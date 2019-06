Venere entra nel cielo astrologico dei Gemelli e promette amore anche alla Bilancia, all'Acquario, all'Ariete e al Leone. Gli altri segni invece dovranno fare i conti con previsioni astrologiche che invitano a rigenerare la relazione a due, avviando un processo di 'pulizia dei sentimenti'. Di seguito l'Oroscopo dell'amore di coppia di lunedì.

L'oroscopo dell'amore

Ariete: Venere per voi amici dell'Ariete acquista un aspetto favorevole e potrete iniziare ad aprirvi all'amore di coppia con maggiore fiducia.

Pubblicità

Pubblicità

In sinergia con il Sole, l'astro venusiano vi conferisce l'approfondimento dei progetti amorosi, tutti da condividere.

Toro: una Luna in Vergine manda i suoi influssi benefici nel vostro cielo, lambendo soprattutto la sfera professionale. Se da un lato ben vengano questi successi lavorativi, ricordate di non trascurare la relazione di coppia.

Gemelli: l'astro venusiano vi conferisce dolcezza e un amore un po' infantile ma non per questo meno prezioso.

L'oroscopo dell'amore di coppia, 10 giugno.

In coppia sentirete il bisogno di innamorarvi, dandovi anche al divertimento e vivendo splendidi momenti insieme.

Cancro: la relazione di coppia acquista un fascino tutto particolare, grazie alla vicinanza di Venere. Ora che i sentimenti si fanno più dolci e intensi, potrete essere anche più espansivi con il partner oltre che passionali, pur senza accantonare quella fermezza che vi è consona nel prendere le decisioni importanti.

Leone: vivaci con il partner, vivrete le sensazioni amorose in modo 'cerebrale', comunicando le vostre emozioni, i pensieri e approfondendo le difficoltà.

Pubblicità

Un atteggiamento piuttosto scherzoso vi farà schivare i litigi.

Vergine: sono previste splendide notizie per voi amici della Vergine, provenienti da un Mercurio carico di energia e posizionato nella casa astrologica del Cancro. Queste buone novità potranno in qualche modo ripristinare la vostra relazione di coppia che con una quadratura venusiana, non beneficia di una situazione buona.

Previsioni astrologiche segno per segno

Bilancia: il Sole vi bacia dal domicilio dei Gemelli e incrocia le sue energie con l'astro venusiano, rendendovi divertenti e molto espansivi nei confronti del partner.

La vostra relazione di coppia acquista un aspetto più armonioso e profondo, tanto che alcuni di voi potrebbero pensare ad un bebè.

Scorpione: la carta astrale vi tocca nella vostra interiorità e non potrete sfuggire a un influsso magico e al tempo stesso quasi crudele che vi spinge a rigenerare la vostra relazione di coppia, come a ripulirla dalle scorie accantonate da troppo tempo. E' un lavoro doveroso per evolvere in positivo.

Sagittario: l'influsso plutoniano si fa sentire anche da voi Sagittario e vi mette alle strette, costringendovi a fare i conti prima di tutto con i vostri desideri.

Pubblicità

Prima di aprirvi al partner con slancio, analizzate la vostra interiorità, frutto di un processo evolutivo che vi strapazza l'anima ma vi mette sulla strada giusta.

Capricorno: Plutone incrocia i suoi influssi con Luna e insieme creano un'impalcatura emotiva solida. Insieme questi astri vi stimolano a guardarvi dentro, analizzando le vostre sensazioni amorose, per consolidare ancor più la vostra relazione di coppia.

Acquario: in coppia, sfruttate il vostro fascino potenziato dalla combinazione vincente di Sole e Venere dal domicilio dei Gemelli. Potrete ritrovare una nuova armonia e stabilizzare la relazione su basi molto più solide.

Pubblicità

Pesci: la spiritualità nettuniana cerca di avere la meglio su un sestile di Plutone e Luna, ma ne esce sconfitta. Inutile cercare un amore trascendentale nella vostra relazione, Plutone è categorico e vi mette alle strette, richiedendovi di ascoltare le vostre pulsioni inconsce da troppo tempo celate.