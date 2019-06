Nell'Oroscopo di domenica i ricordi e le rievocazioni passate ritornano minacciose nella mente di ciascun segno zodiacale, quasi a scombussolare un presente che diventa alquanto precario. Le previsioni astrali seguenti cercano di indicare una via per superare questi flashback nostalgici.

L'oroscopo di domenica

Ariete: sentirete forte la necessità di riequilibrare le emozioni e gli affetti. Una Luna molto vicina dal domicilio astrologico dei Pesci e in sinergia con Nettuno potrebbe provocare sensazioni incontrollabili.

E' previsto per voi un incontro con una figura femminile che trasformerà la vostra vita.

Toro: sarete molto indipendenti con Urano nel segno anche se intolleranti alle restrizioni e alla solita routine che vi procura noia. La vostra agitazione e ribellione sono direttamente collegate alla necessità di trovare soluzioni brillanti per uscire da questo stallo emotivo.

Gemelli: molto creativi con Venere nel segno, approfondirete gli affetti con i fratelli e le sorelle in modo profondo e tenero.

In amore, la vostra carica seduttiva è molto potente e in coppia entrerete in simbiosi con la persona amata. Voi single sfruttate il vostro fascino al meglio, di certo non passerete inosservati.

Cancro: in famiglia, prenderete in mano la situazione con autodeterminazione e spirito temerario. Il desiderio di realizzazione dei vostri progetti è forte e cercherete in tutti i modi di concretizzare i sogni, con maggiore consapevolezza.

Leone: superate quel senso di rinuncia conferitovi da una posizione non molto benefica di Saturno e lasciatevi alle spalle le delusioni.

Voi che siete nati sotto l'influsso benefico del Sole fate in modo che questo astro risplenda nel vostro cuore, ritornando ad amare magari vincendo l'orgoglio.

Vergine: sarete molto aperti a vivere sensazioni forti, proprio perché inseguirete un istinto ambizioso che vi porterà a cambiare qualcosa della vostra vita, assumendo un comportamento diverso e più dinamico.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: è giunto il momento di prendere una decisione importante per la vostra vita e dovrete farlo con coraggio, senza rimandare oltre.

Spesso anche in amore, ritardate le discussioni spostando i problemi ed evitando di risolverli. Che ne dite di affrontare il tutto?

Scorpione: siete molto vitali e ricchi di energia conferitavi dalla posizione favorevole di Marte. Un atteggiamento quasi incosciente vi fa aprire al rischio con coraggio. Attenzione che un vecchio amore potrebbe ritornare dal passato, gli incontri di questo tipo sono in agguato.

Sagittario: generosi e ottimisti con gli altri, correrete tuttavia il rischio di adagiarvi su percorsi evolutivi già intrapresi in passato, limitando la capacità di crescere con maggiore consapevolezza.

Giove vi assicura fortuna ma dovrete imparare a conciliare la buona sorte con la spiritualità.

Capricorno: una sensazione appartenente a un passato che vi ha fatto penare riaffiora nella vostra mente e nel vostro cuore, impedendovi così di troncare con i ricordi e aprirvi a un futuro promettente. Una certa frustrazione in voi Capricorno sarà scatenata da una pressione da parte di una persona a voi vicina.

Acquario: in amore, alcuni amici potrebbero presentarvi persone in grado di risvegliare i vostri sentimenti.

Non siate quindi insicuri e superate le vostre incertezze con slancio, accantonando una pigrizia che vi limita notevolmente.

Pesci: cercate di non farvi suggestionare da ricordi passati che tornano prepotenti nel presente, a farvi fantasticare in modo alquanto emotivo. Una sorta di protagonismo adottato da voi per mettervi in mostra cela nei suoi meandri una certa insicurezza.