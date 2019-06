L'Oroscopo dell'amore di coppia di sabato riserva forti emozioni per i simboli zodiacali e li sprona a viverle intensamente, evolvendo nelle relazioni in due. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo dell'amore di sabato

Ariete: sarete molto affettuosi con il partner, beneficiando degli influssi favorevoli sia venusiani che solari dal cielo astrologico dei Gemelli. Attenzione solo a una quadratura di Plutone che in opposizione a Marte scatena delle energie che non riuscite a contenere.

Pubblicità

Pubblicità

Evitate di esercitare il vostro potere sul partner.

Toro: siete a conoscenza delle vostre esigenze in coppia e non vi abbasserete a fare compromessi, costi quel che costi. Adesso che siete più fiduciosi in voi stessi, non accetterete restrizioni da parte del partner.

Gemelli: il pianeta dell'amore viene riscaldato dai raggi solari e in coppia sarete molto voraci dal punto di vista affettivo. L'appagamento sentimentale per voi diventa una gratificazione del vostro io: troverete le conferme che cercate dal vostro partner.

L'oroscopo dell'amore di coppia, 15 giugno.

Cancro: la Luna acuisce le vostre sensazioni e sarete anche molto ricettivi a vivere la storia d'amore approfondendo il desiderio fisico. Molto coraggiosi nei confronti delle situazioni che sorgono in coppia, non esiterete a fronteggiarle con impegno e prendendo voi l'iniziativa per primi.

Leone: il dinamismo di un Urano in quadratura reagisce a fatica con una Luna sensibile in posizione sfavorevole e sprigiona paura e difficoltà nel progredire in coppia.

Pubblicità

Potrebbero sorgere degli attriti o potreste fare alcune scelte sbagliate, attenzione quindi, ponderate bene la situazione.

Vergine: il vostro modo di vivere la coppia in maniera positiva si riscontra in un atteggiamento deciso e aperto al dialogo. Pur non essendo offensivi, esprimerete il vostro punto di vista e sarete pronti ad agire immediatamente, pur di risolvere qualche avversità.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: gratificatevi di più in coppia e ascoltate anche le vostre esigenze anziché accontentare sempre e solo il partner.

Giove vi elargisce fortuna e anche Venere è in posizione favorevole, dovete solo cambiare atteggiamento nei confronti dell'amore e la felicità giungerà in modo appagante.

Scorpione: la Luna nel vostro segno ravviva il rapporto amoroso e in sinergia con Mercurio del Cancro accelera il ritmo dei sentimenti e vi fa essere più ricettivi nei confronti dell'amore. Sarete molto aperti al dialogo con il partner e al tempo stesso, buoni ascoltatori in coppia.

Pubblicità

Sagittario: un'insoddisfazione latente nei confronti della relazione di coppia si fa sentire e non sempre cercate di aprirvi a un dialogo riparatore per la relazione. Che ne dite di partire e trascorrere incantevoli ore con il partner per rinsaldare il vostro legame amoroso?

Capricorno: il vostro Plutone intreccia le sue energie con Marte dirimpettaio e potreste essere colpiti da improvvisi scatti d'ira in coppia, dovuti a un accumulo di emotività difficile da gestire.

Pubblicità

Alcune tensioni tenute a bada da voi inconsciamente potrebbero esplodere all'improvviso quindi apritevi a un dialogo chiarificatore.

Acquario: Urano dal domicilio del Toro vi propone avvenimenti che giungono improvvisi a scombussolare la coppia. Sarete costretti ad aprirvi a un cambiamento che non attendevate, ma che sarà doveroso per crescere in due.

Pesci: la posizione favorevole di Luna dallo Scorpione vi giova e rafforza il vostro equilibrio mentale. Raffinati, curiosi e molto sensuali, riuscirete ad allacciare un buon rapporto in coppia, vincendo una quadratura di Venere pesante per i sentimenti.