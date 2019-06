Previsioni e Oroscopo del 21 giugno 2019. Parte una nuova giornata per tutti e dodici i segni zodiacali ricca di novità e possibili cambiamenti amorosi e sentimentali. Leggiamo l'oroscopo del giorno e capiamo nel dettaglio quali innovazioni porteranno stelle e pianeti ai segni. Amore, Lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: in questa giornata ci sarà bisogno di maggiore calma e controllo nel lavoro.

State facendo troppo e non tutto sta andando come vorreste nonostante il vostro impegno.

Toro: non è il caso di mettere troppa carne al fuoco, siete maggiormente suscettibili. Sarà meglio evitare qualsiasi contrasto sia a livello amoroso che familiare.

Gemelli: se avete un'attività in proprio si recupera lentamente, ma sul piano finanziario restano ancora alcune perplessità. Per l'amore giornata positiva, anche per chi è solo da tempo e desidera ripartire con una nuova storia.

Cancro: è già da qualche mese che avete capito che bisogna cambiare le regole del gioco in amore. Se volete ottenere di più è il caso di darsi maggiormente da fare. A livello lavorativo giornata positiva.

Leone: in questa fase avete bisogno di un piccolo aiuto, in particolare nel lavoro. La giornata sarà frenetica e nervosa, potreste perdere la pazienza per poco.

Vergine: man mano che ci avviciniamo alla fine del mese potranno arrivare buone notizie e piccole occasioni in amore. Le relazioni sono favorite e i rapporti migliorano.

Previsioni 21 giugno 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in questo momento avete decisamente una marcia in più sia in amore che nel lavoro. Attenzione ai piccoli errori che potete commettere dettati dalla fretta.

Scorpione: in questa giornata non sarà il caso di discutere troppe di alzare la voce. In serata conviene non fare le ore piccole, vi sentite stanchi e spossati, meglio riposare di più.

Sagittario: torna un momento creativo e avvincente nel lavoro.

Un progetto può essere realizzato se non è troppo costoso. Accettate un invito, non siate troppo chiusi.

Capricorno: non cambiate volentieri percorso di vita, ma ora è necessario fare qualcosa in più per voi e per gli altri. Attenzione ai rapporti, non prendetevela se una cosa non andrà come vorreste.

Acquario: questa sarà una giornata frenetica, che vi porterà a fare molte cose su più fronti. Siete stanchi e in serata non sarà il caso di fare le ore piccole, riposate di più se vi è possibile.

Pesci: in amore c'è confusione, se una storia non va come vorrete potreste anche decidere di chiuderla. Sul lavoro o nello studio arriva una conferma o una chiamata importante.