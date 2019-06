L'Oroscopo dell'amore di coppia approfondisce un nuovo cambiamento nel modo di amare, innescato da transiti planetari rivoluzionari. Le previsioni astrologiche di martedì assumono così un fascino tutto particolare.

Rivoluzioni sentimentali nell'oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: attraenti e vitali, grazie all'influsso lunare derivante dal cielo astrologico dei Gemelli, sarete anche molto sensibili in coppia e alla ricerca di continue attenzioni e conferme dal partner.

Pubblicità

Pubblicità

Saturno in quadratura vi regala cambiamenti nel vostro modo di amare.

Toro: sarete molto affascinanti con Venere che nel vostro cielo che è in domicilio, ma Urano ci mette il suo zampino e rivoluziona la vostra stabilità di coppia in modo improvviso. Una nuova forma di energia rivoluzionaria vi avviluppa e vi spinge a seguire un istinto di indipendenza e libertà fuori dagli schemi.

Gemelli: odierete qualsiasi forma di noia con la Luna nel segno e sarete molto vitali e simpatici in coppia, sempre a caccia di nuovi stimoli.

L'oroscopo dell'amore di coppia, 4 giugno.

Cercate di utilizzare questa carica emotiva per approfondire le vostre sensazioni. Troppo presi dal risolvere i problemi sentimentali degli altri, potreste evitare di sentire le vostre emozioni.

Cancro: l'opposizione di Saturno rispetto al vostro cielo vi spinge a crescere nella relazione a due e ad approfondire i sentimenti in modo più consapevole, per consolidare maggiormente la coppia e renderla stabile. Marte imperioso invece vi spinge a 'lasciar andare' le responsabilità, seguendo un'intemperanza che vi confonde le idee.

Pubblicità

Leone: la vostra identità è molto forte e tenderete a primeggiare in coppia, seguendo un istinto che raffredda i sentimenti in modo molto razionale. Forse questa diffidenza nei confronti dei sensazioni potrebbe essere innescata da una Luna in Gemelli lucida e intelligente o da un istinto uraniano che ribalta le emozioni in modo imprevedibile.

Vergine: una nuova forza vi viene conferita da Urano in trigono e sentirete l'impulso di attuare una ribellione che potrebbe manifestarsi con l'attuazione di cambiamenti drastici nella coppia. Questa sensazione potrebbe essere smorzata da Luna e Mercurio che vi aprono a facili cambiamenti di umore.

Previsioni astrologiche sensibili dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete molto frivoli e aperti alle novità voi amici della Bilancia in coppia, ma attenzione a non disperdere questa energia positiva, mancando di un'applicazione pratica nella relazione. Per voi bilancini sono favoriti i viaggi, quindi che ne dite di partire e dedicare qualche giorno romantico alla relazione a due?

Scorpione: il transito di Urano in opposizione rispetto alla vostra casa astrologica potrebbe portare a una rivoluzione improvvisa delle vostre abitudini sentimentali, un'apertura al nuovo e una rivalsa che si concludono comunque con una rinascita emotiva.

Pubblicità

Sagittario: non permettete che alcune problematiche inerenti la gestione delle finanze o alcune spese eccessive effettuate da voi possano intaccare la relazione di coppia, creando litigi e tensioni che si potrebbero evitare equilibrando sia le uscite economiche che la rabbia.

Capricorno: se siete un po' giù di tono e la tensione derivante da una Luna in posizione sfavorevole si fa sentire, c'è sempre Saturno che nel vostro cielo cerca di riequilibrare il tutto.

Pubblicità

In associazione con Plutone, innesca una trasformazione dei sentimenti, sanando quelli deteriorati nel tempo o ristabilendo nuovo smalto alla relazione a due.

Acquario: Saturno dal cielo del Capricorno, si nasconde ai vostri occhi ma non certo alla vostra psiche e i suoi influssi in coppia si fanno sentire, rendendovi più malinconici. Ma la vostra mente è molto ricettiva e assorbirà questo influsso in modo positivo, ricavandone buone idee per la coppia.

Pesci: l'influsso lunare proveniente dai Gemelli offusca la vostra obiettività e in sinergia con Nettuno, vi proietta in un mondo surreale sospeso tra sogno e realtà. Ma Urano vi richiama sulla terra, invitandovi a riabilitare le situazioni sentimentali che vi hanno fatto soffrire, per aprirvi con maggiore consapevolezza nella storia attuale.