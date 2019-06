L'Oroscopo di domani 13 giugno 2019 è pronto a dare conto soprattutto a coloro che hanno un sogno nel cassetto attraverso le odierne previsioni. Dunque, focus sui comparti amore e lavoro quest'oggi sotto la positiva protezione della Luna in Scorpione. In analisi quest'oggi il prossimo giovedì, tassativamente impostato sui sei segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco. In questo contesto pertanto, l'Astrologia quotidiana prova a mettere 'le mani avanti' cercando di anticipare qualcosa di concreto in merito ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Pubblicità

Pubblicità

Ansiosi di conoscere quali, tra gli appena citati, saranno i segni migliori e peggiori del giorno? Bene iniziamo subito col mettere in bella mostra coloro nativi nel simbolo astrale di Toro e Vergine: ambedue i predetti segni avranno a disposizione cinque stelle nonché astri davvero all'altezza delle varie (o eventuali) situazioni che dovessero intervenire nel corso del prossimo giovedì. Invece, parlando sempre in merito ai segni sotto analisi in questo contesto, le previsioni zodiacali del 13 giugno ad avere un periodo abbastanza in salita saranno gli amici appartenenti a Leone e Cancro.

Oroscopo di domani, mercoledì 13 giugno 2019 | Astrologia, classifica e previsioni per i primi sei segni dello zodiaco

Vogliosi di sapere qualcos'altro di più in merito? Lo scoprirete senz'altro andando direttamente a spigolare all'interno dei singoli segni. Ovviamente prima è d'obbligo placare la curiosità andando a togliere il velo dalla scaletta con le stelle posta a seguire.

Classifica stelline 13 giugno 2019

L'Astrologia è pronta a dare il benestare a quei pochi segni valutati in periodo positivo. Curiosi di scoprire quali e quanti sono? Bene, la risposta a questa più che legittima domanda arriva direttamente dalla nuova classifica stelline impostata quest'oggi sulla giornata di mercoledì 13 giugno 2019.

Pubblicità

Come anticipato inizialmente, a fare un'ottima impressione, stupendamente favorito dalla efficace Luna in Scorpione, il Toro, valutato meritatamente al "top del giorno". Andiamo agli approfondimenti segno per segno posti subito a seguire:

★★★★★: Toro, Vergine;

★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★: Leone;

★★: Cancro.

Oroscopo lavoro e amore giovedì 13 giugno

Ariete - In arrivo un sabato 13 giugno davvero alla portata, senz'altro valutato più che buono dall'Astrologia attuale.

Diciamo pure che il periodo interessante la parte centrale dell'attuale settimana potrebbe essere abbastanza convincente per ciò che concerne amicizie e sentimenti in generale. Secondo le previsioni di oggi, pertanto, per quanto riguarda l'amore, la giornata invita alla buona riflessione e al dialogo sincero, aiutati senz'altro dalla parziale positività della Luna in Scorpione. In coppia quasi tutto andrà nella norma, arriveranno anche piccole sorprese (nulla di che, intendiamoci) che potrebbero favorire la nascita di nuovi desideri: avvertirete una grande carica e vorrete mettere subito in atto idee e propositi.

Pubblicità

In questo contesto, fareste bene a guadare pro e contro, prima di avviare cambiamenti. Single, forse avete le idee un po' confuse. Sentimenti imprecisati favoriranno uno stato di malessere psicologico capaci di far rimpiangere la scelta di restare single. Ma di chi è la colpa se non vostra? Nel lavoro, per concludere, le stelle vi esortano ad assumere un atteggiamento paziente. Ci sono ancora margini per ricomporre pericolosi ostacoli in seno alla vostra attività, dunque perché non sfruttarli?

Pubblicità

Toro - Partirà con grande slancio questa parte della settimana, quasi certamente con un giovedì di prim'ordine da poter sfruttare al meglio. Volendo, potreste cogliere al volo tutte le occasioni che vi si offriranno, soprattutto in campo sentimentale. Le vostre certezze saranno ben programmate ed in grado di farvi ritrovare il filo conduttore ai vostri più intimi desideri. Affrontate di petto una questione che potrebbe mettervi addosso ansia e preoccupazioni: tirate un bel respiro e buttatevi, sia pur con una certa fatica ne uscirete vincenti. Per quanto riguarda l'aspetto quotidiano generale, evitate di ostinarvi nel voler prendere posizioni assolute, piuttosto mostratevi malleabili nella giusta misura. In amore, con le stelle in aspetto positivo sarete illuminati da una carica di energia che diventerà fondamentale per i sentimenti. La passione vi avvolgerà e vi renderà affascinanti agli occhi del vostro partner. Single, stelle favorevoli vi faranno sentire speciali: in qualche caso ci sarà più chiarezza e anche più vivacità verso persone e situazioni. Non avrete voglia di mettervi in relazioni complicate, questo è certo, preferendo vivere alla giornata gustando intensamente ogni gioia che dovesse presentarsi. Nel lavoro infine, non prendete troppo sul serio certe dicerie sul vostro conto, adottate un atteggiamento severo e procedete risoluti verso gli obiettivi prefissati.

Gemelli - Partirà e terminerà nella più mesta delle routine questo vostro giorno di giovedì, punto di ritrovo della settimana in corso. Potreste dover affrontare una scelta importante, oggi o almeno domani. Forse, anche il solo valutare l’idea di accettare un compromesso oppure no. Intanto qualsiasi cosa sarà, affidatevi pure all’istinto: molte volte funziona meglio della razionalità a tutti i costi, sappiatelo! Cercate magari di leggere fra le righe, spesso ci sono segnali e messaggi molto importanti pronti per essere messi in pratica. L’amore intanto darà qualche piccola ma interessante soddisfazione: perché non mostrare al partner il vostro carattere più esuberante? Sapete bene di averlo in un angolino del cuore, in modo tale da riuscire ad andare d’accordo finalmente su alcuni punti un po' controversi del menage. Single, sorridete alla vita e a tutto ciò che avete di buono in preventivo: gli astri invitano a far nascere nuovi flirt. Intanto sforzatevi di tenere nervi saldi e concentrazione al massimo: se dovessero esserci piccole incomprensioni non alteratevi ma soprassedete con un sorriso! Nel lavoro infine, potreste concludere un affare vantaggioso o proporvi per una mansione differente. Cercate comunque di trovare i toni giusti restando calmi e pacati.

Cancro - Il prossimo giovedì sarà abbastanza impegnativo per voi Cancro, questo è poco ma quasi certo. Il periodo si presume possa portare negatività specialmente a metà giornata, per diminuire drasticamente sul finire della sera. State per prendere una decisione? Allora cercate di ascoltare il vostro buon istinto e portate avanti le vostre idee con serenità, nonostante tutto e tutti. Non chiudetevi però 'a riccio', come spesso siete soliti fare, ok? Anzi, parlatene apertamente e cercate di evitare eventuali scatti d’ira. L’amore invece sarà particolarmente romantico per coloro in coppia da poco, per gli altri ci saranno questioni di prim'ordine da rimettere in riga. A quest'ultimi il consiglio è quello di provare a fare un passo in più verso la soluzione, anche se dovesse risultare un pochino scomoda da digerire... ll vostro realismo sulle questioni emotive potrebbero offendere il vostro partner, per questo dovreste avere un po' più tatto, in tal modo riuscirete a raggiungere un accordo senza rovinare il vostro rapporto. Le previsioni di giovedì invece, invitano i single a stare fermi per un po': potrebbe sfumare una buona occasione che credevate di avere già tra le mani. Cercate di evadere per sfogare privatamente la vostra delusione: riposate! Nel lavoro infine, nessuna novità di rilievo: sarete un po' taciturni anche se vi dedicherete ugualmente alle attività quotidiane con la solita passione.

Leone - Partirà non troppo positivamente questo vostro giovedì di metà settimana. Il periodo infatti è stato classificato come 'sottotono', quindi non lasciatevi trasportare dalla 'frenesia del fare' a tutti i costi ma state rilassati in attesa che cambi il vento, ok? Potrebbero verificarsi per qualcuno di voi leggere ma stressanti tensioni in ambito familiare: non mettetevi anche voi a fomentare astii o alimentare fiamme e discordie ok? Anzi, cercate di ricoprire il ruolo del paciere, magari parlando, ascoltando e poi eventualmente proponendo soluzioni soddisfacenti per tutti. Non è davvero il caso di farsi rovinare così la giornata per volere a tutti i costi primeggiare, non trovate? In amore, dovrete cercare di essere più obiettivi e meno suscettibili del solito: se vi disturba quella sensazione strana, come se foste ultimamente un po' trascurati dalla persona amata, tranquilli, non è detto che questo sia vero. Single, senza l'aiuto delle stelle non potrete concedervi nessuna evasione: gli incontri non saranno favoriti e non nascerà nessuna relazione importante. Prendetevi una pausa e riordinate le idee. Nel lavoro, per chiudere, la sensazione che potreste avvertire in questo periodo sarà di rallentamento, come se qualcuno vi riempisse di zavorra per impedirvi di decollare verso obiettivi allettanti. Agite con prudenza.

Vergine - Si preannuncia un venerdì spettacolare in quasi tutti i campi. Le stelle saranno lì, pronte per aiutarvi, quindi non fatevi scappare questa opportunità, ok? Questa parte della settimana dovrà essere totalmente dedicata alla casa e alla famiglia: ci saranno da affrontare argomenti importanti con le persone che ami, riguardanti soprattutto alcuni accordi da stringere o eventuali nuovi progetti per il futuro. Tutto andrà per il meglio, sia da parte vostra che degli altri componenti il nucleo familiare. Senz'altro ci sarà, come in parte c’è già, un’ottima predisposizione al buon dialogo: cercate di cogliere la palla al balzo mettendo in gioco qualcosa che vi sta particolarmente a cuore, di certo riuscirete a spuntarla, ok? L’amore in definitiva procederà senza scosse: riuscirete a realizzare con la persona amata una magica alchimia e una perfetta intesa renderà il periodo euforico e a tratti coinvolgente. Il periodo sarà all'insegna di un'armonia coniugale in crescendo. L'oroscopo di domani 13 giugno consiglia a chi è in coppia di non lasciarsi prendere da pensieri opprimenti. Organizzate qualche cosa di carino riducendo magari eventuali impegni. Single, non mancheranno incontri improvvisi, inaspettati, che promettono di trasformarsi in occasioni imperdibili di trasgressione. Valutate i pro e i contro. Nel lavoro, approfittate del nuovo influsso delle stelle per fare incontri, trattative di affari con nuovi soci e collaboratori. Sappiate creare nuove alleanze in vista di orizzonti alternativi.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.