La prima settimana del mese di giugno sta per terminare. Dopo un periodo faticoso, l'Ariete ricarica le energie e si prepara a vivere un weekend leggero e spensierato, cosi come il Capricorno, il quale desidera ardentemente scappare dalla routine quotidiana e vivere qualcosa di diverso. Al contrario, due giornate meno positive per il Cancro. Di seguito l'Oroscopo di sabato 8 e domenica 9 giugno 2019 per tutti i dodici i segni dello Zodiaco, con predizioni su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del weekend, sabato 8 e domenica 9 giugno

Ariete: la settimana non è stata priva di tensioni per il segno, ma con l’arrivo del weekend si apre un momento di serenità e vivacità per l’Ariete. Liberata la mente dallo stress e dalle preoccupazioni lavorative, potrete trascorrere un weekend divertente in compagnia delle persone care. Vi sentirete in gran forma, saranno due giornate ideali per praticare dello sport o fare lunghe passeggiate all'aperto.

Toro: saranno due giornate di riposo, ma anche di riflessione. Durante la giornata di sabato potrete dedicare del tempo a voi stessi, rilassare corpo e mente e riflettere su alcune abitudini che vorreste cambiare, poiché vi impediscono di ottenere i risultati a cui ambite. Domenica sarà la giornata della rinascita, taglierete i rami secchi per favorire la vostra crescita personale.

Gemelli: sarà un weekend interessante per il segno, domenica 9 giugno infatti potrete fare affidamento sulla protezione del Sole.

Sarà un momento vantaggioso per i rapporti personali, ci sarà serenità all’interno dei rapporti di coppia, mentre per i single non mancheranno le opportunità di fare incontri interessanti.

Cancro: Marte nel segno potrebbe tenervi sul piede di guerra durante queste due giornate. Sabato, delle controversie potrebbero nascere in famiglia, litigi e discussioni sono dietro l’angolo. Siate cauti e cercate di mantenere un atteggiamento quanto più possibile calmo e rilassato.

Domenica potrete affrontare la situazione con più calma e cercare un chiarimento, ma solo se sarà l’altra persona a compiere il primo passo.

Leone: durante le giornate di sabato 8 e domenica 9 godrete di una grande vitalità, vi sentirete energici e desiderosi di trascorrere un weekend di festa, circondati da amici e persone care. Saranno due giornate ideali per organizzare una gita fuori porta o una serata tra amici. Domenica tuttavia sarà necessario fare attenzione, potreste confidare un segreto ad una persona che non merita la vostra fiducia.

Vergine: la Luna nel segno vi spronerà a fare un po’ di sana autoanalisi e a rivedere la vostra posizione in merito ad una questione lavorativa nata durante le giornate precedenti. In amore l’opposizione di Venere crea qualche contrasto, sarà così per l’interno mese di giugno. Le coppie stabili, insieme da tempo, non avranno nulla da temere, le difficoltà verranno superate.

Bilancia: fine settimana di grande energia e vitalità, in cui gli incontri saranno favoriti e potrebbero nascere amicizie o amori importanti per il futuro.

Non perdete l’occasione di trascorrere un po’ di tempo fuori casa, in compagnia degli amici e delle persone a cui volete più bene. Queste giornate vi serviranno a staccare la spina e alleggerire la testa dalle preoccupazioni, per iniziare la nuova settimana più carichi di prima.

Scorpione: saranno due giornate romantiche, in cui si riaccende la passione e la voglia di abbandonarsi all’amore. Sarà un momento di grande armonia per coloro che hanno una relazione e di belle occasioni per i single alla ricerca dell'anima gemella. Non è inoltre da escludere un ritorno di fiamma, un ex mai dimenticato potrebbe bussare alla vostra porta e riaccendere vecchie emozioni.

Sagittario: sarà un fine settimana leggero e spensierato. La giornata di sabato 8 giugno inizierà con una nuova consapevolezza, non sempre le cose e/o le persone sono come appaiono. Accettato questo, potrete guardare avanti, concentrandovi solo sulle cose veramente importanti. Domenica potrete trascorrere una bella giornata in compagnia, dedicandovi al partner e alla famiglia.

Capricorno: durante questo fine settimana prevarrà una forte voglia di cambiamento, siete stanchi della solita routine, avete bisogno di fare qualcosa di nuovo. Organizzate qualcosa di diverso, circondatevi della compagnia di persone che vi mettono di buonumore per trascorrere questo weekend lontano dalle preoccupazioni di ogni giorno, almeno per qualche ora.

Acquario: Urano in trigono alla Luna vi spronerà a concentrarvi solo sulle cose veramente importanti e a dedicare la vostra attenzione nei confronti di persone veramente meritevoli della vostra fiducia. Alcuni rapporti potrebbero giungere al termine, ma non avrete perso molto. Domenica 9 giugno sarà una giornata leggermente sottotono per quanto riguarda il fisico, meglio evitare gli sforzi eccessivi.

Pesci: durante la giornata di sabato 8 qualcosa potrebbe andare storto, una situazione da tempo programmata potrebbe non andare come secondo i piani e farvi entrare nel panico. Dopo un primo momento di difficoltà, troverete il modo per risolvere la situazione. Domenica invece sarà una giornata da dedicare all’amore, anche le relazioni che nell’ultimo periodo hanno battuto un po’ la fiacca, ritroveranno l’armonia e la complicità.