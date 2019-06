Nella giornata di mercoledì 26 giugno ci saranno innumerevoli instabilità sul fronte amoroso. Litigi e gelosie infatti potrebbero farla da padrone per i nativi dei segni del Sagittario, della Vergine e dei Pesci. Il Cancro e il Capricorno potrebbero fare acquisti grazie a qualche compenso finanziario in entrata, mentre il Toro e l'Ariete avranno necessità di staccare un po' la spina.

A seguire, le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì 26 giugno per i 12 segni.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: un incontro con un amico di vecchia data sarà l'ideale per sfogarvi un po'. Attenti però a non avere il suo appoggio psicologico senza ricambiare il favore. I confronti sono sempre utili per avere consigli inaspettati.

Toro: una piccola tregua dal lavoro e dallo stress lavorativo potrebbe essere uno strappo con il vostro partner facendo una gita da qualche parte. La salute andrà bene, ma date un occhio al calo di energie in atto.

Oroscopo 26 giugno: Gemelli casalingo, Sagittario geloso, Capricorno concentrato

Gemelli: giornata in casa. Sarete in vena di trascorrere il pomeriggio e la sera all'interno delle mura domestiche per dare modo al partner di comprendere che ci tenete alla vostra intimità, anche nei piccoli gesti.

Cancro: compensi sul fronte finanziario. Queste entrate saranno di aiuto per lo svolgimento di alcune mansioni quotidiane, dall'auto alla casa. Sono concessi acquisti anche per qualche sfizio “rimasto nel cassetto” da tanto tempo.

Leone: finito un progetto, ne inizierete immediatamente un altro.

Saranno tantissime le energie a vostra disposizione in ambito lavorativo, per di più condite dall'intraprendenza delle vostre idee e della vostra creatività estrosa. Continuate così.

Vergine: i litigi per futili motivi causati dallo stress non vi porteranno a niente. Quindi fate ciò che dovete al lavoro, e per il momento limitate i contatti con il partner, perché non sarà proprio giornata per l'amore.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in questo momento non sarà proprio il caso di prendersela per ogni cosa, anche di poco conto.

Avrete bisogno di fare appello ad ogni vostra risorsa per essere leggermente più efficienti sul posto di lavoro, in modo da ammansire il capo.

Scorpione: meno stressati. La serenità starà finalmente dalla vostra parte, ma quel residuo di nervosismo ancora non vi vorrà abbandonare del tutto. Concedervi qualche sfizio personale sarà una chiave vincente per la vostra situazione.

Sagittario: gelosia. Qualche ex, che sia vostro o del vostro partner, potrebbe ripresentarsi anche senza cattive intenzioni.

Questo però potrebbe innescare un litigio all'interno della coppia. Chiarite per evitare rotture.

Capricorno: meglio concentrarsi sugli aspetti del vostro lavoro, perché quelli privati avranno bisogno ancora di qualche tempo per fare in modo di “calmare le acque”. Una piccola idea per la casa potrebbe dare avvio ad un rinnovo.

Acquario: avrete voglia di fare un piccolo viaggio, anche appena al di fuori della vostra città per poter saziare la vostra sete di avventure.

Chissà, potrebbero esserci degli incontri tutt'altro che noiosi ad attendervi.

Pesci: pessimisti. Dovreste lasciarvi un po' alle spalle il pessimismo che molte persone hanno alimentato in voi in favore di una maggiore serenità d'animo. Uscire con un amico e svagarvi potrebbe essere una delle prime soluzioni.