L’Oroscopo dell'11 giugno è pronto a svelare che cosa riservano le stelle per ciascun segno zodiacale. Per scoprire se la vostra giornata di martedì sarà 'sincronica' o 'asincronica', si possono leggere le previsioni astrologiche su amore e lavoro del vostro simbolo dello Zodiaco.

Previsioni di oggi da Ariete a Vergine

Ariete – In questa giornata vi sentirete molto agitati, si consiglia di evitare discussioni e usare molta prudenza. Vorreste fare tutto di corsa, risolvere subito alcuni problemi, ma tutto sembra rallentato.

Negli ultimi tempi avete dovuto pazientare per ogni cosa, magari ci sono stati anche dei ripensamenti in campo sentimentale. Ora dovete recuperare sia l’amore che il lato economico.

Toro – Giornata interessante per i contratti. Lentamente le relazioni che dapprima sembravano sfuggevoli o le relazioni sentimentali sperate da tempo, prendono forma. Anche coloro che sono soli, ora possono recuperare e amare di nuovo.

Gemelli – Comincia un periodo interessante.

Oroscopo 11 giugno: grandi opportunità per Bilancia, Acquario rivoluzionario

Dovete fare e scegliere le cose con calma. In passato avete vissuto una crisi, di certo alcune cicatrici non si cancellano facilmente, l’importante è ritrovare il sorriso. In questi giorni ritorna l’amore più forte e coinvolgente. Sarà proprio come lo desiderate: un amore forte e comprensivo.

Cancro – Avete avuto un periodo davvero pesante. Vi siete trovati in contraddizione con scelte da voi fatte in passato e che riguardano anche l’amore. Avete bisogno di tornare alla tranquillità e raggiungere un equilibrio.

Leone – Di recente avete avuto dei mali fisici e adesso dovete recuperare. Anche il disagio economico avuto in passato si può risolvere. Per ora è importante rimboccarsi le maniche e continuare con i nuovi progetti. È il momento di liberarvi e buttare via tutto ciò che non conta. Magari butterete anche un lavoro che vi impegna troppo, con qualcosa di più distensivo.

Vergine – Oggi potrebbe esserci un po’ di tensione nella vostra vita. Dovete prepararvi a una discussione apparentemente mite che potrebbe trasformarsi in una vera e propria battaglia.

Fate attenzione. Non prendete le cose troppo sul personale. Pensate a quante dispute e sfide vi renderanno forti solo se le supererete alla grande. Scappare non è una saggia decisione. In amore, le energie planetarie incoraggeranno molti di voi a flirtare. Dovete rendere il vostro incontro il più sensuale possibile.

Oroscopo giornaliero da Bilancia a Pesci

Bilancia – Periodo che annuncia grosse responsabilità e grandi opportunità. Tutti i lavori a termine portano soddisfazioni che durano pochissimo.

Voi avete bisogno di qualcosa in più. Non vi scoraggiate, tutte le cose che adesso prendono forma saranno utili per il futuro. L’attuale allineamento planetario vi dà l’opportunità di incontrare qualcuno che vi ha fatto perdere la testa. Potreste avere un ottimo primo appuntamento.

Scorpione – Dovete fare attenzione alle provocazioni. Se ci sono persone che non sono attratte da voi o non riescono a capire le vostre esigenze, potreste reagire male.

In famiglia o nei rapporti con gli altri, si raccomanda molta attenzione. Cercate di evitare conflitti, almeno provateci.

Sagittario – Per le prossime 48 ore potreste sentire un po' di disagio. Avete tante cose per la testa ma siete bloccati. Le altre persone, anziché incoraggiarvi, vi mettono il bastone tra le ruote. Vorreste viaggiare o fare cose diverse. In amore, qualcuno potrebbe chiedervi di uscire a cena o di andare a vedere uno spettacolo insieme. Non è il posto che rende la serata perfetta, ma è la scintilla che si crea tra di voi a rendere magico il momento.

Capricorno – In questi giorni vorreste togliervi qualche sassolino dalle scarpe. Qualche progetto non vi soddisfa e aspettate delle nuove proposte. Questo è un periodo buono che vi renderà protagonista di un accordo nuovo. Ora dovete recuperare nel campo sentimentale perché a furia di pensare sempre al lavoro, l’amore è passato in secondo piano.

Acquario – Giornata quasi rivoluzionaria. Fate fatica a trovare un equilibrio, infatti, è un periodo di conflitti, gli accordi vengono rivisti e magari non riconfermati. Dovete trovare la forza e la voglia di emergere. In poco tempo dovete decidere su cosa fare, cosa chiudere e cosa continuare. In amore, si consiglia di trascorrere il tempo con il proprio partner facendo una lunga passeggiata al mare o al chiaro di luna.

Pesci – Giornata interessante. Oggi vi sentite molto energici, ma fate attenzione. C’è il rischio che le vostre idee siano fuorviate. Non apportate nessuna modifica senza avere consultato i piani alti. In amore, le attuali energie astrali implicano che la persona che incontrate potrebbe guarirvi dalla ferita di un amore finito e farvi venire la voglia di amare forte di nuovo.