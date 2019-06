La terza settimana del mese di giugno 2019 entra nel vivo. Dopo aver superato il weekend, i dodici segni zodiacali si apprestano a vivere un nuovo periodo del mese e nuovi cambiamenti a livello astrologico. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo di martedì 18 giugno 2019. Nel dettaglio ecco quali novità e cambiamenti porteranno stelle e pianeti ai dodici segni, con amore, Lavoro e salute che saranno gli assoluti protagonisti.

Le previsioni astrologiche per i segni

Ariete: se avete iniziato da poco un nuovo lavoro, qualcosa nell'ambiente potrebbe non essere favorevole.

Attenzione ai rapporti con una persona dei Gemelli ed ai contrasti che potranno nascere.

Toro: in questo momento pare che ci siano divergenze di opinioni in famiglia, la pensate diversamente dagli altri. Avete la certezza di avere ragione, ma non tutti vogliono capirlo.

Gemelli: molto dipende da quello che avete fatto in passato, comunque sarà facile discutere con qualcuno in questa giornata. Ci sono cause in corso che creano piccoli fastidi nel lavoro.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale sono cambiati alcuni riferimenti, ma questo non vi deve spingere a gettare la spugna. A livello lavorativo dovrete rivedere alcune cose.

Leone: in questo momento è meglio osservare con attenzione quello che capita, anche in vista dei prossimi giorni. Arriverete a sera stanchi.

Vergine: qualche soluzione può arrivare per il lavoro o per lo studio: questi sono ambiti protetti. Mentre in amore ci sono ancora alcuni dubbi che vanno risolti.

Previsioni 18 giugno 2019: la giornata dei segni zodiacali

Bilancia: in questo momento vi state impegnando al massimo, ma alcune persone non stanno dalla vostra sul piano lavorativo. Questo comporta inevitabilmente dei problemi anche in famiglia.

Scorpione: con Venere nel segno le cose andranno in maniera diversa in amore, ma il momento migliore arriverà dal 3 luglio. Non sottovalutate però gli incontri che nascono ora.

Sagittario: se cercate novità e desiderate di vivere emozioni importanti questo è il periodo del grande rinnovamento, dei cambiamenti decisivi.

Non siate troppo chiusi ma sfruttate ogni occasione che vi si parerà davanti.

Capricorno: tutto quello che non va bene in questa fase sarà cancellato, arrivano cambiamenti di rilievo per la vita di tutti i giorni, sia in amore che nel lavoro. Per molti è un periodo di rimessa in gioco in particolare sul lato sentimentale.

Acquario: gli azzardi di tipo economico vanno evitati in questa giornata. Non potete dire basta una collaborazione dall'oggi al domani, per questo gestite bene le parole e le azioni che andrete a compiere.

Pesci: ci sarà un cambiamento importante anche nella vita familiare a breve, meglio stare attenti a tutto quello che accadrà adesso. In questo momento i viaggi e contatti con le altre città saranno favoriti, sfruttate il periodo.