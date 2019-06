L'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale desidera aiutare ciascun segno zodiacale a raggiungere il benessere nella relazione a due. Ecco perché segnala delle interferenze planetarie che possono essere benefiche o ammonitrici per ciascun simbolo. Di seguito le previsioni astrali della prima settimana di luglio.

Previsioni astrali

Ariete: la vostra settimana inizierà con un contatto Venere-Marte 'forte', che renderà il vostro modo di amare più impetuoso e concreto.

Vi sentirete come rinati grazie alla posizione non più sfavorevole dell'astro mercuriano.

Toro: l'entrata di Marte in Leone vi procurerà una certa irrequietezza che si ripercuoterà sulla relazione a due. Quello di cui avete bisogno è un cambiamento positivo, utile per il benessere della coppia e farete di tutto per attuarlo in questa settimana.

Gemelli: Luna e Venere stringeranno le loro energie e renderanno i vostri rapporti amorosi molto profondi e affettuosi.

Ancora un poco e l'astro venusiano abbandonerà il vostro cielo ma la sua vicinanza influirà comunque benevolmente sull'amore di coppia.

Cancro: molto versatili in famiglia e affettuosi con il partner, sarete aperti ad approfondire il rapporto amoroso con consapevolezza e forte slancio emotivo soprattutto da mercoledì. Venere entrerà nel vostro cielo e dipingerà la relazione di colori romantici.

Leone: una nuova vitalità vi investirà come un ciclone e potrete applicarla nell'amore di coppia, con energia e spirito positivo.

Il fine settimana assumerà un aspetto speciale e profondo con una Luna consapevole nel vostro cielo.

Vergine: la vicinanza di Mercurio vi spingerà a riflettere sulle sensazioni che provate in coppia. Se salissero a galla delle problematiche, le affronterete con determinazione e puntando su un aiuto venusiano che risulterà un toccasana per la relazione a due.

Astri e oroscopo dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarete molto premurosi nei confronti del partner, pronti a rispondere ai suoi bisogni con enfasi.

Venere è in ottima posizione e vi garantisce sensazioni romantiche per tutta la settimana. Attenzione solo a non essere troppo polemici in coppia, seguendo un influsso molto schietto di Marte e Mercurio.

Scorpione: in questa settimana vi renderete conto di non essere più degli adolescenti e vi assumerete le vostre responsabilità con rigore. Marte e Urano in quadratura vi metteranno avanti dei cambiamenti improvvisi, spetterà a voi assumervi le responsabilità scacciando quel senso di ribellione che vi accompagna sempre.

Sagittario: attenzione a una Luna avversa che già da lunedì vi renderà molto malinconici. Un atteggiamento mutevole ed eccessivamente incostante in coppia renderà gli affetti carichi di attriti. Per fortuna a metà settimana potrete contare sulla presenza di Marte in trigono che vi renderà più carichi di energia positiva.

Capricorno: Venere in opposizione sin da giovedì renderà il vostro modo di amare troppo eccentrico e sensuale. Rischierete di essere anche troppo volubili nei confronti del partner, quindi attenzione a moderare quest'istinto troppo capriccioso.

Acquario: una resistenza ad assumervi le vostre responsabilità potrebbe essere innescata da una quadratura Marte-Urano che vi costringerà quasi a progredire in maniera inaspettata. Dovrete orientare la vostra coppia e ci riuscirete, cercando forza nella vostra interiorità.

Pesci: finalmente nella giornata di mercoledì finirà la quadratura di Venere che ha reso i rapporti amorosi più tesi. Un nuovo sipario si alzerà e voi sarete i protagonisti di una storia amorosa romantica. Attenzione solo a una Luna troppo emotiva nella giornata di domenica.