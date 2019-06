L'Oroscopo di venerdì annuncia l'entrata della Luna in Leone che regala a ciascun simbolo zodiacale una grande ambizione. Le previsioni astrologiche seguenti indicano come utilizzare questa energia positiva per concretizzare le proprie aspettative.

L'oroscopo di venerdì

Ariete: la connessione tra la Luna e il Sole vi tocca con consapevolezza, riempiendo alcuni vuoti interiori ed elargendo una maggiore comprensione di voi stessi e delle vostre capacità.

Come davanti a uno specchio, abbandonerete paure e dubbi, passando all'azione con coraggio.

Toro: l'astro d'argento incrocia i suoi influssi magnetici con Urano, ma è in quadratura, quindi sarete molto precipitosi sulle decisioni da prendere in ambito lavorativo, rifiutando il consiglio degli altri. Dietro un'eccentricità portata all'estremo, si nasconde una irrequietezza emotiva che non vi fa vivere come vorreste l'amore.

Gemelli: la Luna dal domicilio del Leone incrocia le sue energie con il Sole e vi garantisce un 'magnetismo' unico e speciale.

L'oroscopo di domani 7 giugno.

Sarete molto indulgenti e premurosi con il partner, basando la vostra vita coniugale sull'amore. In ambito lavorativo, la fortuna vi sorride.

Cancro: Marte vi conferisce una grande forza interiore che potrebbe mettere a disagio chi vi circonda, proprio perché mette in luce le debolezze altrui. Utilizzate questa forza di volontà per sostenere un familiare in difficoltà e primeggiare sul lavoro.

Leone: la Luna nel segno vi conferisce uno spirito deciso e autoritario.

Ben organizzati nel raggiungere i vostri obiettivi, con tenacia e determinazione, non perderete il vostro lato caratteriale generoso e magnanimo, ma cercherete di andare dritti al traguardo con ambizione.

Vergine: anche se il lavoro promette bene con Saturno in trigono, una quadratura di Giove con Nettuno scatena blocchi nevrotici e difficoltà nell'avviare un cambiamento positivo per incrementare i guadagni. In amore, sentirete una gran voglia di uscire dalla solita routine, rompendo gli schemi alla ricerca di emozioni travolgenti.

Previsioni astrologiche segno per segno

Bilancia: una spiccata attitudine al comando vi viene conferita dall'astro lunare posizionato nella casa astrologica del Leone. Questa ambizione, che stermina ogni rivalità sul campo lavorativo, vi porterà a ottenere successo. In amore, voi single cercherete un partner brillante e disinvolto.

Scorpione: Urano dirimpettaio vi dà filo da torcere e anche una Luna in quadratura complica ancor più la situazione rendendovi indecisi, combattuti sull'aprirvi a un dinamismo costruttivo o sul seguire un'emotività e un'incertezza caratteriale.

Sagittario: la vostra fiducia in un futuro migliore è il frutto di una consapevolezza che miscela uno spiccato intuito a una sensibilità nuova conferitavi dall'influsso lunare. Non sarete ciechi nei confronti del destino ma l'approfondirete nel tempo, basandovi su suggestioni inconsce utili per evolvere.

Capricorno: semplificando le relazioni sempre su basi solide e ragionate, vi renderete conto con obiettività che le persone che vi circondano sono esseri umani e che voi non potete pretendere che adempiano ai loro obblighi come fate voi.

Questa apertura mentale vi gioverà e potrete approcciarvi agli altri con maggiore slancio.

Acquario: una Luna dirimpettaia vi rende troppo ambiziosi e rischierete di apparire troppo individualisti. Così presi dal mettervi in mostra, potreste limitare la vostra interiorità che va vissuta con maggiore profondità d'animo.

Pesci: Nettuno convoglia tutte le sue energie trascendentali per beneficiarvi ma una quadratura di Giove è in contrasto con questi influssi energetici. L'astro della fortuna vorrebbe garantirvi maggiore serenità in amore ma Nettuno interferisce creando blocchi emotivi che si fanno sentire anche in ambito lavorativo.