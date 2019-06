Una Luna in Ariete punta un riflettore sull'affermazione dell'io di ciascun segno zodiacale e crea una sorta di tumulto emotivo in ciascuna coppia, da tenere a bada solo approfondendo le previsioni astrali sensibili. Di seguito l'Oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di mercoledì.

I segni zodiacali e l'amore nelle previsioni astrali di mercoledì

Ariete: l'astro d'argento, illuminando il vostro cielo, sprigiona un certo nervosismo nocivo per le relazioni a due.

Pubblicità

Pubblicità

Ripiegate sulla vostra spiccata intuizione e una sensibilità che vi farà approfondire i sentimenti con maggiore serenità.

Toro: una Luna molto vicina a voi amici del Toro potrebbe innescare un desiderio di cambiamento drastico per la relazione di coppia, quindi dovranno essere i vostri partner a stare attenti al vostro bisogno di cambiare pagina nella relazione amorosa.

Gemelli: cercate di sincronizzare sensibilità e amore in coppia, a volte basta poco per rovinare una storia idilliaca a causa di alcuni ricordi passati che riaprono delle ferite affettive ancora sanguinanti.

Pubblicità

La Luna vi rende molto ricettivi alle sensazioni amorose di una Venere romantica.

Cancro: l'aggressività e la dolcezza si mescolano nella vostra relazione rendendovi ora molto romantici, ora molto impulsivi. È l'influsso marziano che vi fa impugnare l'iniziativa e vi fa dettare legge sulle decisioni da prendere. Porterete avanti le vostre convinzioni con grande impeto, anche se in coppia siete due.

Leone: la Luna approfondisce notevolmente i vostri affetti, rendendovi quasi schiavi dell'amore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Ma una certa diplomazia attuata da voi con astuzia vi farà covare nell'ombra una ribellione che salterà fuori all'improvviso, affermando il desiderio di asserzione di voi stessi.

Vergine: in coppia, riscontrerete una certa diffidenza nei confronti del partner e non esiterete a fare scenate di gelosia, per coprire il sospetto di una sensazione dolorosa derivante da un probabile abbandono da parte sua o per celare il pensiero di allontanarvi dalla storia e scoprire così nuovi orizzonti amorosi.

Oroscopo di coppia dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Mercurio, ancora per poco in quadratura, crea qualche disappunto nella vostra comunicazione di coppia. Non prendetevela in maniera eccessiva se il partner ha preso una decisione senza coinvolgervi. Magari lasciando maggiore spazio alla sfera vitale di entrambi la storia amorosa prenderà il volo.

Scorpione: siate più disinvolti nel manifestare al partner i sentimenti che provate, vincendo un'insicurezza e una freddezza forse prodotta da una combinazione Luna-Venere che vi costringe a fare i conti con le vostre emozioni e il modo d'amare.

Pubblicità

Che sia mancanza di fiducia?

Sagittario: se vi sentite infelici in coppia, ciò è da attribuire a una Venere che si oppone in maniera decisa a Giove, rendendovi desiderosi di affetto. Vi sembrerà che il partner non adempia mai alle sue promesse coniugali e che non riesca a soddisfare questa irrefrenabile voglia di affetto.

Capricorno: Saturno si intromette nella relazione amorosa e con il suo rigore, vi ammonisce limitandovi nella manifestazione degli affetti.

Pubblicità

Siete alla ricerca di conferme da parte del partner, proprio perché investiti da un'ondata di insicurezza che mette in dubbio le vostre capacità seduttive in coppia.

Acquario: Venere in posizione favorevole dal domicilio dei Gemelli è un vero e proprio toccasana per i vostri sentimenti in coppia. Nella relazione a due saprete quali armi sfoderare per raggiungere una felicità amorosa tanto desiderata, manca poco e arriverete al traguardo.

Pesci: alcune divergenze familiari pesano e si fanno sentire in coppia, scombussolando un po' la situazione amorosa. Questo momento di trambusto emotivo potrebbe però essere favorevole per approfondire alcuni dubbi più profondi che avete accantonato per un po'.