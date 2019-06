I transiti planetari incitano i simboli zodiacali in coppia ad approfondire le loro percezioni interiori, incanalando le energie positive delle previsioni astrologiche nel verso giusto. Di seguito l'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì.

L'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: le vostre azioni potrebbero essere impulsive per via di una quadratura di Sole e Luna che mette in contrasto le vostre emozioni con una volontà cosciente. Nuove e irrefrenabili sensazioni fanno capolino nel vostro essere, anche se voi non ne siete coscienti il partner se ne accorgerà.

Toro: la vostra mente è molto sveglia e aperta ai nuovi stimoli. Una spiccata percezione delle sensazioni vi fa afferrare al volo lo stato d'animo del partner e sprigiona il desiderio di apprendere sempre nuove esperienze, trovando una scappatoia per uscire dalla solita routine.

Gemelli: come uno shock elettrico, Urano dal domicilio adiacente rende gli avvenimenti di coppia alquanto imprevedibili. Nuove perturbazioni emotive si insinuano nella vostra coppia e Venere nel vostro segno non può non accettare queste rivoluzioni dell'anima.

Cancro: l'incrocio del Sole nel vostro cielo con una Luna in Ariete che punta sull'affermazione del proprio io, vi rende particolarmente nervosi ed eccessivamente emotivi. Un tumulto interiore investe la vostra relazione di coppia e solo Mercurio potrà tenere a bada questa vostra voglia, spingendovi a parlarne con il partner.

Leone: Venere in aspetto favorevole rispetto al vostro cielo smorza le cocenti delusioni di un Urano in quadratura che quasi vi mette con le spalle al muro, costringendovi a prendere una decisione definitiva in coppia.

Vergine: anche se in coppia, Sole e Urano in sinergia vi investono con il loro influsso rivoluzionario, aprendovi ai nuovi incontri, illuminanti per ampliare le vostre vedute. Potrete trarre insegnamento da queste nuove conoscenze che piano piano diventeranno parte integrante della vostra vita, ecco perché questa voglia di cambiamento è così forte in voi.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non reagite in modo scortese nei confronti del partner, cercate di contenere un influsso lunare in opposizione che potrebbe creare litigi.

Anche se in quadratura, un Sole tiepido dal domicilio del Cancro vi costringerà ad affrontare un problema che pesa in coppia.

Scorpione: le energie in gioco sono tante, ma provate a incanalare un influsso emotivo derivante dal cielo astrologico dell'Ariete che punta tutta la sensibilità sul vostro io. Ne scaturirà un interrogativo quasi esistenziale per voi: pensare maggiormente a voi stessi o annullarvi quasi per il benessere della coppia?

Sagittario: cercate di equilibrare in coppia l'emotività e la razionalità.

Solo miscelando queste due sensazioni in modo sano e coerente riuscirete a usufruire di intenzioni ferme, prendendo delle decisioni importanti per la relazione solo dopo un accurato esame della vostra coscienza.

Capricorno: lo stimolo che potreste ricevere dalla relazione di coppia sarà di sicuro collegato alla vostra voglia di attingere a sentimenti più seri e stabili. Potreste quindi lasciarvi andare a nuovi cambiamenti in coppia, purché siano costruttivi per il benessere futuro di entrambi.

Acquario: il sestile dell'astro lunare vi conferisce una diplomazia utile per mitigare i 'bollenti spiriti' del partner. Molto intuitivi e sensibili, riuscirete ad indirizzare qualsiasi emozione, anche quella più negativa, nel verso giusto, quello che vi suggerisce Venere in Gemelli.

Pesci: Venere in quadratura rende i rapporti amorosi più complicati, per fortuna potrete contare sulla vicinanza dell'astro d'argento che smussa gli attriti, producendo in voi una sensibilità nuova e molto intuitiva, ideale per cogliere le soluzioni al volo.