Le previsioni dell'Oroscopo non smettono mai di stupire e, a volte, deludere coloro che si affidano ad esse. Le notizie si rincorrono sempre, indistintamente dall'essere positive o negative e si soffermano di volta in volta su ognuno dei 12 segni zodiacali. Questa volta toccherà alla Vergine soffermarsi per definire al meglio le proprie priorità, mentre la Bilancia riuscirà ad ascoltare ciò che il suo cuore le dice. Amore, fortuna e lavoro subiranno delle piccole variazioni dovute alla posizione dei vari astri e non tutti si riterranno soddisfatti della situazione che si ritroveranno a dovere affrontare.

Di seguito, le previsioni dettagliate per ogni segno.

Oroscopo e previsioni da Ariete a Vergine

Ariete - l'Ariete ha sicuramente bisogno di maggiore autostima, soprattutto in questa settimana piena di impegni e nuove opportunità, sia nell'ambito lavorativo che in quello sentimentale e relazionale. Si potrebbe aprire la strada a nuove consapevolezze, nuove certezze e, finalmente, nuove conquiste e soddisfazione che potrebbero rendere questo segno finalmente fiero di sé.

Toro - un segno istintivo che dovrebbe essere in grado di controllare i propri impulsi, soprattutto se non si vuole mandare all'aria i rapporti con le persone care. Il Toro si sentirà parecchio impulsivo e nervoso in questo nuovo periodo, una buona dose di consapevolezza e calma potrebbero aiutare a mantenere il controllo senza distruggere un rapporto di comunicazione con chi si ha di fronte.

Gemelli - i sentimenti potranno essere parte importante della nuova settimana.

Riuscire ad esprimersi, soprattutto in questo periodo, potrebbe risultare tanto semplice come non lo è mai stato in passato. Ci si ritroverà di fronte a stimoli completamente nuovi e l'estate potrebbe portare al sorgere di nuove amicizie, magari all'interno di un viaggio inaspettato o che si sta organizzando da tempo.

Cancro - pensare positivo è ciò che serve per riuscire ad aprirsi a nuove opportunità. In questo periodo si avrà l'opportunità di riprendere in mano un lavoro lasciato in sospeso, con la consapevolezza che potrebbe non andare come ci si aspetta.

Le incomprensioni sono dietro l'angolo, ma basterà riuscire a comprendere ciò che è buono e ciò che invece non lo è per riuscire a superarle egregiamente.

Leone - testardo ed orgoglioso come non mai, il Leone farà bene ad organizzare le proprie giornate e meditare attentamente prima di fare una qualsiasi azione. In questo periodo potrebbe essere semplice fare passi falsi. Un segno autonomo, soprattutto in questa nuova settimana, che potrebbe sentirsi stranamente più elastico e più accomodante con il prossimo.

L'oroscopo lo classifica come uno tra i segni più in grado di convincere le persone con cui si interfaccia.

Vergine - in questo periodo ci si ritroverà a stabilire cosa è più importante nella propria vita. La Vergine, così come altri segni zodiacali, è sempre in cerca di ciò che porta non solo felicità ma anche benefici alla propria persona ed ai propri cari. Saranno le emozioni a portare questo segno su una strada ben precisa, ma prima di tuffarsi in nuove esperienze, o di continuare qualcosa di già iniziato, è importante stabilire e comprendere se è ciò che si vuole realmente.

L'oroscopo da bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, questo segno zodiacale dovrà soffermarsi ad ascoltare i propri sentimenti e comprendere quelli delle persone che gli stanno accanto. Anche per la Bilancia, si chiude un periodo di insicurezza e fragilità a fronte di una nuova e crescente consapevolezza di sé e delle proprie capacità. Ascoltare gli altri sì, ma senza farsi mettere i piedi in testa o tappare la bocca.

Scorpione - il segno dello Scorpione, secondo le previsioni dell'oroscopo, dovrà riuscire a gestire al meglio i propri istinti e le proprie emozioni, soprattutto se vuole mantenere costanti i rapporti con gli altri. Il periodo non è certamente tra i migliori, soprattutto in questo inizio mese, e potrebbe gravare anche nell'ambito lavorativo portando ansie e stress da dover sopportare. Si può sperare in un periodo migliore per il weekend o per la settimana a seguire.

Sagittario - il nuovo mese sarà sicuramente positivo per questo segno e la serenità potrebbe sopraggiungere tranquilla e passeggera. Il mese precedente è stato sicuramente sottotono e non decisamente proficuo per questo segno, ma l'estate ed il rapportarsi con persone sempre nuove ed allegre potrebbe portare svariate note di colore alle varie giornate.

Capricorno - il Capricorno sembra avere "fiuto per gli affari". Le sensazioni provate possono permettergli di tuffarsi negli affari giusti e spendere qualche "grammo" di energia in più per raggiungere i propri obiettivi. In vista, in questo nuovo periodo, ci saranno eventi e sorprese inaspettate che potrebbero portare gioia e far scappare, ai più teneri, qualche lacrima di felicità.

Acquario - gli imprevisti non mancheranno di certo in questo periodo e la pazienza sembra essere l'unica arma a disposizione dell'Acquario. Anche questo segno potrebbe fermarsi a riflettere e rimuginare su svariate situazioni che portano tensione ed ansia alle proprie giornate, basterà stringere i denti e darsi da fare per riuscire a levare qualche nuvola dal proprio cielo.

Pesci - la parola d’ordine secondo l'oroscopo di questa prima settimana di luglio è: "fiducia". La fiducia è essenziale, soprattutto quella in sé stessi, per riuscire ad affrontare le situazioni che di volta in volta si immettono sul cammino dei Pesci. Raggiungere i propri obiettivi non è semplice come si sperava, ma acquisire consapevolezza di sé e delle proprie capacità potrebbe giovare e non poco.