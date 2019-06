Nelle previsioni astrologiche di lunedì, dedicate alle relazioni a due, si riscontra una certa voglia di agire, di spazzare via le paure e gli attriti in modo consapevole e positivo. L'Oroscopo dell'amore di coppia introduce alcuni consigli stellari utili per progredire nel rapporto amoroso.

Previsioni astrologiche di lunedì

Ariete: Venere vi dà la spinta giusta per approfondire le vostre sensazioni amorose nel modo giusto, quello che indaga nei meandri del vostro cuore a caccia di informazioni preziose per evolvere e migliorare la relazione di coppia.

Indirizzate le vostre energie in un'unica direzione, senza dispersioni.

Toro: il vostro atteggiamento nei confronti dell'amore è troppo nervoso e le difficoltà che si presentano lungo il vostro cammino in coppia sono evidenti, ma riuscirete a superarle solo guardando con consapevolezza in voi stessi e ritrovando la carica giusta che Urano vi consiglia di concretizzare.

Gemelli: la Luna dirimpettaia punta un raggio luminoso sulla vostra affettività e vi accorgerete che dovrete equilibrare l'inflazione dei vostri sentimenti che sono elargiti in maniera eccessiva o in modo poco blando.

Ricercate una giusta dose, che non vi crei noia in coppia.

Cancro: la vostra mente è un turbinio di emozioni con Marte e Mercurio nel segno, ma cercate di non creare dispute per un vostro modo di esprimervi con il partner, che sprigiona quasi sempre uno scontro audace. Forse dovreste gestire la vostra relazione in modo diverso, analizzate voi quale strategia attuare.

Leone: superiori ad alcune piccole problematiche che si potrebbero manifestare in coppia, andrete dritto per la vostra strada con ottimismo.

In coppia puntate su una spiccata intuizione, seguendo le vostre sensazioni: non sbaglierete mai.

Vergine: siete molto polemici in coppia e soppesate in maniera eccessiva le parole e gli atteggiamenti del partner. Un comportamento alquanto insensibile nei confronti del partner deriva da transiti planetari che vi spingono a mettere al primo posto voi stessi, non per egoismo, ma per via di entusiasmi divergenti.

L'oroscopo dell'amore dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il trigono con il Sole e Venere dei Gemelli vi tocca in prima persona e vi rende molto affettuosi e aperti al dialogo con il partner.

E' un periodo fortunato per l'amore, dovrete solo miscelare al meglio le energie marziane dirompenti opposte a una Luna emotiva, il gioco è fatto.

Scorpione: una fiduciosa vitalità scaccia via alcune paure che aleggiavano sulla coppia. Una Luna emotiva dal domicilio adiacente al vostro sostiene la voglia di agire di un Giove fortunato, rendendovi più sicuri e pronti a sfidare la sorte con successo.

Sagittario: le posizioni planetarie creano in voi un atteggiamento altalenante nei confronti della storia amorosa.

Da un lato potreste essere ipercritici con il partner, sottolineando ciò che proprio non vi va giù, dall'altro Nettuno in quadratura vi fa fuggire dalla realtà evitandovi sofferenze. La Luna nel vostro segno cercherà di riequilibrare il tutto.

Capricorno: una sensazioni opprimente pervade il vostro animo, ma il vostro bisogno di affetto è grande. Forse un'eccessiva razionalità e freddezza nei confronti dei sentimenti vi crea dei blocchi emotivi e solo un'inversione di rotta coraggiosa verso la strada delle emozioni può rendervi felici.

Acquario: non lasciatevi influenzare da alcune critiche provenienti da amici e parenti che vorrebbero sviarvi dal seguire i vostri ideali in coppia. Attenzione quindi a non sbagliare, cambiando una rotta amorosa che è quella giusta.

Pesci: le emozioni sono acuite da una Luna in quadratura che vi confonde i pensieri, illudendovi su una realtà di coppia che voi non riuscite a vedere. Cercate di fare luce su queste sensazioni, magari attingendo a vecchi ricordi che potrebbero essere presi come consigli costruttivi.