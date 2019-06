L'Oroscopo di domani sabato 8 giugno 2019 prosegue in questa sede mettendo in risalto l'Astrologia sul prossimo inizio weekend. Ad essere valutati, come al solito in questa sede i primi sei segni, sottoposti ad analisi approfondite in merito ai settori relativi ad amore e lavoro. Iniziamo a dare visibilità ai più fortunati, ovviamente scelti tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di togliere il velo dai segni più fortunati del momento?

Bene, iniziamo con calma a dare i primi riscontri sui soliti comparti, spesso legati a doppio filo tra di loro: i sentimenti e le attività lavorative. Quest'oggi in bella mostra vi è senz'altro la Vergine: il favoloso segno di Terra potrà contare sul positivo supporto della Luna in ingresso nel comparto a partire dalle ore 23:45 della notte. Di certo sarà un ottimo sabato anche per tutti gli amici nativi in Gemelli e Cancro ai quali gli astri hanno riservato meritatamente una giornata a cinque stelle.

Oroscopo di domano 8 giugno 2019 | Astrologia, classifica e previsioni da Ariete a Vergine: la Luna cambia segno

Cosa succederà invece ai restanti segni? In base a quanto emerso dalle previsioni zodiacali del 8 giugno, a dover affrontare un periodo abbastanza problematico saranno probabilmente coloro nativi del Toro, quest'oggi valutati "sottotono". Andiamo dunque agli approfondimenti giornalieri, mettendo in chiaro cos'altro avrà da svelare l'Astrologia del momento, non prima di avere dato un deciso sguardo alla nuova scaletta con le stelline quotidiane posta a seguire.

Classifica stelline 8 giugno 2019

In base alla carta astrologica interessante il sesto giorno della corrente settimana, a risultare positivi saranno ben cinque segni sui sei analizzati. Curiosi di scoprire quale posizione occuperà il vostro simbolo astrale? In questo caso, la nuova classifica stelline interessante il giorno 8 giugno da poco resa pubblica, mostra in primo piano il segno della Vergine che, come già anticipato, potrà avere l'aiuto della Luna, in ingresso nel comparto proprio questo inizio weekend.

Andiamo ai dettagli:

Top del giorno : Vergine;

: Vergine; ★★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★★: Ariete, Leone;

★★★: Toro.

Oroscopo d'inizio weekend, lavoro e sentimenti

Ariete - Il prossimo martedì sarà sicuramente ottimo per voi Ariete. In generale, quasi tutti i programmi che oggi avete formulato potranno avere risultati duraturi. Con un pizzico di pazienza realizzerete anche quel progetto che vi sta a cuore, ovviamente insieme alle persone che più vi piacciono o che stimate.

Secondo le previsioni di oggi, intanto, per quanto riguarda l'amore, andrete incontro a un netto recupero generale. Avrete buone opportunità di coronare sogni e speranze che da tempo avevate chiuso nel cassetto, finalmente è arrivato il momento di agire. Single invece, avrete voglia di nuove conquiste e partirete col piede giusto: piacevolmente stupito un vostro "pretendente": si lascerà catturare tranquillamente dal vostro fascino... Nel lavoro, la fortuna non vi abbandonerà se non sarete voi a girarle le spalle.

Contate sull’intuito, sulla simpatia e sull’aiuto di una persona che ha grande stima di voi.

Toro - Questo sabato sarà da considerate tutto o in parte "sottotono". Secondo quanto messo in chiaro dall'Astrologia di vostra competenza, per quanto riguarda alcuni frangenti il consiglio è quello di resistere alla voglia di isolarsi da tutto e da tutti: fareste un grosso sbaglio! Se la persona che stimate vi ha fatto in precedenza uno sgarro, oppure ha detto qualcosa che vi è andato di traverso, cogliete la palla al balzo e parlatene apertamente ed in modo sincero. In amore, parlando in merito ai rapporti di coppia, questo inizio week-end vi vedrà come cani e gatti specialmente insieme da abbastanza tempo: sappiate che non farete sconti a nessuno! Intanto, cercate di stare tranquilli se potete, poi il resto si vedrà. Single, novità nella sfera sentimentale vi attendono al varco: tanti di voi potrebbero fare incontri inaspettati, certamente interessanti e buoni per essere trasformati in "qualcosa di più": occhio però, le brutte sorprese saranno dietro l'angolo! Nel lavoro, portate avanti i vostri progetti evitando di seguire impulsi fuorvianti: sarete insuperabili nel tessere una strategia vincente (leggasi pure "arte di arrampicarsi sugli specchi!").

Gemelli - Una giornata semplicemente perfetta in ogni settore. Di certo, la fortuna sarà dalla vostra parte e le vostre speranze procederanno secondo le attese, il che vi darà la forza per mettere in pratica alcuni vostri buoni propositi. Altresì, ambizione e forza di volontà non mancheranno, ma avrete bisogno di guardare sempre davanti a voi per arrivare a destinazione senza sbagliare strada. In amore, bellissimo questo giorno se siete in coppia da tempo. La vostra unione è ben salda, siete in perfetta armonia e nulla vi sfiorerà: approfittatene, per fare una bella cenetta a lume di candela! Single, le opportunità di conoscere qualcuno di interessante non vi mancheranno, starà a voi saperle o volerle cogliere. Fondamentalmente, diciamo che state bene anche da soli, decidete dunque cosa volete fare della vostra vita. Nel lavoro, potreste essere invogliati a mettere in campo cose un po' azzardate. Il momento è buono ma fidatevi solo dei fatti, non delle chiacchiere.

Cancro - Partirà senz'altro molto positivamente questa parte finale della settimana con un sabato certamente molto vivace. Anche se avrete astri a favore, evitate di ricorrere a manovre azzardate e/o sotterfugi per ottenere quello che più desiderate o ciò che vi farebbe comodo, rischiereste di finire in una ragnatela da cui non sapreste come uscirne. Le previsioni di sabato pertanto annunciano in amore una stabile serenità: occorrerà affrontare i piccoli ostacoli questo sì, ma facendo ricorso alla dolcezza, alla comprensione e anche ad un pizzico di ironia tutto sembrerà facile e alla portata. Sarà forse utile (o almeno raccomandato) dominare l’ansia, causa di piccoli malintesi. Single, avrete voglia d’amore e di serenità. I sentimenti sono per voi come il respiro e la loro eventuale mancanza vi manda in apnea. Allo stesso tempo però, volete essere liberi come l’aria e poter godere la vita a pieno e senza legami: prendete una decisione e fate la scelta giusta. Nel lavoro, dovrete impegnarvi abbastanza ma almeno i frutti delle vostre fatiche alla fine saranno visibili. Siate concreti e a portata di mano: muovendovi con destrezza incasserete il meritato successo.

Leone - Una giornata in linea di massima "sottotono". Fare scelte giuste in questa giornata potrebbe significare sacrificare qualcosa di importante. Purtroppo non dovreste abusare della troppa fiducia in voi stessi, soprattutto non approfittare della pazienza altrui... Oggi avrete una situazione alquanto caotica da risolvere, fatelo prima di dedicarvi ad altro. In amore, avrete contro alcuni pianeti non troppo positivi: qualcuno avrà qualche problema da una storia nata per caso, attualmente destinata al fallimento. In coppia soprattutto, non avrete le idee molto chiare ma in compenso vivrete un periodo abbastanza affettuoso sotto il profilo sentimentale, a patto però di avere in corso una storia passabile, altrimenti... Single, la giornata sotto analisi si annuncia molto impegnativa ma non difficile da far vostra. Il punto cruciale? Le solite "tante cose" da fare, in rapporto al pochissimo tempo a disposizione: sconsigliato accelerare per guadagnare minuti preziosi. Nel lavoro, se sognate di finire dei progetti, questo sabato proprio non ci riuscirete: sarete troppo pieni ed il tempo a disposizione sarà davvero poco, fatevi aiutare.

Vergine 'top del giorno' - Il prossimo sabato vi vedrà in ottima forma, scattanti e pronti ad affrontare il primo giorno di week-end quasi senza alcun problema. Favoriti da una splendida Luna in ingresso nel settore a serata inoltrata, molti nativi vedranno lievitare sensibilmente le proprie quotazioni in ambito affettivo, nelle amicizie in generale e in famiglia. L'oroscopo di domani 8 giugno consiglia in amore di essere decisi e convinti: molti di voi raggiungeranno una consapevolezza affettiva ed emozionale perfetta. Forse in grado di dare la capacità di essere perfettamente coerenti con i sentimenti provati al momento. Tenetevi pronti a fare eventualmente un passo importante, ok? Single, cercate di sfruttare al massimo il buon momento, sia che siate già con una storia allo stato iniziale oppure ancora in in alto mare alla ricerca dell'anima gemella. Traguardi impensabili potrebbero essere centrati proprio in queste ore, sappiatelo! Nel lavoro, per chiudere, l'input giornaliero consisterà nel prestare attenzione alle spese non preventivate: perché rischiare inutilmente somme di denaro senza analizzare altre opportunità?

