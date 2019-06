Martedì 18 giugno 2019, la Luna, Plutone e Saturno stazioneranno in Capricorno, mentre Sole e Venere si troveranno in Gemelli. Giove continuerà il suo moto in Sagittario, Nettuno si troverà in Pesci. Marte, Mercurio e il Nodo Lunare saranno in Cancro, mentre Urano si troverà nel segno del Toro. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Offerte lavorative per Cancro

Ariete: perplessi. Le dissonanze planetarie potrebbero ostacolare il cammino dei nativi.

Toro: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri potrebbe risultare scarno per i nati del segno, che di conseguenza avranno bisogno di riposare per ricaricare le batterie. Un giorno di ferie, se possibile, sarà la soluzione ai problemi dei nativi.

Gemelli: galanti. Martedì in cui i nati Gemelli avranno occhi solo per il partner. In serata potrebbe 'esplodere' la passione.

Cancro: offerte lavorative. L'accoppiata Marte-Mercurio nel loro segno sta lavorando bene. I nativi potrebbero ricevere qualche offerta lavorativa ben remunerata.

Lavoro 'flop' per Vergine

Leone: stacanovisti. I nativi lavoreranno per far avanzare i progetti lavorativi. Serata di tenerezze con l'amato bene.

Vergine: contrasti lavorativi. L'ambiente lavorativo non gode di buoni influssi e i nati Vergine potrebbero commettere un errore. Un ritardo o una mansione gestita male sarà vista in modo negativo dal capo.

Bilancia: imbronciati. Un familiare potrebbe essersi risentito per un'azione o un gesto dei nati Bilancia.

Scorpione: revisioni amorose. Le coppie datate potrebbero risentire di una revisione simile ad un ultimatum: potrebbero esserci dei problemi da risolvere. Continuare la relazione risulterebbe deleterio per entrambi,

Capricorno affascinante

Sagittario: amici-nemici. Un vecchio amico potrebbe rivelarsi diverso da come lo hanno sempre ritenuto. L'amicizia probabilmente non finirà, ma proseguirà su binari differenti.

Capricorno: affascinanti. Astri ben posizionati tenderanno a far brillare nell'aspetto fisico i nati Capricorno, specialmente le donne del segno.

Se single, qualche pretendente potrebbe farsi avanti.

Acquario: stanchi. Martedì il lavoro sarà al centro delle attenzioni native, anche se verso sera potrebbero accusare una certa stanchezza.

Pesci: relax. 'Staccare' dalle persone, dal lavoro e anche dal mondo, potrebbero essere i desideri che avranno i nati Pesci. Tutto sarà in funzione del relax più assoluto.