L'Oroscopo del giorno sabato 8 giugno 2019 sottolinea un importante cambio di settore a livello planetario, certamente in grado di rendere "appassionate" tantissime storie d'amore. Curiosi di sapere di cosa stiamo parlando? Nulla di segreto ovviamente, ma tutto in bella mostra nell'alto del firmamento: trattasi del passaggio di consegne tra il segno del Leone e la Vergine in merito al prossimo transito messo in agenda dall'Astro della Terra. Infatti, alle ore 23:45 di questo sabato assisteremo all'ingresso di una meravigliosa Luna in Vergine, ben felice di portare una ventata di novità e tante buone notizie ai segni direttamente influenzati da tale passaggio.

Con tali ottime prospettive andiamo subito a mettere in bella evidenza i migliori nonché i peggiori scelti tra i sei sotto analisi in questo contesto. Nella fattispecie andremo a trattare in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere chi avrà un inizio weekend vincente? Ebbene, certamente ad avere il massimo supporto da parte degli astri saranno, come anticipato nel titolo, Sagittario e Pesci.

Oroscopo del giorno 8 giugno 2019 | Astrologia, classifica e previsioni per gli ultimi sei segni zodiacali

Entrambi i suddetti segni avranno il pieno appoggio da parte della Luna, dunque altamente favoriti in amore. Non male assolutamente il periodo sotto analisi anche per coloro nati in Scorpione e Capricorno, valutati con quattro stelle sicuramente positive. Invece a dover sottostare a momenti abbastanza impegnativi saranno gli amici nati nel segno della Bilancia e dell'Acquario, questo secondo quanto svelato nelle previsioni di sabato 8 giugno. Allora, senza indugio passiamo pure a mettere in atto il pensiero dell'Astrologia svelando la situazione segno per segno, non prima però di aver messo in chiaro la nuova classifica stelline del momento.

Classifica stelline 8 giugno 2019

Una nuova settimana all'insegna dell'Astrologia si staglia all'orizzonte: pronti a togliere il velo al pensiero delle stelle? Certamente la prima cosa da sapere è senz'altro quella relativa a come è stato valutato il segno d'appartenenza. Metro di misura, logicamente la nuova classifica stelline, quest'oggi interessante la prossima partenza del nuovo weekend di sabato 8 giugno 2019. Certamente in odore di positività risultano quattro simboli astrali, tra l'altro già anticipati in apertura e, ovviamente, presenti nei primi posti della scaletta con le stelline.

A seguire la situazione in classifica a partire dal migliore a scendere:

★★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★: Bilancia, Acquario.

Oroscopo sabato 8 giugno, le previsioni

Bilancia - Si preannuncia un sabato davvero poco produttivo, annunciato già come un probabile "ko". In generale, la Luna in Vergine porterà qualche ombra soprattutto nei rapporti interpersonali di molti di voi. Tuttavia, si tratterà per lo più di problemi assolutamente di poco conto partoriti per lo più da innate paure presenti nel vostro subconscio.

In amore invece affronterete situazioni anche pesanti, ma sarete gratificati dalla comprensione del partner il quale farà di tutto per rendere il periodo meno impegnativo. Le stelle a molti Bilancia promettono cambiamenti abbastanza positivi in arrivo: presto avrete riscontri tangibili... Single, la vostra generosità vi porterà a dire sempre “sì” con il rischio però di ritrovarsi da soli nelle occasioni importanti della vita. Come spesso capita, nessuno sembrerà avere abbastanza tempo per voi.

Forse è arrivato il momento di riscattarsi: pronti per iniziare a dire qualche sonoro “no”? Le previsioni del giorno invitano (ogni tanto) ad alzare un po' il tono di voce. Nel lavoro, a volte, per poter stare bene con gli altri si rende necessario avere molta pazienza. Infatti, se con i colleghi non c'è armonia si farà presto ad erigere muri invalicabili: a che pro? Cercate di essere comprensivi provando a instaurare dialoghi pacifici.

Scorpione - Discretamente interessante il periodo, secondo quanto emerso dall'Astrologia applicata al primo giorno di weekend. Sappiate comunque di poter contare sul discreto aiuto di parte delle stelle, a patto però di lasciar perdere impegni faticosi o progetti ambiziosi: prendetevela con calma! Consigliamo in questo caso di terminare le cose più urgenti: iniziate riponendo nel cassetto ogni cosa superflua. In amore, eduzione e mistero caratterizzeranno questa giornata che trascorrerete con parsimonia, e a tratti anche con sana gioia, insieme al partner. Preparerete certamente dei progetti riguardanti la coppia: ultimamente molti di voi Scorpione sono pronti a spiccare il volo programmando (forse solo in cuor loro) eventuali matrimoni o convivenze. Single, sarete in uno stato d'animo leggero, dunque siete o no pronti a ripartire con il piede giusto? Lasciando qualche pessimo risentimento del passato alle vostre spalle, di certo imparerete di più sugli altri e su come abbassare la guardia a vostro vantaggio. Nel lavoro, finalmente pian piano le vostre aspirazioni si realizzeranno. Sicuramente arriveranno dei contatti importanti che vi permetteranno di ben sperare per il vostro futuro.

Sagittario - Questo finale di settimana per molti di voi del Sagittario partirà - almeno secondo la carta astrale - davvero benissimo. In merito a ciò, gli astri vedono senz'altro di buon auspicio il periodo specialmente verso fine giornata: vi sentite carichi e pieni di energia? Bene, sfruttatela al meglio adesso che è il momento giusto, poi potrebbe non servire più... In amore, le vostre aspirazioni creeranno un ambiente ideale affinché il vostro partner soddisfi i vostri desideri più intimi, senza bisogno di forzare come al solito le cose. In coppia, per dare un’impronta diversa alla vostra vita affettiva avete bisogno di lucidità, volontà e validi consigli: questo sabato di certo avrete queste ottime qualità, sappiatelo. Single, l'influenza dei pianeti sul vostro segno porterà una ventata di aria fresca in amore. Forse sarete perfino pronti per innamorarvi nuovamente (finalmente!): approfittatene! Nel lavoro infine, vi sveglierete propositivi, combattivi e pieni di fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità, soprattutto grazie ad alcune positive influenze planetarie. Questo vi porterà lontano e vi farà mettere a segno degli ottimi risultati. Imparate a credere sempre nelle vostre potenzialità ed a sorridere un po' di più alla vita.

Capricorno - Questo sabato di metà settimana sarà da considerare abbastanza buono, con lievi riserve in merito ad alcuni momenti in cui dovrete porre la necessaria concentrazione. In generale, cercate di vivacizzare un po' di più il rapporto con le persone del vostro ambito, magari sorprendendo qualcuno con una inaspettata serata all'insegna della convivialità e dell'allegria. In merito ai sentimenti, le predizioni di sabato annunciano un periodo discreto, leggermente impegnativo in alcuni casi ma assolutamente non negativo. In amore pertanto, parlando in merito ai rapporti di coppia, più di qualcuno tra voi rinsalderà l’intesa e l’affiatamento con la persona amata, con Venere ben disposta a regalare nuova voglia di condividere obiettivi e desideri. Il saper valutare e programmare insieme il prossimo futuro, di certo spazzerà dal vostro cuore ogni ansia ed anche qualche (seppur minimo) dubbio. Single, se andrete a caccia di avventure oggi e domani potreste fare nuove conoscenze, alcune delle quali potrebbero essere molto interessanti (leggasi pure "piccanti"): dai, adesso è tempo di "caccia grossa"! Nel lavoro invece, l'input del giorno dovrà essere assolutamente "osare". Le situazioni non cambiano, dovete essere voi ad adattarvi alle diverse strutture della vita e non viceversa, ok? Continuando a rimanere fermi inutile sperare... Nell'aria ci sarà molta energia, coglietela facendovi coinvolgere in qualche nuova attività, magari che non avete mai fatto o che avete spesso snobbato.

Acquario - Questo nuovo sabato sarà senz'altro da tenere in seria considerazione in quanto il periodo è stato valutato negativo. Infatti, sarà tutto o quasi all'insegna dell'odioso "ko". Non arroccatevi sulle solite vostre posizioni, siate disponibili ad ascoltare anche eventuali pareri altrui. Novità positive potrebbero materializzarsi invece nella sfera economica, oppure venir fuori sotto forma di minori spese. In campo sentimentale intanto, si raccomanda massima concentrazione e occhi aperti. Per essere vincenti nella vita di tutti i giorni avete bisogno del massimo sostegno da parte delle persone amate, in primis quello del partner,, ovviamente se c'è: dite le cose apertamente ma non tenetevi tutto dentro per paura di passare come persone deboli, anche perché chi vi ama non giudica ma aiuta. Assecondate quindi le vostre necessità e ne trarrete grandi soddisfazioni. Single, le stelle dicono che la vostra testa sarà abbastanza in confusione e in molti casi non saprete esattamente né cosa fare né cosa volere di preciso. Intanto non assillatevi il cervello con domande assurde, rilassatevi e fate soprattutto delle passeggiate rigeneranti magari ascoltando cosa dice il vostro cuore e cosa vorrebbe invece la vostra mente: l'arbitro siete voi, decidete per il meglio... Nel lavoro invece, il malumore si potrebbe ripercuotere anche in questo ambito. Dovete però cercare di mascherare questo stato d'animo risultando disponibili e cordiali con gli altri.

Pesci - Partirà e si incamminerà fino alla fine benissimo questa parte della settimana, con un sabato d'inizio weekend pronto a soddisfare molti dei vostri bisogni più impellenti. A qualcuno di voi dei Pesci, visto il periodo eccellente, potrebbe capitare un'occasione potenzialmente molto redditizia sotto il profilo economico: siate pronti e vigili, non sempre una buona occasione risulta evidente agli occhi, senza meno bisogna saperla riconoscere da indizi, seppur vaghi, certamente tangibili o alla portata. Secondo l'oroscopo del giorno 8 giugno, intanto, per quel che interessa il lato puramente sentimentale, forse proverete nuove sensazioni, magari meravigliose o mai assaporate: nel rapporto respirerete senz'altro un’aria serena e molto appagante, e questo vi farà stare bene in primis con voi stessi e poi anche con il partner. Se single invece, questo sarà un giorno molto propizio per i nuovi incontri da trasformare in belle amicizie. Il vostro appagamento emotivo sarà evidente probabilmente a metà o fine giornata, sottolineato opportunamente dal vostro cuore: batterà così velocemente per una bella persona (a voi già molto cara) che non vi renderete assolutamente conto di essere già perdutamente innamorati di quest'ultima... Nel lavoro, per chiudere, godrete di una bellissima intesa con i colleghi. Offrirete e riceverete solidarietà e sostegno nei momenti giusti, avendo così ottime occasioni per rinsaldare eventuali rapporti in calo.