Mercoledì 12 giugno 2019 la Luna sarà nel segno della Vergine, mentre Plutone e Saturno si troveranno in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario, Nettuno nel segno dei Pesci e Urano nei gradi del Toro. Mercurio, Marte e il Nodo Lunare stazioneranno in Cancro. Il Sole con Venere si troveranno nel segno dei Gemelli. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Amore 'flop' per l'Ariete

Ariete: attriti amorosi. Le dissonanze planetarie potrebbero creare qualche attrito nelle relazioni amorose dei nati Ariete.

Lavoro in secondo piano.

Toro: fiacchi. Astri poco concilianti forniranno uno scarno bottino energetico ai nativi, che potranno riscontrare una certa stanchezza durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Gemelli: shopping. I nativi vorranno permettersi un acquisto desiderato: con tali predisposizioni astrali, non baderanno a spese.

Cancro: contrasti lavorativi. Sebbene le faccende di cuore questo mercoledì saranno parecchio favorite, i nativi avranno probabilmente a che fare con qualche collega invidioso.

Oroscopo di mercoledì 12 giugno 2019: Capricorno fortunato, Leone creativo.

Leone creativo

Leone: creativi. Mercoledì in cui i lavoratori autonomi avranno a che fare con una buona dose di creatività, che con tutta probabilità indirizzeranno verso i progetti in essere. Amore altalenante.

Vergine: lavoro 'flop'. La Luna nel loro segno evidenzierà senza appello tutte le mancanze lavorative che i nativi hanno avuto nell'ultimo periodo. Sarà bene decidere se quella è ancora la loro strada lavorativa, prima che lo facciano altri al posto loro.

Bilancia: riflessione. Un momento di pausa e riflessione quello che potrebbero attraversare i nati Bilancia in questa giornata. Gli Astri spingeranno per far analizzare la loro quotidianità attentamente.

Scorpione: taciturni. Poca la voglia di comunicare che potrebbero avere i nativi, specialmente in ambito domestico. Nelle relazioni stabili, il partner, abituato a certi atteggiamenti, non farà caso alle novità.

Capricorno fortunato

Sagittario: giornata tranquilla.

Mercoledì che scivolerà via senza troppi scossoni di sorta per i nati del segno. Anche in ambito amoroso non vi saranno particolari slanci passionali.

Capricorno: fortunati. Il miglior segno di Terra del giorno, perché gli Astri vorranno regalare ai nativi una buona dose di fortuna materiale. Una scommessa, seppur di piccola entità, potrebbe risultare vincente.

Acquario: veloci. La peculiarità tra le più in voga dei nati del segno emergerà prepotentemente: sarà la 'velocità' nello sbrigare qualsiasi incombenza pratica.

Serata passionale.

Pesci: umore 'flop'. Astri decisamente poco favorevoli questo mercoledì tenderanno ad abbassare l'umore dei nativi, rendendoli di conseguenza ombrosi e letargici. Amore da rivedere.