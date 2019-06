Le previsioni astrologiche di lunedì esortano i segni zodiacali a vincere le paure per aprirsi alle nuove sensazioni amorose con maggiore fiducia e slancio emotivo. Di seguito l'Oroscopo dell'amore per i single segno per segno.

Nuove prove nell'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: i transiti planetari scatenano una certa pigrizia che non vi è consona, quindi vincetela e uscite aprendovi alle opportunità amorose con fiducia. L'astro d'argento è fortunato per voi e vi spinge all'avventura, quindi datevi da fare.

Toro: anche se molto aperti a un cambiamento innovativo, non vi sfuggiranno i problemi e alcune situazioni che nuocciono all'amore. Che ne dite di apportare le giuste modifiche? Forse una Luna indagatrice e avventurosa vi spinge a osare, superando alcuni condizionamenti che ora appartengono al passato.

Gemelli: una Luna in opposizione interferisce con il vostro stato d'animo positivo e con una Venere che vuole elargirvi amore. Siete alla ricerca di maggiore leggerezza, di un amore che vi illumini i lati luce e quelli ombra, abbracciando sia il vostro modo di amare cerebrale che emotivo.

Cancro: espansivi e socievoli, potrete contare sull'influsso positivo di Marte e Mercurio che nel vostro cielo astrologico, spingono i sentimenti all'ennesima potenza. Non temete dunque di aprirvi alle nuove storie con fiducia, il vostro amore sarà corrisposto.

Leone: una storia d'amore che aspetta solo un vostro sì per volare vi alletta ma Marte e Mercurio dal Cancro vi spingono a riflettere prima di agire, applicando maggiore logica nelle sensazioni amorose.

Vergine: una sensazione che tutto vi vada storto vi influenza al punto che sarete un po' chiusi nei confronti delle nuove opportunità amorose. Suscettibili per un nonnulla e molto timorosi forse per via di alcune insicurezze celate da voi a dovere, che ne dite di rimandare le conquiste amorose a tempi migliori?

Previsioni astrologiche fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una Luna favorevole vi carica di energie positive e insieme a un Giove fortunato, vi spinge a dire di sì alle proposte che vi giungono in modo imprevisto.

Va bene un'apertura mentale positiva e accogliente, ma attenzione a non essere troppo incauti con le persone e con le emozioni.

Scorpione: la vostra logica è acuita da Plutone e Saturno che dal Capricorno vi consigliano di procedere per gradi nei confronti dell'amore, raggiungendo le tappe in modo più paziente e sicuro. Le vostre reazioni emotive sono più entusiastiche e aperte al mondo che vi circonda, decidete voi quale strada intraprendere e otterrete successo.

Sagittario: in amore, vi accorgerete che la perfezione non esiste allora cercherete di scappare da una realtà che non corrisponde a ciò che immaginavate, ma dovrete imparare a vincere le paure riconciliando stati d'animo opposti e aprendovi alle nuove storie con fiducia.

Capricorno: nuovi amori si affacciano all'orizzonte e all'improvviso vi recherete al lavoro con il cuore più leggero, pronti a incontrare un collega che vi ha conquistato il cuore e la mente.

Dovrete trovare il coraggio di passare all'azione dunque, vincendo la paura di un rifiuto.

Acquario: Venere e Sole incendiano le vostre sensazioni amorose, dovrete solo concretizzarle al meglio scegliendo la persona che vi suggerisce il cuore. Ma non lasciatevi influenzare da persone che in fondo non sanno cosa desiderate dall'amore.

Pesci: mettete bene a fuoco ogni cosa prima di prendere decisioni decisive nei confronti dell'amore. In questo momento il sogno si confonde con la realtà e non avete ben chiare le idee circa la vostra visuale sentimentale.