiettivo è quello di essere indipendenti economicamente, giusto per non dover chiedere nulla a nessuno...

Sagittario - In programma un giovedì 27 giugno ottimo, diciamo pure quasi perfetto. In massima parte la giornata di metà settimana sarà piacevole, in primis nei confronti dei sentimenti e poi in tutto il resto. In amore infatti, il partner sarà particolarmente romantico ed in vena di coccole. Perciò, viste le premesse (almeno sulla carta) non potete di certo rimanere indifferenti. Piuttosto, ricambiate con trasporto e tanta passione mostrando i vostri veri sentimenti, senza paura. Single, gli astri favoriranno gli incontri 'a sorpresa' e le sorprese in generale, cosa questa che riempirà di gioia il vostro cuore. Avrete la sensazione che i sacrifici fatti e tutti i bocconi amari ingeriti nei giorni scorsi, magari solo per il quieto vivere, saranno stati utili per farvi arrivare a gioire così, come annunciato oggi dalle stelle. Nel lavoro intanto, sarà una giornata bella dove potrete dare libero sfogo alle vostre volontà 'imprenditoriali'. La strada davanti a voi sarà in parte spianata ma il grosso dovrete farlo voi. Farete ciò che avete rimandato per tanto tempo? Se si, questo vi darà una soddisfazione unica!

Capricorno - Giornata valutata dall'Astrologia del momento con le tre stelline inerenti i frangenti 'sottotono'. In evidenza in queste predizioni di giovedì l'andamento del periodo nei confronti dei sentimenti: molti di voi Capricorno potreste essere abbastanza 'pensierosi'. In amore perciò, vi si prospetta un momento un po' monotono, privo di colpi di scena o situazioni che potrebbero far piacere. A qualcuno il veder sfumare eventuali piani all'ultimo secondo farà senz'altro passare l'entusiasmo mattutino: calma, perché trascorrere la giornata dimessi? Non sapendo bene che cosa fare, non fate nulla, anche se questo comportamento potrà far risentire le persone che avrete intorno poco calcolate. Single, sentirete un grande impulso a dare una svolta alla vostra vita, soprattutto perché vorrete cambiare ciò che non vi rende felici: fatelo subito! Togliete di mezzo tutto ciò che vi comporta preoccupazione e non pensateci più... Come si suol dire: il tagliare via i rami secchi dalla vita rende senz'altro più liberi e felici! Nel lavoro, non sembra che avete molta voglia di dedicarvi alla professione oggi, anche perché gli impegni e le attività vi sembreranno tutte troppo impegnative o magari anche inutili. Rimandate decisioni importanti a giorni migliori.

Acquario - Una giornata buona, non c'è che dire. Il frangente in questo caso è stato valutato a quattro stelle, quindi non lasciatevi trasportare dalla faciloneria ma valutate, soppesate e poi agite se nel caso. In campo sentimentale, sarete pronti a fare la differenza soprattutto se già in coppia da abbastanza tempo. In tanti avrete voglia di cimentarvi in qualcosa di diverso anche se sarete carichi di impegni: siate dinamici e non demordete di fronte ad eventuali ostacoli, ok? Quest'ultimi per lo più saranno generati principalmente da coloro che non sposano tanto le vostre idee oppure vorrebbero trascorrere una giornata tranquilla, magari da soli... Single, la posizione degli astri do vostra competenza sarà abbastanza positiva. In molti riuscirete a staccare la spina e, soprattutto, ricaricherete un po' le batterie dopo giornate intense vissute nei periodi precedenti. Approfittatene per pensare a voi stessi, rilassatevi e coccolatevi oggi che potete, ne avete la possibilità... Nel lavoro invece, potreste sentirvi in grado di affrontare nuove esperienze, il che vi permetterebbe di dimostrare le vostre buone qualità ed il vostro fiuto per gli affari a lunga scadenza.

Pesci - Questo metà settimana per tantissimi di voi nativi sotto al simpatico simbolo astrale dei Pesci partirà e chiuderà davvero 'alla grande!'. Secondo l'oroscopo del giorno 27 giugno, riguardo l'amore, la sintonia con il partner sarà ai massimi livelli. I dialoghi per lo più saranno sereni e quasi sicuramente distesi e incentivati alle buone soluzioni: grande anche la complicità del partner, pertanto dovrete solamente essere alla sua altezza cercando di vivere tranquillamente. Se single invece, gli astri saranno completamente dalla vostra parte e vi regaleranno una giornata perfetta sotto tutti i punti di vista. Ogni cosa ed aspetto della vostra vita troverà la giusta collocazione e questo instaurerà in voi una maggiore fiducia nei confronti della vita. Buone le prospettive soprattutto nei confronti di voi stessi, con l'autostima ai massimi livelli. Nel lavoro, per chiudere, sarete molto ricettivi e non vi sfuggirà neanche una piccola occasione in grado potenzialmente di far migliorare l'andamento della vostra economia. Siate pronti a soddisfare il vostro ego.