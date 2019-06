L'estate è ormai arrivata, ed è il momento di prendersi una pausa e andare in vacanza a divertirsi. Per i nativi del segno Ariete sarà una stagione ricca di soprese, soprattutto in ambito amoroso. Non mancheranno delle giornate no, soprattutto al Lavoro, ma tutto sommato, sarà una stagione estiva più che soddisfacente per voi Ariete. Andiamo a vedere nel dettaglio come amore, fortuna e lavoro caratterizzeranno l'estate dei nativi Ariete.

Amore e amicizie

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, i nativi Ariete saranno particolarmente attivi durante la stagione estiva.

L'affiatamento di coppia sarà molto elevato anche grazie a periodo di vacanze verso il mese di agosto che passerete in compagnia del partner e che molto probabilmente non dimenticherete mai.

Tutto questo sarà possibile soltanto ad una condizione: non dovrete essere troppo superficiali nei confronti del vostro partner e quindi non trascurate eccessivamente l'amato in quanto potreste scatenare qualche litigio di coppia che potrebbe rovinare del tutto la vostra stagione estiva. Se ci riuscirete, sarà un'estate unica, indimenticabile.

Fortuna e salute

La vostra salute durante la stagione estiva sarà a giorni alterni. Ci saranno giorni in cui vi sentirete pieni di energie, con la voglia di costruire il mondo in giorno solo. Ciò nonostante ci saranno anche giornate no, dove le cose non andranno per il verso giusto e la vostra salute non sarà proprio il massimo. Fate soprattutto attenzione verso il mese di luglio, quando il caldo eccessivo, tipico del periodo, potrebbe mettervi fuori gioco per un bel po'.

Per quanto riguarda la fortuna, sarà collegata in primo luogo al lavoro, in quanto ci saranno molte giornate in cui riuscirete a massimizzare facilmente i vostri guadagni. Per quanto riguarda i single invece, potrebbero essere fortunati in amore semplicemente scendendo in spiaggia a godersi il sole di luglio.

Lavoro e impegni

Durante la stagione estiva, avrete anche a che fare con i vostri impegni lavorativi di tutti i giorni. Ciò nonostante, non sarete così impegnati come i mesi precedenti.

Ci saranno infatti alcune giornate dove le ore lavorative saranno addirittura meno del solito. Questo significa che avrete più tempo libero da dedicare voi stessi e ai vostri cari.

Riuscirete inoltre ad essere più creativi del solito sul posto di lavoro. Ciò nonostante, non è sempre detto che le vostre idee saranno ben accolte, per cui vi dovrete impegnare per mantenere la vostra reputazione. Inoltre non mancheranno gli attriti con i vostri colleghi.

Insomma, sarà una stagione lavorativa estiva non particolarmente pesante, ma con alcuni problemi di minore importanza.