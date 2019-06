Nella giornata di giovedì 4 luglio, molti segni zodiacali potrebbero avere dei problemi all'interno della loro relazione di coppia, come il Leone e il Toro. Al contrario la giornata di Gemelli sarà incentrata sull'amore. il lavoro segnerà la giornata dei nativi Vergine e Sagittario, mentre per Bilancia sarà una giornata in ripresa. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 4 luglio 2019.

Previsioni oroscopo 4 luglio 2019 segno per segno

Ariete: sarà una giornata più tranquilla rispetto alle precedenti.

Il nervosismo comincerà a calare e comincerete a essere più obiettivi nel risolvere i problemi della vostra vita quotidiana. Voto - 7,5

Toro: la vostra situazione con il partner durante la giornata di giovedì sarà piuttosto negativa. L'affiatamento di coppia non decollerà affatto al contrario, il rischio di un litigio sarà dietro l'angolo. Voto - 6

Gemelli: avrete una gran voglia di rimanere in casa assieme al partner durante la giornata di giovedì.

Deciderete di non andare al lavoro per cercare di stare in compagnia del partner e passare una giornata all'insegna dell'amore. Voto - 8

Cancro: durante la giornata di giovedì potreste avere degli attriti sul posto di lavoro. Un collega potrebbe causarvi del nervosismo che vi rovinerà la giornata. Favorito invece l'amore di coppia. Voto - 7

Leone: l'affiatamento di coppia sarà in calo durante la giornata di giovedì in quanto potrebbero esserci delle divergenze con il partner.

Cercate di mantenere la calma. Voto - 6,5

Vergine: potreste avere degli imprevisti sul posto di lavoro che vi tratterranno qualche ora in più del solito. Ciò nonostante voi vi sentirete comunque preparati per cercare di risolvere la situazione. Voto - 7

Bilancia: giornata in ripresa per i nativi del segno. Vi sentirete particolarmente attivi per affrontare una giornata ricca di guadagni e di successi sul posto di lavoro, che vi metteranno ancora di più di buon umore.

Voto - 8

Scorpione: il nervosismo sarà molto alto durante la giornata di giovedì in quanto alcuni problemi di lavoro da un paio di giorni vi stanno facendo impazzire. Cercate di risolvere la situazione. Voto - 6,5

Sagittario: sarete molto occupati sul posto di lavoro. Avrete un sacco di mansioni da portare urgentemente a termine e le pressioni da parte dei vostri colleghi non vi aiuteranno affatto. Voto - 6,5

Capricorno: sarete molto creativi sul posto di lavoro durante la giornata di giovedì.

Grazie anche al vostro buon umore, riuscirete ad incrementare i vostri guadagni. Voto - 7,5

Acquario: sarete piuttosto testardi in casa con il partner. Alcuni problemi che si presenteranno potrebbero causare nervosismo di coppia e qualche litigio. Voto - 6

Pesci: vi sentirete giù di corda durante la giornata di giovedì, al punto che non avrete voglia di lavorare o stare con il partner. Meglio che vi riposiate un po’. Voto - 6