L'estate per i nativi sotto il segno del Capricorno, sarà caratterizzata da un forte successo lavorativo, complice la notevole creatività che c'è in voi. In amore avrete a che fare con dei numerosi alti e bassi, ciononostante la carica erotica sarà particolarmente alta e la voglia di stare assieme al partner ci sarà anche in seguito ad un litigio. Riguardo alle amicizie, una persona a voi vicina potrebbe avere bisogno di voi.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo dell'estate per i nativi sotto il segno della Capricorno.

Amore e amicizie

Per le giovani coppie sarà un'estate indimenticabile in quanto la voglia di vacanze, di stare in spiaggia o all'aperto e di passare delle serate insieme, saranno un ottimo modo per rafforzare il proprio legame.

Per le coppie di vecchia data invece, potrebbero esserci di tanto in tanto delle discussioni che porteranno ad un litigio. Ciononostante, la voglia di rimanere in compagnia della vostra anima gemella si farà sentire e cercherete di farvi perdonare a tutti i costi pur di stare con il partner.

I single potrebbero incontrare facilmente la persona della loro vita, soprattutto verso la metà del mese di agosto, quando la vostra carica erotica sarà particolarmente alta e vi permetterà di trovare facilmente il vostro potenziale partner.

Complessivamente dovrete impegnarvi un po' se volete rafforzare l'affiatamento di coppia, oppure trovare l'anima gemella. Sicuramente ci riuscirete.

Fortuna, salute e lavoro

Durante la stagione estiva, i nativi sotto il segno del Capricorno, dovranno fare i conti con un po' di stress e nervosissimo che potrebbe causare dei litigi sia all'interno della relazione di coppia, che sul posto di lavoro.

Questo è collegato anche con la vostra salute che per via dell'eccessivo stress vi farà sentire per un po' giù di morale in particolare durante il mese di luglio.

Avrete fortuna invece per quanto riguarda i guadagni sul posto di lavoro. Se ignorerete le critiche dei vostri colleghi e seguirete il vostro istinto, riuscirete a presentare delle idee davvero innovative.

Lavorativamente avrete degli importanti successi durante la stagione estiva, soprattutto nel mese di agosto, quando riuscirete a farvi strada e ad "annientare" la concorrenza per riuscire a progredire nella vostra carriera professionale.

Sarete più abili nel proporre nuove idee e riuscirete ad attirare l'attenzione del vostro capo, che se vi vedrà lavorare sodo, potrebbe concedervi un'importante promozione.

I liberi professionisti infine, grazie all'aumento dell'offerta, riusciranno ad incrementare i loro guadagni durante questa stagione estiva ottenendo molte soddisfazioni.