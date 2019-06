L'estate per i nati sotto il segno della Bilancia sarà a dir poco eccezionale per quanto riguarda la sfera sentimentale. La voglia di passare serate all'insegna dell'amore in compagnia del partner sarà il solo pensiero che avrete in mente quest'estate. Bene anche il lavoro, dove riuscirete ad ottenere degli importanti successi, anche se con un po’ di fatica. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per l'estate per i nativi sotto il segno della Bilancia.

Pubblicità

Pubblicità

Amore e amicizie

Dopo una stagione primaverile passata a riflettere sui vostri problemi da un punto di vista sentimentale, adesso l'affiatamento di coppia sarà particolarmente alto durante l'estate per voi nativi della Bilancia. I problemi di coppia delle settimane precedenti spariranno del tutto e sarete di nuovo una cosa sola. Ciò nonostante è meglio che aspettiate un po’ prima di avanzare delle proposte utili per il vostro futuro di coppia. Per il momento però, godetevi questo periodo di spensieratezza e libertà in compagnia della persona che più amate.

Pubblicità

Per quanto riguarda i single, toccherà a voi rompere il ghiaccio se volete conquistare la persona di cui i siete innamorati. Non temete, con un po’ di sicurezza e di determinazione, sicuramente riuscirete a farcela.

Fortuna e salute

Durante la prima fase di questa stagione estiva, cercherete di recuperare le forze che avete perso per via dello stress delle settimane precedenti. Infatti deciderete di viaggiare per il mondo prima del tempo, in particolare verso le prime settimane di luglio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Se invece avete deciso di rilassarvi in spiaggia, potrebbe essere una buona idea fare delle lunghe passeggiate.

La fortuna in amore e al lavoro vi assisterà, per cui se volete buttarvi in una nuova relazione di coppia, oppure se volete prendervi carico di un nuovo progetto lavorativo, piuttosto importante, questo è il momento adatto per farlo.

Lavoro e impegni

Avrete una gran voglia di mettervi in gioco e cercare di prendere carico di una buona quantità di progetti lavorativi, così da poter riuscire ad ottenere la stima da parte dei colleghi, ma soprattutto per incrementare i vostri guadagni.

Nonostante, ciò, questa cosa potrebbe essere un'arma a doppio taglio in quanto potreste non riuscire a terminare l'eccessiva quantità di lavoro.

Cercate infine di non esagerare con le uscite di lavoro, soprattutto quando lo stress e il nervosismo si faranno sentire maggiormente. Potreste causare qualche problema in questo caso e far fallire l'intero progetto lavorativo, quindi siate più cauti in questi casi. Insomma la vostra sarà un'estate all'insegna dell'amore di coppia che avete finalmente ritrovato, con il lavoro che vi darà poi delle soddisfazioni con un po’ d'impegno.