L'estate per i nativi sotto il segno dei Pesci non sarà proprio tra i periodi migliori dell'anno, in quanto saranno presenti ancora dei problemi che si trascinano dalle settimane precedenti. In ambito amoroso, la situazione non migliorerà, le relazioni di coppia avranno ancora problemi, mentre per i single l'amore non arriverà. Sul fronte lavorativo ci saranno degli alti e bassi, con alcune giornate positive sul posto di lavoro, ed altre alquanto negative.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo dell'estate per i nativi sotto il segno dei Pesci.

Amore e amicizie

Purtroppo ci saranno alcuni problemi legati alla sfera sentimentale durante la stagione estiva, soprattutto per quanto riguarda le coppie di vecchia data, che nel corso della bella stagione potrebbero avere numerose discussioni. Fareste meglio a limitarvi ad una semplice vita di coppia per il momento senza strafare.

Per quanto riguarda i single invece, l'amore tarderà ad arrivare. Ci potrebbero essere delle occasioni nelle quali potreste riuscire a far partire una nuova relazione di coppia, ma è forse meglio evitare in quanto questa nuova relazione non durerebbe molto a lungo.

Meglio invece per quanto riguarda le amicizie. Infatti potreste passare delle serate in compagnia dei vostri amici più intimi, che vi faranno stare bene.

Fortuna e salute

Per quanto riguarda la salute, non ci saranno particolari problemi. Vi sentirete infatti molto spesso ricchi di energie da spendere sul posto di lavoro oppure in compagnia dei vostri amici. Ciò nonostante rimarrete alquanto delusi su alcuni aspetti della vostra estate, a cominciare dal lavoro.

Infatti, nonostante vi sforziate per cercare di proporre delle nuove idee, molte di esse verranno scartate, a prescindere dall'impegno che ci mettete.

Questa situazione potrebbe crearvi del forte stress e vi farà stare emotivamente male. Voi però cercate di non mollare e continuare a dare il meglio di voi stessi.

Lavoro e impegni

Per quanto riguarda la vostra situazione lavorativa, sarà un'estate tra alti e bassi. Passerete le vostre giornate al lavoro, vi sentirete pieni di energie, lavorerete sodo, ma le vostre idee non sempre verranno prese in considerazione.

A volte, quando i progetti lavorativi verranno approvati, successivamente non saranno esattamente come ve li siete immaginati.

Verso il mese di agosto però, potreste avere dei risvolti positivi sul posto di lavoro: finalmente comincerete ad avere le prime vere soddisfazioni della vostra estate. I guadagni arriveranno, ma fareste meglio ad evitare di spendere i vostri ricavi in nuovi investimenti, in quanto non è detto che questi siano duraturi nel tempo.