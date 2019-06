L'Oroscopo dell'amore di coppia con Mercurio in Cancro esorta ciascun simbolo zodiacale ad aprirsi a un dialogo spesso chiarificatore per i sentimenti. Di seguito le previsioni astrali delle relazioni a due di mercoledì segno per segno.

Sensazioni profonde nell'oroscopo dell'amore

Ariete: il vostro atteggiamento in coppia è altalenante per via di una quadratura di Marte e Mercurio che addormenta la reattività verbale e vi provoca insicurezza, vivendo così la relazione d'amore in modo ora apatico ora impetuoso.

Toro: la vostra curiosità è stimolata in modo positivo dalla vicinanza di Mercurio che vi spinge a viaggiare, per conoscere luoghi nuovi mai esplorati. Che ne dite di organizzare qualche giorno di vacanza, per soddisfare la vostra curiosità e approfondire l'amore di coppia?

Gemelli: se è vero che in amore non va bene lasciarsi accecare dalla passione, perdendo la via della ragione, è anche vero che le faccende del cuore hanno bisogno di essere vissute con maggiore slancio, per crescere in modo solido e costruttivo.

Cancro: in coppia, riuscirete a convincere il vostro partner in maniera ferma, senza utilizzare liti e senza imposizioni troppo rigide. Sarete molto convincenti per via degli influssi marziani e mercuriani, ottenendo ciò che volete senza troppa fatica.

Leone: anche se è evidente in coppia il vostro desiderio di comandare, non è detto che sarete molto affettuosi e in grado di aprirvi all'amore con spontaneità. Proprio per questo motivo, manifesterete uno spiccato senso di protezione nei confronti del partner.

Vergine: una quadratura di Venere rende i rapporti amorosi alquanto tesi e la vostra voglia di perfezione non sempre è raggiungibile e vi crea insoddisfazione. Urano sprigiona una voglia di cambiamento ma è la vostra indecisione a non farvi dare una svolta decisiva alla coppia.

Previsioni astrologiche ricche di novità dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il vostro rapporto amoroso va a fasi alterne e ciò è dovuto a un influsso mercuriano che incrocia le sue energie non molto favorevoli con Saturno, quasi a sfidarvi nel conciliare il piacere con l'intelligenza.

Attenzione a non farvi prendere dalla noia.

Scorpione: la vostra tenacia si manifesterà in coppia nel superamento di alcune difficoltà che non fanno prendere il volo alla felicità di coppia, ma le scavalcherete con audacia, combattendo con le unghie e con i denti per attuare i vostri progetti amorosi.

Sagittario: Mercurio e Giove interagiscono in modo alquanto mutevole, rendendovi ora aperti a una comunicazione costruttiva per i sentimenti, ora chiusi in un atteggiamento capriccioso e caparbio.

Non sovrapponetevi al partner, ma cercate di seguire il suo ritmo vitale.

Capricorno: la Luna nel vostro cielo è in esilio e potrebbe conferirvi una sensazione di inquietudine, come se vi sentiste trascurati dal partner. In coppia, non inibite un'emotività a cui avete rinunciato già da bambini crescendo magari troppo in fretta. Sprigionate quindi tutta la carica sensibile da troppo tempo soffocata.

Acquario: la vicinanza dell'astro d'argento vi rende introversi ma anche molto profondi nel vivere i sentimenti di coppia.

Non amate farvi consigliare dagli altri, ma cercherete una vostra stabilità di coppia basandovi sulle vostre forze, senza condizionamenti esterni.

Pesci: se Nettuno nel vostro cielo cerca di assottigliare le sensazioni amorose rendendovi irrequieti, Mercurio che è in trigono, amplifica l'amore basandosi su una vivacità che vi apre alla comunicazione. Il bisogno di cambiamento però è forte e avrete sempre il desiderio di essere altrove.