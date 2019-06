L'Oroscopo del giorno 6 giugno 2019 ha già stilato il resoconto estrapolato dall'Astrologia, quest'oggi applicata al prossimo giovedì. Come sempre a tenere alta la curiosità è l'attesissima classifica con le stelline quotidiane, ovviamente supportate dalle immancabili previsioni astrali. Quest'oggi a tenere banco sarà l'amore con il lavoro interessanti gli ultimi sei simboli dello zodiaco. Pertanto, oggetto delle attuali predizioni i soli segni relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

A fronte di quanto appena espresso, la domanda alla quale rispondere è senz'altro la seguente: quali saranno i segni baciati dalla fortuna questo giovedì? Ebbene al 'top del giorno' si preannuncia quasi tutta la giornata per gli amici del Capricorno, favoriti da una splendida e sensualissima Luna in entrata nel predetto segno di Fuoco proprio in questa giornata. Pochi gli altri simboli valutati positivamente nel periodo, ma di questi ce ne occuperemo nella scaletta specifica posta a seguire.

Oroscopo del giorno 6 giugno 2019 | Astrologia, classifica e previsioni per gli ultimi sei segni zodiacali

Invece, secondo le previsioni di giovedì 6 giugno, ad avere poche chance di successo saranno quasi certamente coloro appartenenti ad Acquario e Pesci: il primo tra i due avrà da lottare contro un frangente giudicato "sottotono" mentre all'altro toccherà tutt'altra sorte... Andiamo a scoprire maggiori dettagli entrando nel merito dei singoli segni, prima però come da prassi, scopriamo l'attesissima classifica quotidiana.

Classifica stelline 6 giugno 2019

Appuntamento giornaliero irrinunciabile per tantissimi di voi lettori o semplici curiosi: la nuova classifica stelline.

In questo caso la scaletta riguarderà la tendenza riservata dall'Astrologia alla giornata di giovedì 6 giugno 2019. Abbiamo già anticipato qualcosa in apertura, adesso non resta altro da fare se non togliere completamente il velo dall'intera scaletta con le stelle. A seguire il responso degli astri interessante i simboli zodiacali della seconda sestina:

★★★★★: Capricorno;

★★★★: Bilancia, Scorpione, Sagittario;

★★★: Acquario;

★★: Pesci.

Oroscopo giovedì 6 giugno, le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia - Giornata di centro settimana tutta all'insegna dell'arrivo della Luna in Leone.

In campo sentimentale dunque, il desiderio e la passione inizieranno a farsi strada sempre di più: sarà molto bello lasciarsi trascinare dagli entusiasmi, a patto di non perdere di vista "certe precauzioni". In coppia vi verranno in mente le domande giuste da proporre alla dolce metà e senz'altro riuscirete a vederci più chiaro in alcune questioni che attualmente vi tengono con il fiato sospeso. Il vostro ottimismo si rivelerà contagioso e vi aiuterà a illuminare il resto del cammino quotidiano.

Prendetevi il giusto tempo per vivere serenamente la vita con lui/lei. Single, durante questa giornata vi ritroverete a fare cose impensabili che, conoscendovi, non credevate mai di poter fare. Vi sveglierete in perfetta forma fisica e mentale e questo vi consentirà di essere estremamente aperti verso eventuali novità: da provare avventure insolite con la benedizione della previsioni del giorno: datevi da fare! Nel lavoro, sarete brillanti e ricchi di buoni propositi, non vi farete sfuggire nessuna occasione ed avrete la possibilità, sicuramente, di alimentare le vostre entrate.

Pronti a vivere meglio la giornata?

Scorpione - Giornata abbastanza buona, valutata dall'Astrologia del momento con le quattro stelle della buona sorte. In generale, riuscirete a passare un po' di tempo con le persone a cui volete bene, e questo vi farà dimenticare qualsiasi preoccupazione. Giocate dunque la partita con accortezza e rilanciate pure alla buona sorte: gli astri vi lusingheranno indicandovi nuove opportunità e/o nuove mete da raggiungere. In amore pertanto dovrete sostenere e rassicurare il vostro partner, quindi sappiate essere dei buoni ascoltatori. Salirete nella stima della vostra metà solo se saprete dare fiducia e un bel po' del vostro tempo. Single, organizzatevi per trascorrere la giornata in compagnia degli amici di sempre. Sapete già quanto sia difficile coordinare e mettere d'accordo più persone, pertanto caricatevi di tanta elasticità e pazienza, il che allontanerà inopportuni dissidi e vi farà vivere serenamente il periodo. Nel lavoro, vi stupirete dell'effetto positivo che farete alle persone: tutti sembreranno essere grati della vostra presenza e riconoscenti per il vostro operato. Il vostro umore si risolleverà dopo tanto tempo e vi convincerete che i vostri sacrifici passati non sono stati inutili come credevate.

Sagittario - La giornata in esame quest'oggi si presume possa essere non troppo convincente, anche se usando un po' di buon senso non mancherà di dare lievissime soddisfazioni. Diciamo che sarà richiesta una certa attenzione da parte vostra: date maggior fiducia al dialogo facendo venire alla luce del sole il nocciolo delle questioni. In amore, sarete nel bel mezzo di un'onda di passione con il vostro partner. Di certo estenuante, ma così esaltante che non vi permetterà di discutere su eventuali "dettagli": accogliete semplicemente con il cuore la gioia di vivere insieme al partner e divertitevi! Single, seguite i consigli delle stelle e provate a guardare da un altro punto di vista le persone che vi circondano, ok? Le azioni che andrete a porre in gioco dovranno essenzialmente essere ben analizzate a priori, in modo da risultare quanto più sensibili possibile agli occhi di chi sapete: capirete anche molte cose sul suo conto. Nel lavoro, prenderete la palla al balzo e vi mettetevi in pari con tutto ciò che avete lasciato in sospeso in attesa di avere più tempo. Fate pure un grosso respiro e, con forza e coraggio, portate a termine quanto dovevate già aver concluso.

Capricorno - La giornata sarà in gran parte ottima con alcuni risvolti sicuramente molto promettenti. In base a quanto valutato nelle predizioni di giovedì, oggi e domani avrete a disposizione una grande carica di entusiasmo: siate pronti per progettare il futuro con le persone che più vi piacciono, sia in ambito affettivo che in quello lavorativo, magari dando il via a qualcosa di unico da portare avanti nel breve periodo. L'amore intanto, quasi certamente vi porterà splendide soddisfazioni, diciamo pure all'altezza delle vostre ambizioni quotidiane. Osate e siate audaci soprattutto in coppia, sarete stupiti dai risultati che, senza meno, il vostro partner non mancherà di regalare. Single, quella di giovedì sarà per voi una giornata molto fortunata con le stelle pronte a sorridervi. Infatti dalla mattina alla sera avrete il pieno supporto da parte dei pianeti di settore, senz'altro pronti a favorire gioie, soddisfazioni e tante piacevoli sorprese. Nel lavoro invece, vivrete un giorno di discrete possibilità e anche con l'occasione di contattare qualcuna di quelle persone che ritenete utili alla realizzazione dei vostri progetti. In generale trascorrere una giornata abbastanza proficua.

Acquario - Partirà decisamente non troppo bene (diciamo pure male!) questo vostro giovedì di metà settimana. In molti casi, una specie di corto circuito mnemonico agiterà i vostri pensieri mettendovi a rischio nervosismo subito dopo il risveglio mattutino: la colpa? Al solito: congiunzioni astrali negative pronte a destabilizzare i progetti giornalieri. Non agitatevi, se lo farete peggiorerete di più le cose, ok? In campo sentimentale intanto, sarete più emotivi del solito. In realtà, questo comportamento contrastante vi porterà a fare i conti con diversi alti e bassi nel corso del periodo. Starà a voi controllare queste tendenze con un occhio di riguardo verso il partner: riflettere, dialogare e poi agire. Single, non amerete essere circondati da molte persone in quanto preferirete concentrare le vostre attenzioni solo su chi effettivamente vi interessa. Purtroppo tale condizione non sempre riuscirete a rispettarla come vorreste, di certo non per colpa vostra intendiamoci! Nel lavoro invece, se non vorrete farvi sfuggire delle occasioni importanti, dovrete assolutamente programmare tutti i vostri impegni anzitempo e cercare di non essere dispersivi.

Pesci - Il prossimo giovedì non partirà troppo bene per voi, cari amici nativi in Pesci. Infatti il periodo è stato classificato con le due stelle relative al "ko". Sapendo quindi che gli astri saranno sfavorevoli dovete stare calmi, fermi e impassibili evitando di attirare su di voi le eventuali negatività portate degli altri. Secondo l'oroscopo del giorno 6 giugno, per ciò che riguarda l'amore, non peccate di superficialità ma prendetevi a cuore la responsabilità di chi avete accanto. Non sarà facile passare sopra a certi comportamenti, questo è vero, comunque cercate ugualmente il buon dialogo in modo da non aumentare le distanze con il vostro lui/lei. Se single invece, trascorrerete questo giovedì con un po' di nostalgia addosso, forse per qualcuno dei tempi passati ma senza capirne effettivamente il motivo. Questo potrà costituire un campanello di allarme per chiedervi se siete davvero felici delle scelte che avete fatto oppure per la qualità della vostra vita attuale. Nel lavoro, per concludere, le stelle suggeriscono di battere 'la ritirata' in caso non dovesse tirare aria buona. Da evitare (potendo) le riunioni con i superiori. In generale vi sveglierete con il piede sbagliato ed in vena di polemiche: difficilmente potrete andar d'accordo con gli altri, anche perché stenterete a riconoscere anche voi stessi!