L'Oroscopo della prossima settimana, dal 17 al 23 giugno 2019, annuncia giornate interessanti per l'Ariete e la Bilancia, fortunati in amore e accomunati dall'influenza positiva delle stelle. Occasioni da non perdere per il segno del Sagittario, mentre i Pesci riusciranno a far valere le loro idee. Di seguito le previsioni per tutti i 12 segni zodiacali.

Oroscopo dal 17 al 23 giugno: primi sei segni

Ariete: se ci sono degli impegni lavorativi da portare a termine, sarebbe il caso di farlo entro la giornata di venerdì.

L'arrivo della nuova settimana non sembra portare aria di positività e potrebbe volerci molto per abituarsi alla mole di lavoro. Fortuna sul piano sentimentale e amoroso.

Toro: una settimana fortunata per il secondo segno dell'oroscopo. A partire da venerdì, la fortuna si volterà in direzione del Toro, facendogli dono di ciò che da tempo non sembrava riuscire a trovare. Nuove opportunità si apriranno a questo segno.

Gemelli: le doti comunicative di questo segno saranno finalmente apprezzate, con una dose di energia che renderà i Gemelli particolarmente attivi e produttivi soprattutto sul piano lavorativo e relazionale.

Ottime occasioni per riuscire a portarsi avanti con il lavoro.

Cancro: finalmente la fortuna sembra avere notato il segno del Cancro. Una settimana fortunata, quella che sta per arrivare, con novità riguardanti ogni singolo ambito della vita. Ci saranno nuovi incontri e nuove possibilità sia in amore che sul lavoro. Nulla da lasciare al caso.

Leone: l'inizio di questa nuova settimana sembra essere sicuramente migliore di quello precedente, con novità in arrivo sia per quanto riguarda l'ambito lavorativo che quello sentimentale.

Giornate piene di positività, almeno fino alla giornata di mercoledì, quando la Luna inizierà a voltarsi dalla parte opposta.

Vergine: un oroscopo positivo, soprattutto sul piano lavorativo. In amore si continuerà a fare i conti con litigi e discussioni di 'poco conto' con il partner, mentre sul lavoro inizieranno ad avanzare situazioni positive e remunerative.

Previsioni dell'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia: l'amore è certamente nell'aria, sia per coloro che non hanno ancora trovato l'anima gemella che per chi ha la fortuna di averla già vicino.

Emozioni e passione la faranno quasi da padroni in questa nuova settimana, l'importante è riuscire a sistemare entro il fine settimana la situazione lavorativa.

Scorpione: questo segno, così come altri, non è stato particolarmente fortunato nei giorni scorsi e sembra proprio che la situazione non si sbloccherà prima di venerdì. Aria di positività sembra quindi arrivare già da questo weekend.

Sagittario: questo è il periodo delle nuove occasioni.

Il Sagittario si è trovato a dover affrontare giornate piene e pesanti senza riuscire a ritagliare neanche un attimo per riposare. Nel circolo dell'amore, purtroppo, ci saranno ancora incomprensioni con il partner, ma sul piano lavorativo ci sono miglioramenti in vista.

Capricorno: l'oroscopo del Capricorno non sembra essere così positivo come sperato, soprattutto sul piano lavorativo, poiché lungo il cammino verso il successo ci si ritroverà a fare i conti con qualche ostacolo difficile da superare.

Gli unici due giorni positivi per questo segno sono martedì e giovedì.

Acquario: la comunicazione con il proprio partner sarà ciò che riuscirà a tenere saldo un buon rapporto. Fiducia e romanticismo riescono ad impregnare le giornate di questo segno zodiacale, che nell'arco della settimana o anche del prossimo fine settimana, potrà ritagliare qualche attimo di sereno relax in compagnia della persona amata.

Pesci: un sospiro di sollievo può finalmente essere rilasciato. Dopo giornate buie e in preda a stress o impegni lavorativi e scolastici, il segno dei Pesci può finalmente ritrovare la fiducia, riuscendo a comunicare con il prossimo, mettendosi in gioco e facendo prevalere le proprie idee e convinzioni. Leggermente più sfortunato in amore, ma nulla di cui preoccuparsi.