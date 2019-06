Nella giornata di venerdì 5 luglio ci saranno dei miglioramenti sul fronte dei vari stati d'animo dei segni dello zodiaco, a cominciare dall'Ariete e dallo Scorpione i quali troveranno dei punti di contatto con il partner dopo molti giorni di dissidi. La salute invece sarà messa a dura prova per i segni della Bilancia e dei Pesci.

Lavoro in calo per il Sagittario e per il Capricorno, problemi economici per il Cancro.

Di seguito, le previsioni per tutti i segni zodiacali.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: romanticismo in crescita. Vi sentirete di più a vostro agio con il partner che non con la famiglia di origine. Però gli astri sono favorevoli per una riconciliazione, quindi provateci senza paura.

Toro: lieve miglioramento dell'umore. Vi sarete stancati di mettere sempre il broncio per ogni cosa, quindi con la complicità di un amico sarete più propensi a sorridere e a distendervi. Fate il punto sulla vostra situazione economica.

Oroscopo 5 luglio: Vergine incompresa, Bilancia sotto stress, tregua per Scorpione

Gemelli: un parente vi sarà avverso, quindi sarebbe meglio stare alla larga per un po' da casa. Preferite dei luoghi di ritrovo da visitare con la vostra comitiva, o comunque con un amico di vecchia data, e ritroverete presto il buonumore.

Cancro: il lavoro in ribasso rischierà seriamente di intaccare i vostri guadagni e per esteso il vostro portafogli. Al momento non sarà indicato spendere troppo. Meglio l'aspetto amoroso: sarete più dolci e meno “graffianti”.

Leone: un riavvicinamento con il partner potrebbe significare anche un ulteriore scontro, quindi dovrete essere pronti a tutto nel momento in cui venerdì deciderete di fare qualcosa di avventato. Siate molto prudenti.

Vergine: sarete più affiatati con le amicizie che non con lo stesso partner. Non vi sentirete presi in considerazione, anzi: vi sentirete relegati in uno stato d'animo che gli altri sembreranno non comprendere.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: lavoro stressante.

Il capo vi metterà alle strette per una questione contabile o comunque organizzativa, quindi sarebbe meglio essere pazienti ed attendere che la giornata finisca. Salute in rialzo, ma datele un occhio più spesso.

Scorpione: tregua in amore. Vi sentirete distanti sentimentalmente dal partner, quindi vi darete un'occasione per deporre l'ascia di guerra in favore della vecchia complicità all'interno della coppia.

Sagittario: equilibrio precario. Vi darete da fare come al solito sul posto di lavoro, ma potreste perdere facilmente la pazienza.

Meglio fare appello a tutto il vostro autocontrollo, così da poter godervi meglio i momenti di relax serale.

Capricorno: un po' di fortuna in meno sul fronte lavorativo, ma qualche balzo in avanti sull'ambito sentimentale. Qualche incertezza si verificherà sull'organizzazione familiare e casalinga, ma saprete cavarvela come sempre.

Acquario: meritevoli di qualche attenzione in più, vi sentirete trascurati e messi da parte da qualcuno per voi importante.

Un amico o un parente vi aiuterà ad affrontare questa situazione con serenità.

Pesci: il lavoro vi farà perdere punti in salute, ma oltre questo molti aspetti della vostra vita saranno alquanto stabili. Ci saranno novità che probabilmente vi aspettavate già da un considerevole lasso di tempo.