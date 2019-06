L'Oroscopo del weekend approfondisce la fortuna e i sentimenti di ciascun simbolo zodiacale studiando i transiti planetari favorevoli. Le previsioni astrologiche aprono una finestra sul mondo sensibile di ogni segno.

L'oroscopo del weekend

Ariete: in questo fine settimana sentirete forte il bisogno di essere amati e pretenderete attenzione dal partner, tanto che andrete in panico se l'amato/a vi trascurerà, magari perché condurrà la sua vita in totale tranquillità.

Questo atteggiamento potrebbe essere messo in scena da un vostro modo di trovare conferme negli altri, per sentirvi maggiormente apprezzati, quindi più forti.

Toro: Venere nel vostro cielo rappresenta l'amore, la bellezza e incrocia le sue energie con una Luna emotiva. Essendo in posizione di quadratura, per voi potrebbe innescare un'insoddisfazione tale da ricercare sempre nuove conferme. Attenzione voi Toro in coppia non lasciatevi prendere dalla tentazione di scoprire nuovi orizzonti amorosi, lontani dalla vita extraconiugale.

L'oroscopo del weekend dal 7 al 9 giugno.

Gemelli: muniti di una grande forza mentale, afferrerete al volo le opportunità che si presenteranno davanti a voi. Siete coscienti di essere sulla strada giusta, quella che porta al successo professionale. Anche l'amore andrà a gonfie vele nel weekend, attenzione solo alla giornata di domenica: potrebbero manifestarsi dei pettegolezzi da parte di una figura femminile.

Cancro: il vostro mondo interiore è molto ricettivo con Marte nel segno. In amore siete alla ricerca di una risposta che vi spinga a vivere la relazione con maggiore fiducia e consapevolezza, allontanando le ferite di un passato che vi ha fatto soffrire.

Una Luna a voi amichevole, collegandosi con Mercurio, vi regalerà le risposte che attendete.

Leone: la Luna nel vostro cielo vi accompagnerà nelle giornate di venerdì e sabato, garantendovi una passione facilmente gestibile poiché meno istintiva. Approfondirete le passioni intense ma lo farete in modo equilibrato, ricercando maggiormente la tranquillità in una storia amorosa. Domenica, non abbiate paura di sentirvi trascurati.

Vergine: puntate tutto sulla giornata di domenica, quando una Luna sensibile entrerà nel vostro segno, rendendovi maggiormente intuitivi e molto perspicaci nel captare gli eventi a voi favorevoli. Questo fine settimana vi sarà propizio per riorganizzare il vostro lavoro al meglio, per emergere in ambito professionale.

Previsioni astrologiche del fine settimana

Bilancia: in gruppo sarete abili intrattenitori e brillerete per il vostro carisma, trasmettendo questo ottimismo a tutti. L'influsso lunare dal cielo del Leone vi renderà davvero speciali e amerete stare al centro dell'attenzione, ma non tollererete qualsiasi tipo di ingiustizia. Approfittate di questa carica energetica e passionale per fare strage di cuore nel weekend.

Scorpione: in amore non bluffate e non nascondete i vostri sentimenti contrastanti.

Questo fine settimana per voi amici dello Scorpione vedrà una Luna in quadratura che scombussolerà alquanto l'amore e vi farà vivere le emozioni in modo altalenante. Già da domenica però l'astro d'argento passando nella postazione della Vergine, punterà il vostro interesse maggiormente sul piano professionale.

Sagittario: l'ottimismo non vi mancherà di certo in questo weekend, tutto da dedicare agli affetti. Che ne dite di partire per un breve ma intenso fine settimana romantico?

Potrete approfondire maggiormente il vostro rapporto amoroso, dato che siete alla ricerca di conferme da parte del partner.

Capricorno: anche se apparirete alquanto confusi e cristallizzati nei vostri pensieri negativi, cercate nuovi stimoli per affrontare questa situazione di petto. Utilizzate la vostra carica razionale in questo weekend, per scacciare i pensieri negativi dalla vostra mente.

Acquario: in questo fine settimana vivrete l'amore in modo capriccioso e infantile. La quadratura di Luna e Venere si farà sentire nel vostro cielo e non vi accontenterete della vostra storia amorosa, sottolineando tutto con una piccola critica. Cercate di trovare lo slancio vitale giusto, traendo energia positiva dal Sole.

Pesci: Saturno e Venere premono per attuare un cambiamento benefico alla vostra sfera sentimentale, dovrete però aprirvi alle nuove opportunità con maggiore slancio. Domenica una Luna capricciosa a intralciare i vostri sentimenti.