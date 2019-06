L'Oroscopo dell'amore per i single è ricco di opportunità fortunate, tutte da cogliere al volo seguendo le previsioni astrologiche segno per segno.

Previsioni astrologiche

Ariete: in questa settimana apprezzerete molto la bellezza, quindi sarete attratti da persone molto affascinanti in grado di accattivarvi con il loro sex appeal. Il fine settimana sarà molto promettente per l'amore e risulterete anche più simpatici e socievoli.

Toro: impulsivi e irrequieti, sentirete il bisogno di ribellarvi al vostro status amoroso e cercherete in tutti i modi di cambiarlo in positivo.

Cercate di assumere però un atteggiamento meno 'esplosivo' e più equilibrato, ciò vi aiuterà ad approcciarvi ai nuovi amori in modo più consapevole.

Gemelli: in gruppo vi distinguerete per l'eleganza e la simpatia, non passando di certo inosservati. Nella giornata di lunedì la Luna approfondirà la vostra emotività e vi renderà molto sognatori. Alcuni di voi che viaggeranno avranno maggiori chance in questa settimana di approfondire nuove conoscenze.

Cancro: l'entrata di Venere nel vostro cielo nella giornata di giovedì segnerà una tappa importante per l'amore. Una spinta sensuale vi farà uscire dal focolare domestico per approfondire nuove storie amorose. Anche la Luna influirà positivamente sulle emozioni per tutta la settimana.

Leone: uno spirito intrepido vi aprirà al rischio e sarete molto temerari, seguendo un'attrazione del piacere che vi spingerà a osare. Marte vi sarà alleato poiché posizionato nel vostro cielo vicino a Mercurio, aprendovi a una comunicazione positiva per approfondire le nuove conoscenze.

Vergine: giovedì prometterà bene e i nuovi incontri saranno confermati da transiti planetari favorevoli. Seguirete le vostre convinzioni ricercando una persona che vi coinvolga corpo e anima, qualcuno potrebbe consigliarvi il da farsi, ma sarete voi a decidere.

Oroscopo settimanale dei single dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il Sole vi sorriderà dal domicilio astrologico del Cancro e vi aprirà alla frequentazione di eventi mondani, dove potrete conoscere nuove persone.

Brillanti e molto disinvolti verbalmente, attenzione a non essere troppo sinceri, potrebbero sorgere delle spiacevoli discussioni in grado di rimandare la concretizzazione delle storie amorose.

Scorpione: il vostro cuore e la vostra mente saranno aperti alle nuove esperienze. Venere e Luna dal domicilio dei Gemelli vi chiederanno cosa desiderate dall'amore, a voi la risposta che giungerà improvvisa a illuminare il vostro cielo amoroso.

Sagittario: l'astro lunare in posizione dissonante a inizio settimana aprirà uno scenario alquanto instabile e confusionale nei confronti delle nuove opportunità amorose.

Poi da mercoledì Marte vi verrà in aiuto dal cielo del Leone, garantendovi una maggiore sicurezza nelle vostre capacità.

Capricorno: un'opposizione venusiana si farà sentire da voi amici del Capricorno, quindi preparatevi a contenere un'eccessiva volubilità e un modo di approcciarvi ai nuovi amori troppo superficiale. Questa sensazione si presenterà soprattutto a metà settimana, quindi attenzione a moderare il tutto.

Acquario: molto scrupolosi nei confronti della vostra forma fisica, deciderete di curare il vostro lifestyle e ciò sarà benefico per dare un'immagine di voi nuova e migliore.

Sarete molto socievoli nel weekend, attirando gli altri in modo discreto e accattivante.

Pesci: la posizione benefica di Venere a metà settimana punterà un riflettore sui sentimenti e coinvolgerà il vostro lato più romantico ed emotivo. Mercurio vi sfiderà a stringere legami più comunicativi con una persona che state corteggiando.