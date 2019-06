Le previsioni astrologiche dedicate alle relazioni a due illuminano la vita amorosa di ciascun simbolo zodiacale. L'Oroscopo dell'amore di coppia di lunedì approfondisce le sensazioni con sensibilità e romanticismo.

L'oroscopo dell'amore di lunedì

Ariete: molto curiosi e profondi, vi aprirete ai rapporti amorosi con slancio ma attenzione a non essere troppo superficiali e a non innervosirvi per poco. Marte in quadratura vi disturba molto, quindi cercate di incanalare questa energia in eccesso, in modo maggiormente costruttivo per la coppia.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: introdurrete molti cambiamenti nella relazione di coppia, seguendo il consiglio di Urano che trasforma la vostra routine in modo profondo e rivoluzionario. Avrete più senso pratico e concretizzerete le sensazioni amorose con determinazione e intraprendenza.

Gemelli: in coppia, non fossilizzatevi su piccoli dettagli di poco conto, perdendo di vista le problematiche più urgenti. L'aspetto di Mercurio e Luna in congiunzione vi rende molto espliciti circa i sentimenti che provate per il partner, ma attenzione agli sbalzi d'umore.

L'oroscopo dell'amore di coppia 4 giugno.

Cancro: Marte nel vostro cielo astrologico vi da la spinta giusta ma dovrete aprirvi alle sensazioni amorose senza freni. Soprattutto alcuni di voi amici del Cancro dovranno aiutare il partner a uscire da una situazione familiare complicata, che ne dite quindi di utilizzare coccole e romanticismo?

Leone: sarete pronti ad afferrare le situazioni al volo ma mancherete di intraprendenza nel risolvere, poiché investiti da una certa superficialità conferitavi da Luna e Mercurio dal domicilio dei Gemelli.

Pubblicità

Vergine: è un momento di grande innovazione interiore per voi amici della Vergine, che tuttavia vivete con inquietudine. Ma vi rendete conto che occorre un cambiamento nella relazione, doveroso per crescere. Che ne dite di parlarne con il partner in maniera approfondita e seguendo il vostro istinto interiore?

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la relazione con il vostro partner sarà più turbinosa per via degli influssi di una congiunzione Luna-Sole posizionata nel domicilio dei Gemelli. Attenzione che potrebbero venire a galla degli atteggiamenti che vi privano di vivere la storia amorosa con slancio.

Scorpione: bando alla noia per voi amici dello Scorpione. I transiti planetari stanno attuando un cambiamento positivo per l'amore, regalandovi nuove emozioni. Accantonate quindi una certa gelosia innescata da un Urano non molto favorevole e procedete dritti verso la strada della felicità.

Sagittario: una certa inquietudine viene sprigionata da una Luna in opposizione che vi fa salire a galla delle sensazioni contrastanti. Da un lato siete ottimisti nei confronti della vostra relazione a due, dall'altro potreste non fidarvi di una figura femminile che vedete come una minaccia per la felicità di coppia.

Pubblicità

Capricorno: i vostri sentimenti saranno investiti da una ventata di inquietudine derivante da una Luna abbastanza amichevole. Se da un lato potreste avere delle discussioni con il partner, dall'altro Venere mitiga queste tensioni e vi sentirete uniti all'amato/a.

Acquario: la Luna vi è propizia dal cielo astrologico dei Gemelli e vi fa trovare l'idea giusta al momento giusto. Se riuscirete a concretizzare questi pensieri creativi, potrete migliorare la relazione di coppia, rivoluzionando una situazione troppo apatica.

Pubblicità

Pesci: seguite il vostro istinto in coppia e concretizzate la vostra carica passionale, ma con costanza. Venere vi è favorevole ma la vostra mente vaga troppo alla ricerca dei tempi, del modo di concretizzare queste sensazioni, quando invece non dovreste rimandare più del dovuto.