Il mese di luglio 2019 non sarà molto roseo per i nati sotto il segno del Capricorno, le incertezze e i dubbi iniziano già durante i primi giorni, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Chi ha iniziato da poco una relazione o si è appena sposato, potrebbe far fatica ad abituarsi alla nuova piega che la propria vita ha preso. Sarà un mese carico di stress e momenti di tensione, che potrebbero provocare dei cali di energia e malesseri fisici. Situazione più vantaggiosa in ambito lavorativo, dove potrebbero arrivare delle belle soddisfazioni. Ecco di seguito l’Oroscopo del mese di luglio 2019 per il segno del Capricorno, con predizioni su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche Capricorno, luglio 2019

Amore: sarà un mese turbolento per quanto riguarda i sentimenti e le questioni amorose. Il Capricorno vivrà un luglio scandito da dubbi ed incertezze, soprattutto per chi ha da poco iniziato una relazione, una convivenza o si è appena sposato. Abituarsi al nuovo tenore di vita, ad una profonda condivisione e convivenza richiederà un po’ di tempo, durante il corso di luglio 2019 dunque litigi e discussioni potrebbero nascere all’interno del rapporto di coppia.

Gli astri lasciano inoltre presagire un ritorno dal passato, potrebbe trattarsi di un ex che non riesce a rassegnarsi. Non sarà un momento vantaggioso per i single alla ricerca di nuove conoscenze, avrete la testa da tutt’altra parte.

Lavoro: luglio 2019 sarà un momento più vantaggioso per quanto riguarda l’ambito lavorativo e gli affari, per chi è alla ricerca di qualcosa di nuovo, nasceranno importanti opportunità. Chi gestisce un’attività in proprio o desidera aprirne una, potrà fare affidamento sulla protezione delle stelle.

Il Capricorno ha dedicato tutte le proprie energie e attenzioni al conseguimento di un obiettivo lavorativo durante i mesi precedenti e ora aspetta di riscuoterne i frutti, potrebbe dunque ribellarsi, qualora non vedesse riconosciuti i suoi sforzi. Mese positivo per coloro i quali lavorano a contatto con il pubblico, come hostess, commercianti e ristoratori, è un buon momento per i rapporti interpersonali ed avrete le energie necessarie per gestire nel migliore dei modi anche le situazioni di stress.

Le stelle consigliano inoltre di prestare maggior attenzione all’aspetto finanziario, potrebbe presentarsi una spesa improvvisa durante il corso del mese.

Salute: la prima metà del mese di luglio si rivelerà abbastanza sottotono per quanto riguarda il fisico. Sarà bene per i nati sotto il segno del Capricorno evitare gli sforzi e le situazioni stressanti, ma soprattutto prendere in considerazione l’inizio di cure e trattamenti specifici mirati alla cura di ossa, muscoli ed articolazioni, che durante il nuovo mese potrebbero creare qualche problema.

Chi deciderà appunto di dedicarsi maggiori attenzioni durante la prima metà del mese potrà godere di un recupero già a partire dal 16 luglio.