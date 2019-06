La settimana dal 3 al 9 giugno avrà degli sviluppi importanti per quanto riguarda l'oroscopo; i segni dell'acqua fanno maggiore fatica, mentre sarà in grande ripresa il Toro. Vediamo nel dettaglio le curiosità sui 12 segni astrali con un elenco dettagliato.

Da Ariete al segno del Capricorno: 'La settimana delle scelte importanti'

Ariete: state affrontando un periodo complicato a causa di scelte che vi complicheranno la vita. Dovrete fare attenzione a una nuova proposta di lavoro e avrete la possibilità di prendervi del tempo per la migliore decisione.

Cancro: vi troverete in sofferenza e, a causa dello stress, finirete per commettere degli errori facendo delle scelte sbagliate. Vi farete condizionare molto dai dubbi riguardo alle scelte amorose e ci potrebbero essere dei problemi riguardo a questo tema. Capricorno: dimostrate sempre di essere precisi ma gli ostacoli saranno dietro l'angolo per mettere in pericolo i vostri piani. Le giornate di mercoledì e giovedì saranno faticose e fondamentali per farvi giungere a una scelta definitiva.

Oroscopo dal 3 al 9 giugno, tutte le previsioni

L'Aquario riesce a superare gli ostacoli con la creatività, la positività aiuterà il Sagittario

Acquario: non riuscite a uscire dal caos che rappresenta la vostra costante. Voi non potrete trovare la stabilità, ma la creatività vi darà la forza per affrontare le situazioni più ardue. Bilancia: tornerete a fare i conti con i pensieri e sentirete la pressione nel corso di questa settimana per tutta una serie di vicissitudini. Nelle giornate di mercoledì e giovedì avrete l'occasione per il ritorno a una discussione.

Gemelli: vi siete caratterizzati per avere Giove in posizione opposta, ma riuscirete a superare i periodi difficili. La raccomandazione principale è rivolta alla capacità di difesa. Sagittario: gli appartenenti a questo segno ritroveranno le energie il venerdì e il sabato come avrà modo di confermare Giove. Farete della positività una delle caratteristiche principali che consente a questo segno di superare le difficoltà.

Il Toro vive un periodo felice per la sfera amorosa; settimana decisiva per lo Scorpione

Vergine: ci saranno in vista dei progetti matrimoniali e la domenica potrà essere il giorno della svolta per orientarvi sulla retta via.

Leone: alla fine della settimana, arriverà il tempo delle decisioni definitive. Pesci: dimostrerete di essere in risalita e ci saranno delle novità importanti al termine di quest'anno. Toro: vivrete un momento decisivo per quanto concerne l'amore e riuscirete a confrontarvi con le scelte. Scorpione: questa settimana sarà fondamentale per valutare i progetti appartenenti al futuro.