Durante la prima giornata di luglio, alcuni segni zodiacali potrebbero essere presi dal lavoro a causa dell'eccessiva quantità di mansioni da svolgere. Questo potrebbe suscitare del nervosismo. I nativi Scorpione potrebbero avere qualche problema di coppia, mentre per Leone sarà una giornata incredibile. Pesci e Bilancia potrebbero sentirsi particolarmente stanchi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 1° luglio 2019.

Previsioni oroscopo 1° luglio 2019 segno per segno

Ariete: non avrete una grande quantità di lavoro durante la giornata di lunedì.

Ciò nonostante quel poco da svolgere sarà molto impegnativo. Cercate di metterci tutto il vostro impegno senza però sciupare le vostre energie. Voto - 7

Toro: non vi sentirete particolarmente attivi in questa giornata di lunedì. Ciò nonostante dovrete cercare di impegnarvi in quanto vi aspetta una dura giornata di lavoro. Voto - 6,5

Gemelli: il lavoro sarà la chiave del successo di questa giornata, riuscendo ad ottenere degli ottimi risultati e guadagnarvi la stima da parte dei colleghi.

Voto - 8

Cancro: avrete delle distrazioni al lavoro che non vi permetteranno di ottenere grandi risultati. Meglio concentrarvi sull'amore in quanto lì la vostra giornata sarà perfetta. Voto - 7

Leone: sarete particolarmente attivi e determinati nel lavoro. Riceverete addirittura i complimenti da parte del vostro capo. Per il momento non si parla di guadagni, quindi siate pazienti. Voto - 7,5

Vergine: potreste avere qualche problema in mattinata al lavoro.

Ciò nonostante, con un po' di buona volontà riuscirete a ritrovare il ritmo anche grazie all'aiuto dei vostri colleghi. Voto - 7

Bilancia: vi sentirete particolarmente stanchi durante la giornata di lunedì e questo potrebbe causare in voi del nervosismo. Attenzione a non causare il malumore di chi vi sta intorno. Voto - 6

Scorpione: l'amore di coppia non farà per voi durante questa giornata di lunedì. Cercate di evitare il dialogo con il partner almeno per quanto riguarda argomenti superflui per evitare altri conflitti.

Voto - 6

Sagittario: sarà una giornata piuttosto anonima quella di lunedì. Fate attenzione sul posto di lavoro in quanto un vostro collega potrebbe farvi innervosire. Voto - 6,5

Capricorno: la grande quantità di lavoro da svolgere vi darà la giusta carica per affrontare una giornata piuttosto impegnativa. Potreste però avere bisogno di aiuto da parte di un vostro collega. Voto - 7

Acquario: avrete voglia di organizzare un viaggio in compagnia del vostro partner.

Ciò nonostante, dovrete prima riuscire a convincere l'amato bene. Voto - 7

Pesci: non vi sentirete particolarmente in forma durante la giornata di lunedì. Ciò nonostante con un po' di determinazione, riuscirete a portare a termine i vostri incarichi quotidiani. Voto - 7