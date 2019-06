L'Oroscopo di domani 22 giugno 2019 è disponibile per essere consultato in merito a come potrebbe evolvere la giornata di sabato. Sulla carta saranno solamente solo due segni, tra i sei sotto analisi in questo contesto, ad avere un gradevole quanto fortunato inizio weekend.

In questo primo giorno di weekend si prepara a fare il suo ingresso una meravigliosa Luna in Pesci, sicuramente favolosa nei confronti di chi ha nel proprio Tema Natale il simbolo dei Gemelli oppure del Cancro.

Pubblicità

Pubblicità

I suddetti segni sono stati entrambi sottoscritti con cinque ottime stelline, quindi 'papabili' per una giornata davvero fortunata quasi in tutto. Periodo in salita intanto per gli amici nati sotto al segno del Toro: secondo le previsioni zodiacali del 22 giugno a portare problemi al simbolo astrale di Terra sarà senz'altro il Pianeta Giove, nel frangente in opposizione a Venere e per voi speculare negativo al 85%. A questo punto non rimane altro che passare direttamente 'in azione' svelando dapprima la scaletta con le stelline quotidiane e poi setacciare uno ad uno il gruppetto formato da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Classifica stelline 22 giugno 2019

Stuzzica l'idea di scoprire quali saranno i segni supportati dalle stelle per questo inizio weekend? A soddisfare la vostra più che legittima voglia di sapere, come consuetudine, l'ormai 'famosa' classifica stelline quotidiana riguardante il giorno 22 giugno 2019. Abbiamo già anticipato qualcosa in apertura in merito ai migliori e peggiori del momento, pertanto adesso bisogna solo scorrere l'elenco posto a seguire e scoprire se il nostro segno rientra nelle prime posizioni.

Pubblicità

Il responso:

★★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★★: Ariete, Leone, Vergine;

★★: Toro.

Oroscopo sabato 22 giugno, la giornata

Ariete - Il prossimo sabato sarà agevole, abbastanza positivo per tanti Ariete. Dunque, una giornata quella prossima in calendario pregna di preparativi sia personali che non. Adesso sentirete dentro la voglia di fare grandi cose e soprattutto quelle che penserete siano le più proficue per il vostro buon umore. Un nuovo weekend è dietro l’angolo e non aspetta che di iniziare sin da subito la fase tanto attesa da dedicare al relax.

Molti del segno sono senz'altro consapevoli del fatto che la giornata in analisi potrebbe essere un buon trampolino di lancio per la settimana a venire. Secondo le previsioni, intanto, per quanto riguarda l'amore, la crisi sembra passata e se saprete giocare bene le vostre carte potrete pensare al domani senza troppa ansia. In famiglia regnerà l’allegria e l’eros sembra convincere. Cercate solo di non far ingelosire il partner lanciando i soliti languidi sguardi a destra e a manca...

Pubblicità

Single, la passione potrebbe raggiungere livelli 'vulcanici', però per molti questo buon momento potrebbe mal accordarsi con ciò che avete messo in conto, sentimentalmente parlando. Forse pretendete troppo dalle persone: è o non è così? Nel lavoro, a piccoli passi vi state dirigendo verso il successo. Era da tanto tempo che lo stavate aspettando: continuate così e incominciate ad incassare soddisfazioni.

Toro - Si prevede poco positiva questa parte della settimana, con un sabato abbastanza monotono e a tratti anche molto stressante.

Pubblicità

In generale, soprattutto perché il periodo è stato classificato con il 'ko', più di qualche Toro potrebbe andare incontro a impedimenti, critiche o rimproveri. Un problema familiare affrontato in precedenza con troppa leggerezza, vostro malgrado necessiterà di essere rivisto. In amore invece, potreste scorgere qualcosa di strano nel comportamento del partner che, a vostro dire, non ve la conta giusta! Fantasticate troppo, magari senza motivo state prendendo lucciole per... tradimenti. A tenere un po' in ansia, parlando di coppie, un equilibrio precario tra passato e futuro: vi attaccate all’orgoglio, trascurando la possibilità di un rilancio affettivo. Single, dovete fare attenzione a non innamorarvi di persone già impegnate, perché difficilmente riuscirete ad ottenere qualcosa di duraturo e positivo: piuttosto, guardatevi attorno, tante sono le opportunità su cui puntare. Perché impelagarsi in qualcosa più grande di voi? Nel lavoro, per chi dovrà sostenere un colloquio oppure un esame di qualunque tipo, ci saranno poche possibilità che il tutto venga superato brillantemente. Non agitatevi, tanto non servirebbe a niente, piuttosto metteteci tanto impegno.

Gemelli - In arrivo un giorno davvero buono, a tutto tondo con la parte finale della corrente settimana. Un match, quello di sabato prossimo, che vi vede molto favoriti con la Luna in Pesci. Diciamo però, anche per frenare la facile euforia di chi ha già venduto la pelle di un orso non ancora catturato, che non sempre chi gode dei favori di un pronostico sia destinato ad uscire vincente: giocatevela! Occhio intanto 'al contropiede': potreste avere la sensazione di avercela fatta, e venire puniti all’improvviso. In amore, il periodo vi renderà seducenti, passionali e molto ben disposti verso tutti. Il vostro impeto sentimentale però verrà fuori soprattutto in coppia: la passione farà sì che con il partner ci sia un'intesa ottima, arrivando in certi momenti davvero alle stelle. Approfitterete di questo splendido momento? Single, sicuramente un buon momento per migliorare la vostra posizione, trovando aspetti nuovi da valorizzare, oppure, inventando soluzioni originali in grado di dare un nuovo impulso ai vostri approcci amorosi: tutto fa brodo! Nel lavoro invece, giornata ricca di colpi di scena. Non accontentatevi di superficiali affermazioni: potete arrivare ben più in alto valorizzando i vostri talenti, cogliendo nuove opportunità o anche, semplicemente, mostrandovi organizzati.

Cancro - La giornata sarà sicuramente molto buona per portare al successo progetti di varia natura. Gli amici senz'altro vi inviteranno a uscire, tentando magari di rompere l’isolamento in cui vi siete cacciati da un po' di tempo a questa parte: peccato che voi sembriate sordi ai loro sforzi. Le occasioni mondane vi terrorizzano: non sarà mica perché avete paura di fare incontri imbarazzanti? Le previsioni di sabato per quanto concerne l'amore, tutto andrà a gonfie vele. Momenti di accesa passione si alterneranno ad altri più romantici e sereni: approfittate della giornata per consolidare il vostro rapporto. Single, se avete in mente l'idea di legarvi a una persona definitivamente, allora cosa state aspettando? Iniziate subito la ricerca: chi ha tempo non aspetti tempo! In generale, se avete da poco interrotto un rapporto, le occasioni per rimettervi in gioco non vi mancheranno di sicuro. Nel lavoro, non indugiate troppo se avete qualche progetto importante che riguarda la professione. Datevi da fare e cogliete al volo tutte le opportunità che vi si potrebbero offrire.

Leone - Giornata di fine settimana valutata con le quattro stelle indicative di routine e normalità assoluta. Dovete lavorare su quei rapporti che risentono di un pizzico di tensione, infondendo magari più serenità e spontaneità: questo suggerimento è valido soprattutto in ambito lavorativo nonché in famiglia. La volontà di fare chiarezza e d’impegnarvi in questo compito equivale ad avere l’appoggio delle persone interessate. In amore invece, tutto nella norma: potrebbe iniziare un periodo indirizzato soprattutto verso la ricerca della tranquillità affettiva, in ogni genere e sotto tutte le forme. Acquisteranno importanza le piccole cose, le abitudini condivise dal partner e certi rituali di coppia. Single, oltre ai veri guizzi di passione con la persona che sapete, con la stessa saprete instaurare una nuova e forte intesa: bene così! Finalmente un cielo discreto, senz'altro pronto a concedere spazio a nuovi e positivi aspetti planetari. Proponete nuove idee: il forte impulso creativo vi regalerà numerose soddisfazioni. Nel lavoro, la cosa più importante è che piano piano qualcosa inizia a muoversi nella giusta direzione. A breve, tutto potrebbe cambiare a vostro favore.

Vergine - Sabato abbastanza positivo, senza fronzoli ma concreto quel che basta. Ovviamente, vista la valutazione a quattro stelle si raccomanda molta concentrazione evitando inutili compromessi. Lasciati in gran parte fuori dai complessi incroci astrali, in tanti potrete godere di una buona giornata di riposo approfittandone per riflettere su eventuali mosse future. Fate un po’ di ordine nella vostra vita e senz'altro ritroverete la stabilità necessaria per stare in pace con voi stessi e con gli altri. L'oroscopo di domani 22 giugno consiglia in amore tanta elasticità, soprattutto mentale: non sarà affatto male spiattellare i vostri sentimenti più intimi, magari anche alcune vostre paure con qualche desiderio inconfessato.Scommettiamo che sarete apprezzati tantissimo e ricambiati? Single, se eventualmente siete interessati ad una storia, diciamo pure intensa e romantica, di certo vi si aprirà il cuore sapendo di avere le carte giuste su cui poter fare affidamento... Nel lavoro infine, il periodo si annuncia oltre la normale positività: questo sabato d'inizio weekend potreste avere grosse soddisfazioni negli affari o più in generale nel lavoro. Mantenete una certa concentrazione.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.