La giornata di venerdì 5 luglio, sarà nettamente migliore per quanto riguarda l'affiatamento di coppia rispetto alle precedenti per molti segni zodiacali, come Ariete e Scorpione. Bilancia si sentirà giù di morale, mentre il lavoro potrebbe subire una battuta d'arresto per i nativi Capricorno e Sagittario, con conseguente calo delle finanze. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l’Oroscopo della giornata di venerdì 5 luglio 2019.

Previsioni oroscopo 5 luglio 2019 segno per segno

Ariete: romanticismo di coppia alle stelle.

La voglia di serate di passione con il partner comincia a farsi sentire e la giornata di venerdì sarà perfetta per poter alimentare l'intesa di coppia. Voto - 8

Toro: il vostro umore sta migliorando. Durante la giornata di venerdì deciderete di tornare a pensare positivo e darvi da fare per cercare di aiutare chi vi sta a cuore, come un parente oppure un amico. Voto - 7,5

Gemelli: potreste avere delle divergenze in famiglia, con un parente oppure con il partner, al punto che deciderete di stare il più a lungo possibile fuori dalla vostra abitazione.

Voto - 6,5

Cancro: il lavoro in calo potrebbe mettere a rischio i vostri guadagni. Questa situazione potrebbe crearvi del nervosismo durante la giornata di venerdì e causare il malumore di chi vi sta attorno. Voto - 6,5

Leone: cercherete di risolvere alcuni problemi di coppia durante la giornata di venerdì. Ciò nonostante il rischio di creare un'altra discussione è molto alto, quindi siate cauti. Voto - 6,5

Vergine: avrete più voglia di stare in compagnia dei vostri amici che con il partner durante la giornata di venerdì.

Questo potrebbe influire negativamente sulla vostra relazione di coppia, quindi fate attenzione. Voto - 7

Bilancia: potreste avere dei problemi sul posto di lavoro in quanto il vostro capo non vi darà un attimo di tregua considerate le vostre ultime prestazioni, causandovi dello stress. Voto - 6,5

Scorpione: dopo un periodo di attriti con il partner, durante la giornata di venerdì cercherete di risolvere la situazione facendovi perdonare dal partner, e grazie ad un po’ di fortuna, riuscirete nell'impresa.

Voto - 7,5

Sagittario: sarete particolarmente attivi sul posto di lavoro, tant'è che terminerete molto in fretta le vostre mansioni giornaliere. Ciò nonostante il nervosismo potrebbe giocarvi dei brutti scherzi quindi, no prestate particolare attenzione ad alcune frecciatine da parte di un collega. Voto - 7

Capricorno: sarete meno fortunati sul posto di lavoro durante la giornata di venerdì. Le vostre idee lavorative non verranno prese in considerazione e questo, potrebbe mettervi di malumore.

Voto - 6

Acquario: non avete idea di come riuscire a conquistare un vostro collega che vi piace molto sul posto di lavoro. Ciò nonostante, in questa giornata di venerdì potreste aspettarvi una bella sorpresa in merito alla vostra cotta. Voto - 8

Pesci: sarete particolarmente attivi sul posto di lavoro. Ciò nonostante il rischio di qualche imprevisto sarà sempre dietro l'angolo durante la giornata di venerdì quindi fate molta attenzione. Voto - 7