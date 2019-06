L'Oroscopo di domani 6 giugno 2019 ha già stilato il resoconto estrapolato dall'Astrologia, quest'oggi applicata al prossimo giovedì. Come sempre a tenere alta la curiosità è l'attesissima classifica con le stelline quotidiane supportate dalle immancabili previsioni su amore e lavoro. In evidenza i segni relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Senz'altro tanti di voi saranno in trepidazione nell'attesa di sapere come è stata valutata la giornata del 6 giugno, non è così?

Ebbene, ad avere l'onore e la fortuna di essere favoriti dall'Astrologia del giorno il Leone. Il prestante simbolo di Fuoco avrà il pieno appoggio della Luna, in arrivo nel segno a partire dalle ore 21:16 di questo giovedì. Da segnalare il periodo "top", in questo caso valutato a cinque stelle, anche per Toro, Cancro e Vergine. Invece, ad avere maggiormente difficoltà rispetto ai sei sotto analisi in questo contesto, secondo quando emerso dalle previsioni zodiacali del 6 giugno, gran parte di coloro nativi nel segno dell'Ariete, nel frangente valutato con le tre stelle relative al "sottotono". Andiamo alla classifica quotidiana e, a seguire, le nuove predizioni zodiacali segno per segno.

Oroscopo di domani 6 giugno 2019 | Astrologia, classifica e previsioni: la Luna entra in Leone

Classifica stelline 6 giugno

L'Astrologia è pronta a dare il benestare a quei pochi segni valutati in periodo positivo: curiosi di scoprire quali e quanti sono? Bene, la risposta a questa più che legittima domanda arriva direttamente dalla nuova classifica stelline interessante il giorno 6 giugno. La posizione migliore in assoluto, come già visto in apertura, è attualmente riservata agli amici nativi nel segno del Leone, meritatamente valutati al "top del giorno" grazie al passaggio della Luna nel proprio comparto.

Per i restanti segni, a seguire è pronta la scaletta con le stelle indicanti il grado di positività assegnato ad ognuno di essi:

Top del giorno: Leone ;

; ★★★★★: Toro, Cancro, Vergine;

★★★★: Gemelli;

★★★: Ariete.

Oroscopo giovedì 6 giugno, la giornata

Ariete - Giornata abbastanza in salita valutata con la classica spunta relativa ai frangenti "sottotono". Diciamo pure che il periodo appartenente a questa parte della settimana in procinto di iniziare, senz'altro potrebbe essere abbastanza pensieroso.

Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, qualche turbolenza momentanea a cui porre rimedio. Diciamo che al 90% sfumerà in serata quando, finalmente, vi ritroverete l'uno di fronte all'altro. In coppia, a causa della vostra scontrosità (a conti fatti, nessuno vi sopporta più!), urge correre ai ripari: meditateci su, ok? Single, il contrasto di alcuni pianeti potrebbe mettervi di fronte a qualche difficoltà. Prima di qualsiasi mossa, sarà bene esaminare ogni situazione potenzialmente a rischio: volendo (leggasi pure "potendo"), posponete ad altro periodo, ok?

Nel lavoro infine, sconsigliato raggiungere obiettivi per vie traverse. Ricordate, la strada migliore per raggiungere i propri target è quasi sempre quella più lineare dove regnano trasparenza e onestà.

Toro - In arrivo un giovedì 6 giugno sicuramente ottimo in ogni settore. Diciamo pure che la giornata sotto osservazione in questo contesto si presume possa regalare tanta serenità sia in campo sentimentale come pure nelle amicizie o in famiglia.

In amore, la pace che desiderate avere nel rapporto farà guadagnare senz'altro terreno: con minimo sforzo potrete salire molto in alto riguadagnando la stima del partner. In coppia le conversazioni saranno facili e interessanti: approfittate del momento per parlare di voi e dei vostri sogni. Single, avrete le energie al massimo e vi concentrerete sulle strategie migliori per raggiungere i vostri obiettivi. Per molti di voi è arrivato il momento di fare il punto su una certa situazione sentimentale: diciamo che non potete più rimandare ma dovete decidere subito, o si o no! Nel lavoro, infine, troverete facile raggiungere un accordo e assumere un impegno fermo. Sarete finalmente orgogliosi delle vostre azioni! Prendete atto intanto che più di qualche Toro potrebbe non avere le idee troppo chiare sul da farsi: agite d'istinto e, tassativamente, fatelo velocemente.

Gemelli - Giornata discreta, a sprazzi anche molto buona, ma non esente da rischi nascosti. Un giovedì di metà settimana, dunque, valutato nelle predizioni quotidiane con le quattro stelline della normalità che, diciamolo subito, non intaccherà molto il lato sentimentale. In amore, sarà una discreto giovedì a patto di saper coordinare alcune necessità abbastanza urgenti. Senz'altro alla fine godrete di un’intesa certamente passabile, accompagnata da buoni slanci di passione. La fine della serata potrebbe regalare qualche novità fuori dall'ordinario. Single, gli astri vi verranno incontro ma la fortuna da sola non basterà: metteteci del vostro e di sicuro l'impegno sarà senz'altro ripagato! Sarà una giornata proficua sotto vari aspetti: largo allo spirito d'iniziativa... Nel lavoro pensate a svolgere tutto quello che vi è stato commissionato, senza riflettere troppo né tanto meno guardare ogni secondo l'orologio! La posizione di alcuni Astri vi farà apprezzare soprattutto per la vostra efficienza nel produrre risultati concreti in tempi ridotti. Un consiglio: non è il momento questo di distrarsi o di rilassarsi troppo, sappiatelo.

Cancro - Questa metà di settimana, coincidente con la giornata di giovedì, potrebbe essere davvero molto sentita, diciamo pure ottima da vivere. In generale il periodo sarà ben sostenuto da stelle magnanime e sicuramente predisposte a dare prezioso supporto in campo affettivo come in quello puramente lavorativo. Le previsioni di giovedì prevede in amore una giornata positiva per merito della Luna in Leone: le coppie sentiranno la passione risvegliarsi potendo giovare senz'altro di questo eccellente transito, se non altro permetterà di cementare ancor di più l'unione con la persona amata. In molti sarete affascinanti e seducenti, colpirete nel segno? Noi ne siamo certi, ma voi?. Single, l'atmosfera sarà molto tranquilla e priva di circostanze impegnative: chi vi circonda di certo sarà rassicurato nel vedervi così soddisfatti e fiduciosi per il futuro. Allora lasciatevi andare in serenità e fiducia. Amare e semplicemente farsi amare, questo è quello che conta, sappiatelo fin da subito. Nel lavoro, infine, alcuni buoni risultati faranno morir d'invidia colleghi e dirigenti. Tanti rimarranno stupiti dal vostro buon momento: datevi da fare.

Leone 'top del giorno' - La giornata di giovedì, in questo frangente coincidente con la metà della settimana, è stata valutata al massimo delle possibilità ovviamente tutte o quasi da investire in campo sentimentale. Il perché lo abbiamo già anticipato: l'arrivo nel settore di una rigogliosa Luna nel segno, ben disposta a favorire senz'altro i contatti interpersonali, soprattutto a livello affettivo/sentimentale. In amore, non iniziate la giornata in modo ipercritico nei confronti delle persone che vi vogliono bene altrimenti rovinerete tutti i buoni propositi vostri e quelli altrui! Cercate di darvi una moderata da soli. Alcune coppie potrebbero avere a che fare con un partner molto testardo: sapete bene come trattarlo poiché questa volta i ruoli saranno invertiti. Single, le stelle vi faranno un bellissimo regalo, poi però dovrete essere voi a far crescere un'eventuale storia d'amore. Una situazione promettente fuochi d'artificio potrebbe rivelarsi un fuoco di paglia e finire... Calma, questo dipenderà solamente da voi. Nel lavoro, per concludere, i presupposti indicano un po’ di stanchezza generale ma anche una gran voglia di chiudere alcune questioni aperte. Consigliati i nervi saldi a chi vive una situazione precaria.

Vergine - In programma un giorno sicuramente molto positivo, a parte alcuni frangenti a cui dovrete porre una certa attenzione. In generale, però, diciamo pure che la giornata di metà settimana sarà certamente alla portata di ognuno di voi della Vergine. L'oroscopo di domani 6 giugno consiglia in amore, pertanto, corpo ed anima saranno allineati e senz'altro vi sentirete forti e molto convinti delle vostre capacità. Diciamo che in maggioranza sarete fantasiosi e saprete stuzzicare il partner nei punti giusti, se non altro per ravvivare un rapporto ultimamente un po' in declino. Single, giornata ricca di occasioni fortunate, ma gli incontri più interessanti potrebbero avvenire durante l'uscita con amici. Cercate quindi di essere pronti a ricevere qualche invito e se proprio non arriva proponetelo voi, ok? Nel lavoro, potreste essere suscettibili ai cambiamenti d'umore, cercate di contenervi per evitare contrasti con i vostri colleghi e comunque con i superiori.

