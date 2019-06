L'Oroscopo del giorno 28 giugno 2019 è pronto a dare consigli e fare previsioni sul probabile andamento del prossimo venerdì. Come sempre, anche adesso a fare da tramite tra noi e le stelle sarà l'Astrologia, quest'oggi applicata ai comparti della quotidianità e, in particolar modo, all'amore e al lavoro. Ovviamente, prima di iniziare a valutare i sei segni dello zodiaco compresi nella seconda sestina ci preme mettere in risalto i migliori e i peggiori in assoluto.

Dunque, in primo piano tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci solo tre di questi: curiosi di sapere cosa promette l'Astrologia di venerdì in vista del fine settimana? Bene, prima di passare ai dettagli iniziamo a dare qualche anticipazione sui sei simboli analizzati in questa sede: diciamo subito che le effemeridi premiano senz'altro l'Acquario ponendolo al primo posto con la 'top' del giorno. A seguire una spanna più sotto, pur sempre in ottimo periodo, gli amici appartenenti a Scorpione e Pesci, entrambi super-fortunati valutati a cinque stelle.

Invece in merito ai segni in difficoltà, le previsioni di venerdì 28 giugno anticipano un periodo poco convincente al Sagittario e al Capricorno giudicati rispettivamente 'sottotono' e con il 'ko'. Andiamo a chiarire meglio la situazione segno per segno subito dopo aver dato voce alla nuova scaletta con le stelle del giorno posta a seguire.

Classifica stelline 28 giugno 2019

L'imminente arrivo del prossimo venerdì impone di sapere come sarà l'andamento della giornata e quanta positività è stata assegnata dagli astri al segno d'appartenenza.

In questo caso a fornire le giuste risposte sarà senz'altro la nuova classifica stelline interessante il giorno 28 giugno 2019. La posizione migliore in assoluto, come già visto in apertura, è attualmente riservata agli amici nativi nel segno dell'Acquario, meritatamente valutati al 'top del giorno' senz'altro destinati a godere di un invidiabile fine settimana in ogni settore. Per i restanti segni è pronta la scaletta con le stelle indicanti il grado di positività assegnato ad ognuno di essi.

Di seguito il resoconto segno per segno:

Top del giorno : Acquario;

: Acquario; ★★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★★: Bilancia;

★★★: Sagittario;

★★: Capricorno.

Oroscopo venerdì 28 giugno, le previsioni

Bilancia - La giornata del 28 giugno sarà da considerare buona, anche se con possibili piccoli diversivi potenzialmente dannosi per il vostro umore. Le previsioni del giorno annunciano forse piccole crisi a livello di coppia per quanto riguarda il lato sentimentale del periodo, per il resto tutto nella norma.

In amore pertanto, tutto procederà senza intoppi ma solo nella seconda parte del periodo: state finalmente vivendo un momento positivo da trascorrere insieme al vostro partner, dedicategli il vostro tempo, magari organizzate una gita al mare, lo renderete felice. Single, sarete allegri e rilassati, così avrete tempo di buttarvi a capofitto alle vostre nuove passioni. Resistete alla voglia di appoggiarvi a qualcuno e ricaricatevi: dai, rilassatevi!

Nel lavoro, sarete di buon umore e avrete le energie giuste per portare a termini gli impegni che vi si presenteranno, sarete inoltre decisamente più produttivi e riuscirete a calmare i colleghi che si faranno prendere da ansia ed agitazione per un impegno da finire.

Scorpione - Giornata di fine settimana valutata più che ottima. Diciamo pure che partirà in modo spettacolare, regalando anche qualche piccola sorpresa che certamente farà piacere. Mettete una pietra sopra ai problemi del passato e guardate con fiducia al futuro. Questo è il momento migliore per prendere iniziative e agire secondo coscienza. In amore, potrete ritagliarvi dei piacevoli momenti con il partner, facendo qualcosa capace di rompere la routine quotidiana a cui siete abituati. La vostra vita non potrebbe andare meglio, sarete sotto un'ottima stella e vivrete la giornata felice con lui/lei. Single, la vostra vita sentimentale sarà di sicuro molto oggi rispetto a poco tempo fa. Potrebbe essere un giorno caratterizzato dalla realizzazione di desideri da tempo attesi. Vi dirigerete senza timore verso i vostri ideali e sarà tempo di dichiarare il vostro amore senza falsa modestia a chi vi interessa. Nel lavoro, la giornata vi vedrà indaffarati e anche molto affaticati, ma alla fine tutto ciò che avete fatto sarà ripagato e la soddisfazione vi renderà particolarmente felici. Continuate così, perché siete bravissimi.

Sagittario - Giornata negativa valutata dagli astri con le tre stelline interessanti i periodi 'sottotono'. Calma e sangue freddo, a tutto c'è rimedio (quasi!): la situazione astrologica si annuncia difficile, da prendere con massima cautela soprattutto chi ha problemi aperti. Preparatevi mentalmente a reggere eventuali arrabbiature. In amore, il periodo 'no' dovrebbe essere passato ormai e questa giornata potrebbe essere utile per riflettere sul perché siate sempre voi a creare dei problemi. Se vi piace avere una relazione movimentata ok, ma così è troppo esagerato! Non stuzzicate il partner e lasciatelo vivere serenamente senza discussioni inutili. Single, ascoltate coloro che vi circondano e siate aperti ai suggerimenti degli altri, eviterete così degli errori. Attenti a non lasciarvi sopraffare dalle preoccupazioni, pensate prima a voi stessi e cercate di stare sereni. Nel lavoro, le stelle tenderanno a portare un certo disordine nelle vostre finanze, in qualche occasione potranno essere gravate da cambiamenti e uscite non previste, siate dunque cauti.

Capricorno - Periodo poco positivo, su questo non ci piove. Diciamo che la giornata, valutata nelle predizioni di venerdì con le due stelle del 'ko' potrebbe impegnare più del solito: facile possano nascere problemi nei rapporti con le persone. In amore, meglio non tirare troppo la corda, molte situazioni se forzate potrebbero avere una conclusione spiacevole. Non peccate d'ingenuità nelle faccende personali, se sarete essere dolci e comprensivi con il partner, la vostra vita di coppia sarà molto più gratificante. Single, in questa giornata qualcuno potrebbe farvi arrabbiare ed alla fine potreste anche non reggere più. Lo scontro sarà inevitabile, anche perché non è detto che coloro che vi sono intorno riescano a trattenersi a loro volta dal rinfacciarvi ciò che non va. Nel lavoro, sarete poco ricettivi agli stimoli esterni che invece che aiutarvi, vi disturberanno e vi allontaneranno dai vostri obiettivi. Non sarà la giornata adatta per osare e chiedere più del dovuto, aspettate che le acque si calmino.

Acquario 'top del giorno' - In arrivo un venerdì da sfruttare in ogni campo raccogliendo ciò che di buono il periodo senz'altro non farà mancare. In campo sentimentale, sarà un giorno generoso per l'amore! L'ideale sarebbe partire per una bella vacanza oppure raggiungere un luogo isolato, ma magico. Oggi sarete pervasi da una particolare grinta e carica emotiva, che potrebbero rendere questa giornata favolosa, ovviamente da vivere insieme alla persona amata. Single, il giorno si profila denso di soddisfazioni, ogni vostra aspettativa sarà gratificata. Avrete una gran voglia di stare in mezzo alla gente e magari anche di trovare nuovi interessi che possano regalarvi un insolito piacere. Nel lavoro invece, l'umore sarà brillante e avrete una grande carica di ottimismo, utilizzateli su tutti i fronti. Sfruttate come meglio potete questo giorno, se volete compiere passi in avanti e dare il via a nuove collaborazioni.

Pesci: ★★★★★. Un venerdì di fine settimana su cui puntare molto, soprattutto da metà mattinata in poi. Secondo l'oroscopo del giorno 28 giugno, riguardo l'amore, potreste ottenere una spinta positiva su diversi fronti, sarete animati da una particolare carica energetica che vi renderà entusiasti e lo mostrerete anche a chi avete accanto. In serata potrebbero esserci buone notizie in merito a quella certa situazione che sapete. Se single invece, in questa giornata potrete dedicarvi a voi stessi, al vostro corpo, alla vostra mente, nessuno vi disturberà. Gli altri saranno in perfetta armonia con voi e non potrete pretendere compagnia migliore di quella che avrete. Nel lavoro, la giornata sarà all'insegna dell'ambizione, avrete la forza necessaria per raggiungere un importante obiettivo! Puntate sulla programmazione dei numerosi impegni che avete in agenda perché gli finirete tutti.