Gli aspetti planetari incoraggiano i segni zodiacali a raggiungere la felicità amorosa e concretizzare le storie sentimentali, elargendo dei consigli nell'Oroscopo dell'amore single. Di seguito le previsioni astrologiche di giovedì segno per segno.

Astri e oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la Luna presente nel vostro segno vi rende molto irritabili ma dovrete capire che questo non è l'atteggiamento giusto per approcciarsi alle nuove storie.

Pubblicità

Pubblicità

Forse, se qualche situazione sentimentale non va come volete, significa che l'appuntamento con l'amore è rimandato. Nel frattempo voi continuate a credere che ci sia un futuro felice per i sentimenti.

Toro: state rivoluzionando la vostra sfera affettiva con spirito intraprendente e anche il destino ci mette il suo, con Urano che fa avvenire gli eventi in maniera inaspettata. La vicinanza di Venere vi è benefica e presto dovrete prendere delle decisioni che cambieranno la vostra situazione amorosa.

Pubblicità

Gemelli: Venere spinge i sentimenti nel vostro segno e vi aiuta a concretizzare gli affetti, ma dovrete essere voi a scegliere la persona giusta: volete intraprendere nuove storie solo per puro divertimento?

Cancro: il vostro fascino, quasi 'amazzonico' poiché miscela romanticismo a impulsività, non passerà di certo inosservato e attrarrà le conquiste amorose come una calamita. La vicinanza di Venere e Luna è benefica per i nuovi amori, quindi non temete e osate.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: una strategia basata sulla diplomazia e la perseveranza viene curata nei minimi dettagli da voi Leone per raggiungere la felicità e beneficiare di nuovi stimoli amorosi. La Luna in trigono diventa vostra alleata e anche Venere potenzia i sentimenti, quindi passate all'azione senza indugio.

Vergine: Venere in quadratura scatena una forte insoddisfazione nei confronti dell'amore, come una fame mai saziata. Luna approfondisce ancor più queste vostre sensazioni interiori, rendendovi emotivi e nervosi nei confronti delle nuove storie. Non temete però, ancora un poco e l'astro venusiano assumerà una posizione favorevole per i vostri amori.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una Venere in posizione favorevole punta un raggio caloroso sulla vostra affettività, ricordandovi che prima di aprirvi alle nuove opportunità amorose dovrete prendervi cura di voi. Solo in questo modo sarete più consapevoli nei confronti dei sentimenti.

Scorpione: un influsso benefico ed energizzante di una Luna sensibile dall'Ariete vi spinge a fare di più in amore, rispondendo ai vostri dubbi e alle incertezze con maggiore ottimismo e forza di volontà.

Pubblicità

Allontanate le preoccupazioni, aprendovi all'amore con maggiore slancio.

Sagittario: le emozioni sono garantite per voi amici del Sagittario, dovrete solo vincere un'opposizione di Venere che può creare qualche tensione amorosa. Giove contrasta questa configurazione planetaria, elargendovi fortuna.

Capricorno: sarete molto scrupolosi nei confronti delle nuove sensazioni amorose. Saturno ci mette il suo zampino e insinua dubbi nella vostra mente, ciò compromette il vostro atteggiamento sicuro e schietto nei confronti delle nuove storie.

Pubblicità

Una Luna nevosa in quadratura complica ancora di più le cose, potrete quindi solo attingere a una gran forza di volontà per superare il tutto.

Acquario: siete alla ricerca di emozioni forti che coinvolgano il cuore e la mente. Ecco perché vi aprirete a un divertimento benefico per approfondire nuove conoscenze, chissà che non potranno diventare qualcosa di più per voi.

Pesci: uno spirito nostalgico vi lambisce e vi catapulta in un mondo surreale, ricco di ricordi romantici. Va bene rivivere splendide esperienze passate volando sulle ali della fantasia, ma se volete l'amore adesso dovrete darvi da fare ed essere più coraggiosi.