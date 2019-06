Le previsioni astrali di giovedì incitano i segni zodiacali a fare di più, per migliorare la sfera affettiva e ottenere successi in ambito lavorativo. Di seguito l'Oroscopo segno per segno.

L'oroscopo di giovedì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il vostro equilibrio psicofisico è scombussolato dal sovraffollamento planetario presente nel domicilio del Cancro. Potreste essere colpiti da un umore altalenante che vi rende a tratti energici a tratti pigri sul lavoro.

In amore, attenzione a moderare degli impulsi eccessivamente sensuali.

Toro: fuori dalla norma, sarete molto originali e innovatori, aprendovi al nuovo e ricercando sempre nuovi stimoli. In ambito affettivo, avete voglia di uscire dalla solita routine e di rompere i legami che imprigionano la vostra indipendenza.

Gemelli: buona la concentrazione per voi amici dei Gemelli. Sarete molto attivi sul lavoro e lo spirito d'iniziativa non vi mancherà di certo, poiché la vostra forza di volontà è inesauribile.

L'oroscopo di domani giovedì 6 giugno.

In amore, il desiderio di predominio nei confronti del partner è molto marcato, ma sono in vista dei cambiamenti inaspettati per la vostra sfera affettiva, quindi state in guardia.

Cancro: avete ben chiare le idee sulle iniziative da intraprendere per ottenere successo in ambito lavorativo, ma mancate di perseveranza per via della presenza di una Luna che vi rende insicuri e timidi. Cercate di concentrare quest'energia fortunata in una direzione valida, con costanza e fiducia in voi stessi.

L'amore è buono e passionale.

Leone: più sensibili grazie agli influssi lunari, farete tesoro dei vostri ricordi che comprendono i figli e la vostra famiglia, vivrete dei momenti nostalgici che comunque fanno bene al cuore. Sul lavoro, la posizione favorevole di Mercurio gioca a vostro favore e vi rende più aperti alle transazioni con i clienti.

Vergine: Venere in trigono rispetto al vostro cielo veglia sulla vostra sfera affettiva e vi garantisce un nuovo amore in arrivo. Marte dal cielo astrologico del Cancro vi rende più aperti all'azione, quindi sarete intraprendenti nel cogliere l'attimo favorevole per gli affari.

Buone notizie nelle previsioni di giovedì

Bilancia: la vostra sfera lavorativa viene baciata da un astro fortunato, Giove, che rende più redditizie le speculazioni e vi apre a nuove collaborazioni fruttuose. In amore, ancora un po' e si compirà una rinascita dei sentimenti.

Scorpione: siete molto volitivi nel seguire e concretizzare i vostri sogni, ma attenzione a non mancare di perseveranza, adottando un atteggiamento incostante. Molto affascinanti e sensuali grazie all'influsso lunare del Cancro, combinerete intuizione ad azione generando storie amorose intriganti e per nulla noiose.

Sagittario: troppo orgogliosi e intolleranti in ambito professionale, risulterete antipatici per via di una mancanza di tatto che vi limita nell'esercitare un gioco di squadra. Ampliate maggiormente le vostre vedute anche in amore, abbandonando un atteggiamento di superiorità che nasconde la mancanza di fiducia in voi stessi.

Capricorno: non siate troppo sospettosi nei confronti del partner e non assumete un atteggiamento poco socievole e malinconico.

Questa tendenza a isolarvi potrebbe essere prodotta da alcune manie persecutorie che lambiscono la vostra mente come in un circolo vizioso.

Acquario: gli affari vanno a gonfie vele con la Luna del Cancro che è ricca di promesse e vi ricorda di approfondire anche gli affetti in famiglia, con slancio e serenità. Alcune spese richieste da una Venere in quadratura forse sono ricollegate a un progetto di mettere su casa con il vostro partner.

Pesci: alcuni avvenimenti inattesi potrebbero trasformare la vostra vita e potrebbero interessare soprattutto la sfera affettiva, con Venere in sestile. Nel frattempo siete molto fiduciosi nelle vostre capacità e coglierete le situazioni al volo, con intuizione anche in ambito professionale.