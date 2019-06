Nella settimana che va da lunedì 15 a domenica 21 luglio, la Luna con Nettuno in Pesci farà diventare i nativi più 'istintivi' sul fronte finanziario. Plutone e Saturno nel Capricorno porteranno i nativi ad essere 'spigliati' a livello lavorativo, mentre Venere, Mercurio e il Sole offriranno al Cancro emozioni di stampo erotico. Urano in Toro, Giove in Sagittario.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: malumori. Ci saranno dei dissidi con il partner e anche con qualche collega sul posto di lavoro, anche se sarà proprio il lavoro che vi aiuterà a distrarvi.

Il fine settimana dovrete sforzarvi di rendere le giornate meno stressanti per voi e meno nervose per la vostra dolce metà.

Toro: un po' di tensione e malessere fisico si potrebbe riscontrare nei primi giorni della settimana. Ottimi i rapporti amorosi e all'interno della cerchia delle amicizie nel fine settimana. Una piccola divergenza in famiglia farà emergere qualche dettaglio scomodo.

Gemelli: incertezza. Dopo qualche litigio che si verificherà fra lunedì e martedì con il partner, gli approcci per una riappacificazione potrebbero costargli moltissimo.

Il weekend sarà una ventata d'aria fresca in tal senso, ma occorrerà essere più perspicaci sul posto di lavoro.

Cancro: non ci saranno risvolti significativi per quanto riguarda dei salti di carriera o aumenti di guadagni, ma in compenso l'amore sarà vivace e frizzante sul fronte sentimentale, con punte di eros nel fine settimana da non sottovalutare.

Leone: pausa. Sarà una settimana produttiva, un periodo di relax. Avrete bisogno di ricaricarvi e di coltivare gli affetti con meno 'fretta' e più attenzione.

Nuovi e interessanti incontri per voi single.

Vergine: nervi a fior di pelle. Incomprensioni sul fronte lavorativo e pratico. Meno teso invece il periodo settimanale per l'ambito prettamente amoroso: l'intesa stabile favorirà numerosi strappi alla regola.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarà una settimana sottotono per quanto riguarda il livello lavorativo, per i nativi di questo segni ci sarà un gran bisogno di riposo che potrà essere soddisfatto soltanto parzialmente.

Amore in leggero rialzo, qualche persona di vecchia data potrebbe fare nuovamente breccia.

Scorpione: taciturni nella prima metà della settimana, più spigliati nella seconda. Ci saranno delle idee da mettere a punto con il partner che per voi saranno dei veri toccasana. Amicizie rivalorizzate, ma soltanto quelle che avrete selezionato minuziosamente.

Sagittario: selettivi. Avrete a che fare con delle amicizie da cui liberarvi il prima possibile, ma d'altro canto il fronte amoroso saprà come compensare queste delusioni.

Lavoro stabile, però qualche collega potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote a causa di invidie mal represse.

Capricorno: lavoro. Ci saranno dei salti di qualità lavorativi non indifferenti, che vi varranno qualche apprezzamento in più. Qualcuno però potrebbe darvi dei consigli sbagliati, quindi prestate la massima attenzione.

Acquario: questa settimana vi regalerà molte sorprese, belle e meno belle, sia sul fronte lavorativo che in quello sentimentale.

Più 'insidioso' il terreno lavorativo, dal momento che potrebbero esserci delle modifiche o cambiamenti che vi sconvolgeranno l'estate.

Pesci: ci saranno guadagni in più, soprattutto grazie alla vostra vivace intraprendenza lavorativa di questa settimana. Gli affetti saranno poco considerati, quindi cercate di non apparire troppo distanti, soprattutto nei confronti della famiglia di origine e del partner.