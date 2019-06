Le previsioni astrologiche dedicate ai cuori solitari consigliano di seguire ciò che suggerisce il cuore. L'Oroscopo dell'amore per i single riporterà i simboli zodiacali sulla retta via, quella che concretizza i sogni.

Buone opportunità nell'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sentite il bisogno di frequentare una persona in particolare, ma non avete il coraggio di dichiararvi. Magari potreste analizzare maggiormente il suo comportamento, a caccia di indizi utili per agire.

Toro: una certa difficoltà ad approcciarvi alle relazioni amorose viene sprigionata da transiti planetari, che scrutano nel vostro animo, mettendovi di fronte le vostre paure e debolezze. Ma sarà un lavoro costruttivo, utile per aprirvi all'amore con maggiore fiducia in voi stessi.

Gemelli: le vostre pretese nei confronti dell'amore non sono elevate e non impiegherete più del dovuto per concretizzare alcune situazioni sentimentali. Andrete dritto al sodo, senza mezzi termini e magari questa nuova conquista amorosa vi servirà per capire bene cosa volete dall'amore.

Cancro: il giudizio degli altri vi condiziona al punto da deprimervi. Attenzione quindi a non affidarvi completamente ad alcune sentenze pronunciate da persone che non mettono al primo posto il vostro benessere.

Leone: siete molto influenzabili e attenti al giudizio altrui, magari allacciando dei rapporti amorosi solo per non essere da meno agli altri. Venere vi richiama all'ordine e vi consiglia di approfondire i sentimenti ascoltando maggiormente il cuore.

Vergine: il rigore saturniano e l'emotività lunare si miscelano dal domicilio del Capricorno e coinvolgono anche la vostra interiorità, rendendovi molto esigenti nei confronti dell'amore. Forse non sapete bene cosa desiderate dai sentimenti o per paura di fallire tenete celati i vostri sogni in un cassetto ben chiuso. Che ne dite di cacciarli fuori?

Previsioni astrologiche

Bilancia: siete molto socievoli e avete bisogno di approfondire le storie amorose con slancio, ma una Luna sfavorevole mette il suo zampino e vi rende molto ansiosi nei confronti delle nuove storie.

Siete anche molto suscettibili e vi offendete se qualcuno pronuncia un pensiero contrario al vostro, forse sarà eccessiva ambizione?

Scorpione: adesso siete messi alle strette dall'amore e da transiti planetari consapevoli che non vi faranno ritrarre indietro di fronte a una situazione emozionale che vi tocca sul vivo. Vi tocca agire e presto.

Sagittario: i vostri affetti sono al primo posto nella lista dei desideri, vi darete da fare per concretizzare i vostri progetti amorosi.

Giove vi elargisce fortuna e un Mercurio audace dal domicilio del Cancro vi propone uno splendido viaggio. Allora che ne dite di partire per orizzonti e amori nuovi?

Capricorno: una Luna favorevole vi fa desiderare un amore stabile, che approfondisca i sentimenti con spontaneità e rigore, tanto che sentirete forte in voi il bisogno di metter su famiglia. La perseveranza è il vostro forte e attuerete i vostri piani d'azione con coraggio e consapevolezza.

Acquario: le vostre sfere emotive sono attuate da un influsso favorevole di Plutone che avvia un cambiamento nel vostro modo di amare. L'emotività celata da troppo tempo in voi stessi viene a galla e potrebbe farvi soffrire, ma sarà un atto doveroso per approcciarvi all'amore in maniera consapevole.

Pesci: la vostra mente è maggiormente ricettiva grazie all'influsso lunare, che dal domicilio del Capricorno vi fa capire con maggiore empatia le persone che vi stanno vicino. Riuscirete a captare i loro stati d'animo e capirete anche quali sono le loro vere intenzioni.