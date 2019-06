L'Oroscopo di domani 15 giugno 2019 annuncia un fine settimana molto favorevole ai nati nel segni di Fuoco. Sotto esame la giornata di sabato per i primi sei segni dello zodiaco, periodo importante in quanto coincidente con il primo giorno di weekend. Quest'oggi sopra tutto e tutti, in bella mostra, un transito astrale a dir poco 'spettacolare'. Dite la verità, siete o no curiosi di sapere quale possa essere? Bene, senza tenervi ancora ulteriormente sulle spine, domani a rendere appetibili le cronache astrali sarà l'ingresso della Luna in Sagittario.

Pubblicità

Pubblicità

Molto positivo il periodo per due dei sei segni sotto analisi in questo contesto. Infatti, tra coloro appartenenti ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine a trarre i maggiori benefici dall'Astrologia di oggi saranno senz'altro i simboli di Fuoco relativi ad Ariete e Leone, molto fortunati in amore e sul lavoro. Un po' in affanno si annuncia il periodo intanto, per coloro nativi nel segno del Toro e della Vergine, in questo frangente valutati con il classico 'sottotono' dalle previsioni zodiacali del 15 giugno.

Oroscopo di domani 15 giugno 2019 | Astrologia, classifica e previsioni per i primi sei segni dello zodiaco

Andiamo ad approfondire meglio il discorso proseguendo nella scoperta dei singoli segni, ovviamente dopo aver dato luce alla nuova scaletta con le stelle del giorno.

Classifica stelline 15 giugno

Curiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia al simbolo presente nel vostro Tema Natale? Bene, come al solito a fare da piatto della bilancia sarà la nostra immancabile classifica stelline, ovviamente impostata in questo caso sulla giornata del 15 giugno.

Pubblicità

In primo piano, come già annunciato, in apertura due segni di Fuoco: l'Ariete e il Leone (ottimo ovviamente anche il terzo segno di Fuoco, il Sagittario, trattato in questo caso in altra sede). In coda alla scaletta di oggi invece i soli Toro e Vergine, purtroppo messi a dura prova da astri particolarmente dissonanti rispetto al segno. A seguire il riepilogo generale segno per segno:

★★★★★: Ariete, Leone;

★★★★: Gemelli, Cancro;

★★: Toro, Vergine.

Oroscopo sabato 15 giugno, l'amore e il lavoro

Ariete - Molto positive le previsioni per questo inizio weekend.

In arrivo un sabato annunciato come un giorno calmo, sicuramente molto reattivo riguardo la quotidianità generale. Tuttavia, da tenere in considerazione che potrebbe partire molto blandamente la prima mattinata per poi riprendere decisamente vigore man mano che passeranno le ore. In generale l’aria sarà intrisa di tenerezza e romanticismo! C’è una persona che esercita su di voi un forte potere attrattivo, anche se le cose non appaiono ancora ben definite.

Pubblicità

Lasciare aperta la porta del cuore potrebbe significare far nascere un qualcosa di mai pensato: ci proverete? L’umore, intanto, è previsto più che buono, però avvertirete un po’ di stanchezza ad un certo punto del pomeriggio. Cercate di recuperare e fate soltanto le cose che vi piacciono, ok? Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore di coppia, non dovreste avere problemi se state cercando di venire a capo di eventuali situazioni 'ingarbugliate', soprattutto se in corso da tempo.

Pubblicità

Single, l'Astrologia vede in modo positivo la nascita di nuove storie in questo periodo. Per quelli in attesa di riscontri affettivi, arriveranno conferme su alcune situazioni in evoluzione, forse da troppo tempo senza risposta. In generale, qualcosa di stimolante potrebbe far capolino a breve. Nel lavoro, invece, dovrete cercare di ridimensionare alcune situazioni: no a iniziative o programmi, prendetevi una pausa. In alcuni momenti del giorno mostratevi calmi con colleghi e superiori: fate solo ciò che vi sarà richiesto.

Toro - Giornata assolutamente da non prendere sottogamba in quanto prevista con il 'ko'. Punto di negatività principale sarà dato dalla specularità negativa al 75% della Luna in Sagittario, già in opposizione a Venere in Gemelli. In effetti, seppur il periodo non consenta distrazioni, tenere un atteggiamento molto concentrato porterà senz'altro benefici. C’è uno spostamento in arrivo, anche se magari ne avreste fatto volentieri a meno: probabilmente qualcuno ha bisogno di voi, nel posto in cui (forse) andrete prossimamente. Valutate se accettare o meno un compromesso che potrebbe portare si un ottimo risultato, ma a quale prezzo! Una nuova conoscenza merita senza dubbio di essere approfondita: analizzate prima di (con)cedere qualcosa di voi che a molti fa gola... In amore, tanto per continuare a parlare di sentimenti, cercate di resistere alla voglia di isolarvi da tutto e da tutti. Fareste un grosso sbaglio andando fuori dai gangheri se la persona che amate eventualmente dovesse farvi uno sgarro, oppure dicesse qualcosa di sbagliato: cogliete la palla al balzo e parlatene, eventualmente la causa potreste essere voi e magari non lo sapete... Single, a voi gli astri hanno riservato qualche opportunità in più: non fatevi prendere dal panico, come spesso vi capita quando i risultati non sono quelli attesi. Eventuali azioni impulsive non migliorerebbero le cose. Nel lavoro, infine, gli astri vi lanciano segnali evidenti: potreste essere abbastanza inquieti e pure molto polemici! Perché non ritagliarvi un vostro spazio per riflettere in santa pace? State attenti.

Gemelli - Si preannuncia una giornata abbastanza lineare e senza troppi problemi di contorno. Diciamo a tratti ottima anche in relazione al prossimo fine settimana. Il sabato in analisi quindi avrà il diretto contatto con formazioni astrali non negative, anche se a dire il vero non efficaci al 100%. In definitiva, una discreta realtà con cui convivere con intelligenza e in tutta serenità. In generale avrete una gran voglia di fare cose e vedere gente! Sarete l’anima della compagnia, trasmetterete a chiunque la giusta carica e saprete creare un clima all’insegna del divertimento. E’ anche il momento giusto per coltivare qualche nuova amicizia, il che potrebbe sfociare in interessanti chiacchierate e in qualche caso concludersi con un aperitivo o una cenetta interessante. Pronti a guardarvi intorno e sfoderare tutto il vostro spirito intrigante? In amore, soprattutto per alcuni di voi con una recente delusione sentimentale alle spalle, gli astri prevedono qualche piccola occasione per rimettersi in gioco. Ovviamente non con la persona con la quale avete rotto, bensì potrebbero maturare altri tipi di incontri, decisamente allettanti ai fini affettivi o inizialmente a scopo di amicizia. Single, se siete davvero innamorati di qualcuno ma non ricambiati, dovrete cercare di puntare tutto sul clima, rendendolo per l'occasione il più fantastico possibile. Nel lavoro, cercate di essere un po' più motivati del solito, questo è fondamentale per la buona riuscita della giornata. State sereni, certamente troverete buone soddisfazioni.

Cancro - Questa parte della settimana, coincidente con il sesto giorno tra i sette del periodo, a tanti di voi Cancro si presume possa portare una seppur minima positività. Ovviamente, inutile sottolinearlo, molto farà la vostra buona concentrazione in merito ad alcune situazioni attualmente in stallo, sappiatelo. Se la giornata dovesse iniziare con qualche questione da risolvere, cercate di mantenere un’estrema serenità anche perché non c’è davvero nulla di cui preoccuparsi. Il pomeriggio procederà tranquillamente e la sera avrete tutto il tempo per dedicarvi allo svago: potreste cominciare da un 'ammiccante' aperitivo con gli amici più cari, che ne dite? Saranno di certo favoriti incontri e confronti di notevole interesse da sfruttare a vostro piacere. Le previsioni di sabato, intanto, parlando in merito alla coppia, annunciano un periodo discreto: a molti di voi del Cancro non andrà poi così male. Con un po' più d'impegno la vostra anima gemella vi sembrerà molto più invitante del solito, piena di gioia e positività. Single, in molti siete ancora troppo testardi e orgogliosi per lasciarvi andare completamente e tutto ciò comporta delle inevitabili ricadute sul rapporto affettivo. In parte vi salvate perché (diciamola tutta!) qualcuno che vi sopporta c'è ed è ben felice di esserci malgrado tutto... Tenetelo/a ben stretto/a al cuore e non allontanatelo/a mai dal vostro cuore, ok? Nel lavoro, infine, sarà una giornata abbastanza discreta, molto favorevole agli accordi o verso quelle situazioni da tempo in attesa. Dovrete impegnarvi certamente di più.

Leone - Questo sabato arriverà portato a braccetto dalla dea fortuna. In molti avrete senz'altro un grosso aiuto dal cielo, il che vi darà una grande forza mentale e perché no, abbastanza 'faccia tosta' la quale se ben usata potrà dare ottimi risultati. Per qualche Leone sono in arrivo dei bei soldini, probabilmente derivanti dalla chiusura di un affare o dal compenso per lavoro svolto. In ogni caso l’eventuale nuova entrata economica in questione avrà un meraviglioso effetto sul vostro umore (come darvi torto!). Sempre per quanto riguarda la sfera legata alla quotidianità generale, prenderete in considerazione l’idea di dedicarvi nuovamente a un’attività già svolta in passato. Consiglio: non contate troppo sugli altri ma fate tutto con le vostre sole forze (il motivo lo scoprirete tra un po' di tempo...). Raccomandato dedicare più spazio alla famiglia. In amore, invece, visto l'ottimo cielo, gli astri invitano a tirare fuori il vostro lato più premuroso e affabile, parlando ovviamente soprattutto a coloro in coppia. Le scorse giornate, forse, avete dovuto faticare non poco nel cercare di trovare la giusta concentrazione, adesso riuscirete a metter fine positivamente agli impegni oppure sistemare i problemi legati alla relazione sentimentale. Single, voi avrete anche il prezioso supporto di Venere (oltre che della Luna), pronta a dare forza e spirito di conquista. Il consiglio delle stelle riguardo le questioni sentimentali è senz'altro quello di porre al primo posto il cuore, anziché i soliti desideri legati 'alla carne'. Nel lavoro, il periodo si presenterà inizialmente un po' frastornato: se ultimamente siete stati oggetto di eventi sfortunati, abbiate fiducia: potrebbero rivalutarsi in meglio tante situazioni.

Vergine - Giornata valutata pessima dall'Astrologia relativa all'inizio weekend. Diciamo che in qualche caso potrebbe essere anche abbastanza triste per certi aspetti. Intanto il consiglio è quello di avere pazienza perché i disegni celesti che ora vi ostacolano fra non molto miglioreranno. Cercate, quindi, di mantenere intatta la sicurezza nelle vostre capacità organizzative e attendete tempi migliori. Potreste avvertire nel corso del periodo un certo malumore: la soluzione ideale consiste nel cercare la vicinanza di chi sa sdrammatizzare, strappare sorrisi e, allo stesso tempo, guardare con lucidità ogni situazione anche negativa. Cercate il modo per porre fine a una questione (di qualsiasi tipo) che si sta trascinando ormai da troppo tempo e che vi sta creando solo grattacapi. L'oroscopo di domani 15 giugno, intanto, in merito ai sentimenti consiglia di stare in guardia se siete in coppia. Forse potreste rimanere delusi proprio dalla persona che avete vicino e questo comportamento potrebbe farvi stare male davvero... Cercate per adesso di non dare troppo peso alla cosa in attesa di chiarire le idee, magari ripiegando su quelle persone che vi vogliono davvero bene. Single, tanti di voi dovranno cercare di rimediare ai piccoli inconvenienti causati dalla solita faciloneria nel dare giudizi. Certamente nulla di importante, a patto di intervenire subito mettendoci una bella 'pezza'. Senz'altro, la miglior cosa da fare sarà chiarire subito eventuali dubbi. Nel lavoro, se vi sentite un po’ incapsulati in una routine che vi va stretta, cominciate ad esplorare il mondo esterno iniziando a guardarvi intorno. Buono il fiuto per gli affari.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.