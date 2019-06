Il passaggio planetario di Venere in Cancro e Marte in Leone nella prima settimana di luglio crea degli effetti benefici e dirompenti. Le previsioni astrali segno per segno approfondiscono le sensazioni amorose e le opportunità lavorative in modo completo e dettagliato nel seguente Oroscopo settimanale.

L'oroscopo settimanale

Ariete: il vostro modo di amare per voi amici dell'Ariete diventerà più lucido grazie a un influsso lunare derivante dal cielo astrologico dei Gemelli.

Pubblicità

Pubblicità

Marte già da lunedì passerà in posizione a voi favorevole e vi garantirà un'energia straripante.

Toro: alcune tensioni in ambito affettivo non vi faranno vivere le storie amorose come vorreste. Marte in quadratura con Urano vi conferirà un'impulsività che dovrà essere utilizzata con cautela, altrimenti rischierete di prendere decisioni affrettate, anche in ambito lavorativo, di cui potreste pentirvene. Domenica sarete più magnetici, intuitivi e passionali.

Pubblicità

Gemelli: una Luna curiosa entrerà nel vostro cielo già da lunedì e vi garantirà una curiosità intellettuale utile per approfondire la sfera lavorativa in maniera completa. Le emozioni si faranno più ragionate e una buona dose di autoironia vi renderà simpatici. Venere si trasferirà a fine settimana nel domicilio adiacente, ma vi lascerà comunque uno spirito romantico.

Cancro: giovedì l'amore prenderà il volo per voi amici del Cancro. Venere illuminerà il vostro cielo e potrete usufruire di un magnetismo e una dolcezza utili per conquistare il vostro partner.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Approfondirete bei momenti in famiglia e anche la Luna salvaguarderà la vostra emotività e la vostra serenità.

Leone: la settimana inizierà alla grande per voi amici del Leone e Marte entrerà ad affiancare Mercurio nel vostro cielo. Più esuberanti e passionali, sarete pronti a vivere le esperienze amorose con maggiore energia, lanciandovi nelle nuove imprese con coraggio. Incanalate questa carica positiva anche nel lavoro, tramutandola in un'energia ambiziosa e produttiva.

Vergine: se a inizio settimana la congiunzione Venere e Luna in Gemelli innescheranno una certa difficoltà nel manifestare i sentimenti, verso il fine settimana l'astro venusiano diventerà maggiormente complice e sarete più socievoli e affettuosi. In ambito lavorativo sfruttate la vostra creatività, vi sarà utile per distinguervi dagli altri in modo originale.

Previsioni astrali

Bilancia: in ambito lavorativo attenzione a non essere troppo disordinati.

Pubblicità

Marte vi conferirà una vitalità eccezionale, spetterà a voi utilizzarla nel modo giusto. Luna e Venere in sinergia già da lunedì e in trigono vi garantiranno uno spirito sognatore e romantico.

Scorpione: l'entrata di Venere in Cancro a metà settimana moltiplicherà all'ennesima potenza i vostri affetti e baserete il vostro rapporto sentimentale sull'amore reciproco. La posizione di Marte in quadratura per tutta la settimana vi renderà però troppo orgogliosi e questo atteggiamento potrebbe crearvi qualche problema in campo professionale.

Pubblicità

Sagittario: l'astro lunare in opposizione si farà sentire già a inizio settimana e vi conferirà uno spirito un po' malinconico. Non siate capricciosi in amore e tenete a bada un atteggiamento mutevole. Il lavoro con la Luna dirimpettaia diventerà più superficiale, ma già da giovedì questa sensazione si smorzerà.

Capricorno: un Mercurio molto comunicativo e loquace vi spingerà ad aprirvi in ambito lavorativo e otterrete maggiori successi anche grazie al suo intreccio planetario con Saturno. Nella giornata di giovedì, una Venere armoniosa vi regalerà momenti profondi in coppia e voi single potrete usufruire di cambiamenti positivi.

Acquario: un atteggiamento troppo temerario nei confronti dell'amore vi verrà conferito da un influsso marziano opposto alla vostra casa astrologica che potrebbe compromettere i legami affettivi. Attenzione soprattutto da martedì in poi, quando Venere assumerà un aspetto non più favorevole rispetto al vostro cielo. Non siate troppo intransigenti in ambito lavorativo.

Pesci: una Luna un po' tesa a inizio settimana potrebbe rendervi piuttosto antipatici, ma da giovedì in poi le cose cambieranno e anche la vostra sfera affettiva verrà illuminata da una Venere promettente per l'amore. In campo professionale, un vostro hobby potrebbe diventare una proficua attività lavorativa.