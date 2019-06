La giornata di mercoledì 12 giugno sarà in ripresa per i nativi sotto il segno dei Pesci, anche se la malinconia delle precedenti giornate continuerà a farsi sentire. Il Leone dovrà cercare di risolvere una vecchia discussione con il partner, mentre il lavoro regalerà grandi soddisfazioni a Gemelli e Vergine. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 12 giugno 2019.

Previsioni oroscopo 12 giugno segno per segno

Ariete: sarete alquanto nervosi, al punto che alcune battutine nei vostri confronti potrebbero far scatenare una lite con i vostri colleghi o con il partner.

Cercate di darvi una calmata. Voto - 6

Toro: sarete alquanto delusi dalle vostre ultime prestazioni al lavoro. Ciononostante, vi darete da fare per cercare in tutti i modi di risollevare la vostra autostima. Voto - 6

Gemelli: giornata grandiosa al lavoro. Riuscirete a svolgere le vostre mansioni in men che non si dica, grazie anche alla collaborazione con i vostri colleghi. Voto - 7,5

Cancro: in amore la vostra relazione procede magnificamente, mentre il lavoro non va proprio come previsto in quanto siete sovraccarichi di compiti arretrati da portare a termine.

Voto - 7

Leone: passerete la vostra giornata al lavoro come di consueto, mentre verso sera dovrete fare i conti con il vostro partner per cercare di risolvere una discussione aperta da giorni con l'amato bene. Voto - 6,5

Vergine: avete passato le vostre ultime giornate interamente a lavorare e mercoledì sarete particolarmente soddisfatti, ma anche stanchi. Cercate di recuperare le energie concedendovi una giornata di riposo. Voto - 6,5

Bilancia: nutrirete dei dubbi nei confronti del partner a causa della sua continua assenza.

Cercate di non causare qualche litigio per motivi futili. Voto - 6

Scorpione: sarete particolarmente romantici con il partner, tant'è che vorrete passare l'intera giornata in compagnia dell'amato, concludendo con una serata indimenticabile. Voto - 8

Sagittario: sarà una giornata ricca di soprese quella di mercoledì. Avrete delle grosse novità in ambito finanziario, mentre in amore potreste avere delle divergenze di coppia. Voto - 7

Capricorno: avete ancora un sacco di lavoro da portare a termine.

Nonostante ciò, vi conviene fare tutto con calma per evitare di combinare un disastro. Voto - 7

Acquario: potreste avere delle divergenze con il vostro partner per via della vostra continua assenza. Cercate di spiegare con calma la situazione. Voto - 6,5

Pesci: avrete ancora un pò di malinconia delle giornate precedenti. Ciononostante sarà una giornata in salita per i nativi del segno, basterà solo che vi distraiate dedicandovi ad un vostro hobby.

Voto - 7