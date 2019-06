L'ultima settimana del mese di giugno entra nel vivo. Arrivano le previsioni e l'oroscopo del 25 giugno 2019 per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo quali cambiamenti e novità porteranno stelle e pianeti in queste ore. Amore, lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti.

Ariete: in questa giornata la Luna è nel vostro segno zodiacale. Questo non vuol dire altro che è un periodo di riscontri positivi e note liete in amore. Attenzione solo ad un po' di agitazione nel lavoro.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: la vostra situazione astrologica migliora giorno dopo giorno, però ci saranno ancora delle questioni di lavoro da mettere in chiaro. La stanchezza non mancherà, cercate di riposare di più.

Gemelli: se c'è stata una chiusura sentimentale o una disputa di lavoro, prima del mese prossimo sarà difficile recuperare. C'è la necessità di aspettare ancora qualche giorno se volete vedere una ripresa.

Cancro: in questa giornata potreste andare incontro a delle responsabilità che pesano anche a livello familiare.

Pubblicità

In ambito lavorativo alcune situazioni non vanno come vorreste, qualcuno potrebbe essere contro di voi e questo non vi fa stare bene.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale momento interessante per l'amore e per i nuovi incontri. Un'amicizia può diventare qualcosa di più. Potreste anche decidere di creare qualcosa di nuovo o disfare una precedente relazione, ma attenti a non esagerare.

Vergine: i single del segno che desiderano lasciar partire qualcosa di nuovo devono mettersi alla prova, perché con l'arrivo di luglio arriveranno maggiori successi per i sentimenti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Previsioni 25 giugno 2019: la giornata dei 12 segni zodiacali

Bilancia: se dovete affrontare un discorso di amore o lavorativo oggi sarà il caso di riflettere bene prima di agire. Preparate ogni cosa al meglio così da non sbagliare.

Scorpione: sta per iniziare un periodo che regala emozioni importanti finalmente. In amore possono nascere nuove opportunità, ma dovete anche impegnarvi voi se vorrete ottenere qualcosa.

Sagittario: in questo momento alcuni nati sotto questo segno si sentono insoddisfatti, c'è una forte incertezza soprattutto se da tempo vivete una storia complicata.

Attenzione a questo aspetto. Nel lavoro dovete prendere delle decisioni.

Capricorno: questo è un periodo di decisioni e di riflessioni nel lavoro. Entro fine anno otterrete però buoni successi. Pensateci da ora se volete far partire un progetto.

Acquario: in questo momento è meglio stare attenti alle piccole incomprensioni nelle storie e relazioni. Dovete chiudere una strada per aprirne una nuova se è il caso.

Pesci: in questa giornata potreste sentirvi stanchi, qualcosa non va e vi crea maggiore stress.

Pubblicità

Nel complesso però la situazione andrà bene nei prossimi mesi.